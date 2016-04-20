援助應急廁所500個

熊本縣、大分縣發生的地震，至今餘震不斷，災區處於混亂之中。由於多處道路損毀中斷，導致水、食品等緊急救援物資遲遲難以分發到部分災民手中，地震後在汽車中過夜的1名女性還因「經濟艙綜合症」而身亡。另外，避難中心廁所嚴重不足，一些有臺階的臨時廁所，讓老年人、身心障礙者深感使用不便。

有關政府部門的救災工作，著重於救助生命和災區整體的統籌協調管理；而社會各界的賑災活動，則是以能夠向特定的救護對象迅速展開支援為特徵的。例如，日本財團19日公布了緊急支援熊本地震災區方案，其中包括避難場所短缺的應急廁所500個，並將提供專用車輛，用於調查老年人、身心障礙者等的特殊需求。

日本財團提供的應急廁所，是將排泄物進行密封處理的無需抽水型，1個約30萬日圓。在4月15日，即地震發生後翌日開始的調查中了解到，災民對在避難場所設置廁所的要求很多，據說甚至還有270人共用2個廁所的避難中心；而且因如廁不便而控制水分攝取，容易引發「經濟艙綜合症」，進而損害災民的健康，為此該財團做出了需要迅速應對解決的判斷。他們與東日本大地震賑災中在這方面取得實際成效的廠商聯繫，決定將500個庫存應急廁所全部運往熊本災區。

災區重建的象徵——為早日修復「熊本城」

同時，日本財團還公布，將為修復熊本城捐款30億日圓。東日本大地震後，災區各地因遭受海嘯襲擊，傳統的節慶活動用品道具全被沖毀，為此日本財團曾捐贈共計12億日圓用於重建支援。該財團會長笹川陽平表示說：「節慶祭奠活動是災區民眾的心靈依托，援助重新恢復這些活動，在人們心中點亮了重建的希望之光。傳統節慶活動的恢復和舉辦，還起到了讓那些避難他鄉的災民重返家園的效果。此次我們做出這項決定，也是因為考慮到地震後重建熊本城，它也同樣會成為當地民眾的精神支柱。」此外，和東日本大地震後的賑災一樣，日本財團將以100萬日圓為上限，扶助NPO、志工組織等開展各類賑災活動，並通過「我們的家鄉基金」對重建住房、重振事業提供融資援助。

經歷了1995年阪神大地震、2004年中越地震和2011年東日本大地震等重大自然災害，日本社會各界的賑災活動網路逐步得到發展完善。具備醫療、福祉、教育等專業知識的NPO及志工組織也在熊本地震災區開始了各種支援活動。

標題圖片：熊本城天守閣，屋頂瓦片剝落，2016年4月16日（提供：時事社）