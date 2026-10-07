Madame Dewi condamnée à une amende pour avoir agressé deux femmes

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Le tribunal de district de Tokyo a condamné mardi la personnalité de la télévision Dewi Sukarno, connue au Japon sous le nom de Madame Dewi, à une amende de 200 000 yens (environ 1 100 euros) pour avoir agressé deux femmes dans la capitale japonaise.

Le juge a estimé que Dewi Sukarno, troisième épouse du défunt premier président indonésien, avait commis des actes « dangereux et violents ».

« Sa perte de sang-froid, provoquée par un désaccord sur l’utilisation de chiens pour leur viande, était impulsive », a également déclaré le juge. « Cela ne saurait être justifié, même si elle était émotionnellement instable après la mort de son chien de compagnie. »

Le tribunal a par ailleurs jugé peu crédible la déclaration de la prévenue, âgée de 86 ans, selon laquelle elle n’avait pas jeté de verre à champagne, au regard des circonstances des faits.

Selon le jugement, Dewi Sukarno a lancé un verre et une serviette humide sur sa secrétaire de l’époque dans un restaurant de l’arrondissement de Shibuya en février de l’année dernière. En octobre de la même année, elle a donné des coups de poing et de pied à son manager de l’époque dans un hôpital vétérinaire du même arrondissement.

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