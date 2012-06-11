野田佳彥首相正在積極推進制定“創新構想”這一長期願景。仿效他所敬愛的已故首相大平正芳（1978-80）創建的九大政策研究會，在內閣府的國家戰略室設立了由四個分會組成的“創新分科會”，從2月份起加快了議論探討的步伐。但由於9月份要舉行民主黨代表選舉，加之風傳會提前解散眾議院舉行大選，其構想頗有些臨陣磨槍的味道。

對前首相大平的強烈意識

“姿態要低，思慮要深。”野田首相在擔任財務副大臣的時期，當時的財務大臣藤井裕久（民主黨稅制調查會長）曾對他說：“要想當總理，就以大平政治為目標”，從此，他開始念念不忘大平前首相。這次的“創新構想”，就是以大平的構建長期願景為基礎的，並且是在他就任首相前就開始溫習的功課。

野田在競選民主黨代表前，就曾向大平親屬傳達過這一意願。那是去年8月，在東京都內的一家飯店裡，他與大平的女婿森田一（原總理大臣首席秘書、前運輸相）一起早餐時提起了此事。

據說野田是這樣開頭的：“我很關心大平先生創立的九個政策研究會。能否給以賜教？”野田當時的戰略，是在通過了消費稅增稅後再次當選黨代表，以長期願景“創新構想”參選下屆眾議院大選。但是，據說森田當時回答說：“大平為那個研究會的創設準備了10年，不是那麼輕而易舉的。”

有前瞻之明的大平願景

大平的政策研究會下設9個小組，分別是：1、文化時代研究小組（議長：山本書店店主山本七平）；2、田園都市構想研究小組（議長：國立民族學博物館館長梅棹忠夫）；3、充實家庭基礎研究小組（議長：東京女子大學教授伊藤善市）；4、環太平洋合作研究小組（議長：社團法人日本經濟研究中心會長大來佐武郎）；5、綜合安全保障研究小組（議長：財團法人和平安全保障研究所理事長豬木正道）；6、對外經濟政策研究小組（議長：東京大學教授內田忠夫）；7、文化時代的經濟運營研究小組（議長：東京大學教授館龍一郎）；8、科學技術的歷史發展研究小組（議長：國立公害研究所所長佐佐學）；9、關心多元化社會的生活研究小組（議長：統計數理研究所所長林知己夫），參加人員均是名高望重的學者、有識之士、經濟學家等。這是憑藉森田以及長富祐一郎（原大藏省官僚、前總理大臣首席助理）等人長期建立起來的有識者網路為基礎得以成立的。

報告書的完成時，雖然大平已在此前的大選公告日（1980年5月30日）因突發心肌梗塞去世，但其理念、思想、願景均具有前瞻性，至今仍受到高度評價。

旨在救急的野田構想

在野田首相倡導下起步的長期願景“創新分科會”由4個分會（繁榮、幸福、睿智、和平4分會）構成，這是在松下政經塾創始人松下幸之助的PHP（繁榮＝Prosperity・幸福＝Happiness・和平＝Peace）的基礎上，再添加（睿智＝Wisdom）而構成的。

在“創新分科會”的起著統括作用的中心人物是擔任分科會事務局長的永久壽夫（PHP研究所代表專務董事、政策智庫PHP總研研究主幹）。他與野田首相關係極為密切，可謂是“創新構想”的策劃人物。

據永久的部落格介紹，4個分會委員的選拔條件如下：

1、分會長及分會長代理的男女構成為1比1；2、除了主席與代理主席外，委員的年齡要比野田總理年輕，並且是以地方為活動據點的人；3、對年輕官僚進行公開招募。這裏反映出“如果排除了年輕人、婦女和地方，便無法描繪未來前景”這一野田首相的意向。分科會著眼於“2050年的日本”，期待“為擺脫我國的閉塞感，指明未來的前進方向。”

今年2月1日，分科會舉行第一次大會。各分會在此後加緊進行了反覆研討。為此首相在4月2日催促般地指示，“在5月提交出中期報告”。

“比之政局，更重大局”——這是針對舉旗造反的前民主黨代表小澤一郎，首相常常掛在嘴上的一句話。但是，圍繞“創新構想”所做的指示，卻在混沌不清的政局中，籠罩著一種臨時救急的焦躁感。