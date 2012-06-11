野田佳彦首相正在积极推进制定“创新构想”这一长期愿景。仿效他所敬爱的已故首相大平正芳（1978-80）创建的九大政策研究会，在内阁府的国家战略室设立了由四个分会组成的“创新分科会”，从2月份起加快了议论探讨的步伐。但由于9月份要举行民主党代表选举，加之风传会提前解散众议院举行大选，其构想颇有些临阵磨枪的味道。

对前首相大平的强烈意识

“姿态要低，思虑要深。”野田首相在担任财务副大臣的时期，当时的财务大臣藤井裕久（民主党税制调查会长）曾对他说：“要想当总理，就以大平政治为目标”，从此，他开始念念不忘大平前首相。这次的“创新构想”，就是以大平的构建长期愿景为基础的，并且是在他就任首相前就开始温习的功课。

野田在竞选民主党代表前，就曾向大平亲属传达过这一意愿。那是去年8月，在东京都内的一家饭店里，他与大平的女婿森田一（原总理大臣首席秘书、前运输相）一起早餐时提起了此事。

据说野田是这样开头的：“我很关心大平先生创立的九个政策研究会。能否给以赐教？”野田当时的战略，是在通过了消费税增税后再次当选党代表，以长期愿景“创新构想”参选下届众议院大选。但是，据说森田当时回答说：“大平为那个研究会的创设准备了10年，不是那么轻而易举的。”

有前瞻之明的大平愿景

大平的政策研究会下设9个小组，分别是：1、文化时代研究小组（议长：山本书店店主山本七平）；2、田园都市构想研究小组（议长：国立民族学博物馆馆长梅棹忠夫）；3、充实家庭基础研究小组（议长：东京女子大学教授伊藤善市）；4、环太平洋合作研究小组（议长：社团法人日本经济研究中心会长大来佐武郎）；5、综合安全保障研究小组（议长：财团法人和平安全保障研究所理事长猪木正道）；6、对外经济政策研究小组（议长：东京大学教授内田忠夫）；7、文化时代的经济运营研究小组（议长：东京大学教授馆龙一郎）；8、科学技术的历史发展研究小组（议长：国立公害研究所所长佐佐学）；9、关心多元化社会的生活研究小组（议长：统计数理研究所所长林知己夫），参加人员均是名高望重的学者、有识之士、经济学家等。这是凭借森田以及长富祐一郎（原大藏省官僚、前总理大臣首席助理）等人长期建立起来的有识者网络为基础得以成立的。

报告书的完成时，虽然大平已在此前的大选公告日（1980年5月30日）因突发心肌梗塞去世,但其理念、思想、愿景均具有前瞻性，至今仍受到高度评价。

旨在救急的野田构想

在野田首相倡导下起步的长期愿景“创新分科会”由4个分会（繁荣、幸福、睿智、和平4分会）构成，这是在松下政经塾创始人松下幸之助的PHP（繁荣=Prosperity・幸福=Happiness・和平=Peace）的基础上，再添加（睿智=Wisdom）而构成的。

在“创新分科会”的起着统括作用的中心人物是担任分科会事务局长的永久寿夫（PHP研究所代表专务董事、政策智库PHP总研研究主干）。他与野田首相关系极为密切，可谓是“创新构想”的策划人物。

据永久的博客介绍，4个分会委员的选拔条件如下：

1、分会长及分会长代理的男女构成为1比1；2、除了主席与代理主席外，委员的年龄要比野田总理年轻，并且是以地方为活动据点的人；3、对年轻官僚进行公开招募。这里反映出“如果排除了年轻人、妇女和地方，便无法描绘未来前景”这一野田首相的意向。分科会着眼于“2050年的日本”，期待“为摆脱我国的闭塞感，指明未来的前进方向。”

今年2月1日，分科会举行第一次大会。各分会在此后加紧进行了反复研讨。为此首相在4月2日催促般地指示，“在5月提交出中期报告”。

“比之政局，更重大局”——这是针对举旗造反的前民主党代表小泽一郎，首相常常挂在嘴上的一句话。但是，围绕“创新构想”所做的指示，却在混沌不清的政局中，笼罩着一种临时救急的焦躁感。