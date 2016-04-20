援助应急厕所500个

熊本县、大分县发生的地震，至今余震不断，灾区处于混乱之中。由于多处道路损毁中断，导致水、食品等紧急救援物资迟迟难以分发到部分灾民手中，地震后在汽车中过夜的一名女性还因“经济舱综合症”而身亡。另外，避难中心厕所严重不足，一些有台阶的临时厕所，让老年人、残障人深感使用不便。

有关政府部门的救灾工作，着重于救助生命和灾区整体的统筹协调管理；而社会各界的赈灾活动，则是以能够向特定的救护对象迅速展开支援为特征的。例如，日本财团19日公布了紧急支援熊本地震灾区方案，其中包括避难场所短缺的应急厕所500个，并将提供专用车辆，用于调查老年人、残障人等的特殊需求。

日本财团提供的应急厕所，是将排泄物进行密封处理的无需抽水型，1个约30万日元。在4月15日，即地震发生后翌日开始的调查中了解到，灾民对在避难场所设置厕所的要求很多，据说甚至还有270人共用2个厕所的避难中心；而且因如厕不便而控制水分摄取，容易引发“经济舱综合症”，进而损害灾民的健康，为此该财团做出了需要迅速应对解决的判断。他们与东日本大地震赈灾中在这方面取得实际成效的厂商联系，决定将500个库存应急厕所全部运往熊本灾区。

灾区重建的象征——为早日修复“熊本城”

同时，日本财团还公布，将为修复熊本城捐款30亿日元。东日本大地震后，灾区各地因遭受海啸袭击，传统的节庆活动用品道具全被冲毁，为此日本财团曾捐赠共计12亿日元用于重建支援。该财团会长笹川阳平表示说：“节庆祭奠活动是灾区民众的心灵依托，援助重新恢复这些活动，在人们心中点亮了重建的希望之光。传统节庆活动的恢复和举办，还起到了让那些避难他乡的灾民重返家园的效果。此次我们做出这项决定，也是因为考虑到地震后重建熊本城，它也同样会成为当地民众的精神支柱。”此外，和东日本大地震后的赈灾一样，日本财团将以100万日元为上限，扶助NPO、志愿者组织等开展各类赈灾活动，并通过“我们的家乡基金”对重建住房、重振事业提供融资援助。

经历了1995年阪神大地震、2004年中越地震和2011年东日本大地震等重大自然灾害，日本社会各界的赈灾活动网络逐步得到发展完善。具备医疗、福祉、教育等专业知识的NPO及志愿者组织也在熊本地震灾区开始了各种支援活动。

标题图片：熊本城天守阁，屋顶瓦片剥落 2016年4月16日（提供：时事社）