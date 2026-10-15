Une université turco-japonaise ouvre ses portes à Ankara après treize ans de préparation

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Une université créée conjointement par les gouvernements japonais et turc a organisé mercredi sa cérémonie d’inauguration sur son campus d’Ankara.

L’Université turco-japonaise des sciences et technologies accueillera une centaine d’étudiants turcs, qui pourront se former notamment à l’intelligence artificielle et à la sismologie. L’établissement bénéficiera du soutien du gouvernement nippon, notamment à travers la fourniture d’équipements de recherche.

Lors de la cérémonie, le vice-ministre japonais des Affaires étrangères, Nakasone Yasutaka, a souligné que la Turquie, membre du G20 et de l’OTAN, voyait son influence croître d’année en année. Il a exprimé l’espoir que cette université devienne un nouveau pont entre le Japon, la Turquie et le reste du monde.

L’ouverture de l’établissement aura nécessité treize années de préparation, notamment en raison de difficultés liées au choix de son implantation et de ses domaines de recherche. Sa création avait été décidée en 2013 par le Premier ministre de l’époque, Abe Shinzô, et son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, aujourd’hui président de la République (photo ci-dessous).

Pour sa première année, l’université proposera des formations doctorales en intelligence artificielle et technologies numériques, ainsi qu’en sciences des risques sismiques. Elle dispensera également des cursus d’ingénierie de quatre ans, notamment dans les domaines des sciences de l’environnement et des matériaux.



Abe Shinzô et Recep Tayyip Erdogan en octobre 2013

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