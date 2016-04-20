500 туалетов для эвакуационных центров

Продолжаются толчки после крупных землетрясений, случившихся в преф. Кумамото и Ойта и нарушивших повседневную жизнь живущих там людей. Проблем много – из-за разрушений на дорогах не во все эвакуационные центры можно достаточно быстро доставить продукты питания, воду и другие продукты, направляемые в качестве экстренной помощи. Один человек, после бедствия пережидавший в собственной машине, умер от тромбоэмболии лёгочной артерии, т. н. «синдрома эконом-класса». Всё больше ощущается нехватка туалетов в эвакуационных центрах, а временные туалеты, пол которых находится довольно высоко от земли, неудобны для стариков и инвалидов.

Административные органы играют основную роль в оказании помощи, которая выражается в проведении спасательных работ и налаживании жизни пострадавших регионов, зато частные организации отличаются тем, что могут быстро помогать отдельным группам населения, которым нужна срочная помощь. 19 апреля фонд Nippon Foundation сообщил, что в качестве экстренной помощи направил пострадавшим 500 туалетов, которых очень не хватает в центрах эвакуации, а также отправил специальный транспорт для изучения потребностей стариков, инвалидов и других людей, нуждающихся в особой заботе.

Туалеты для использования во время бедствий работают без воды, они герметично упаковывают выделения. Стоимость одного такого туалета составляет 300 тысяч йен. Исследования, которые начали проводить 15 апреля, на следующий день после первого землетрясения, показали большое количество запросов на туалеты для эвакуационных центров. В одном из центров на 270 человек было всего два временных туалета. Беспокойство о том, сможет ли человек воспользоваться туалетом, может приводить к недостаточному потреблению воды, а оно, в свою очередь, может вызывать «синдром эконом-класса» и другие проблемы со здоровьем. В фонде решили срочно отреагировать на эту ситуацию, связались с производителем, товары которого уже показали себя во время Великого восточно-японского землетрясения, выкупили все 500 имевшихся на складе туалетов и отправили в пострадавшие регионы.

Срочно восстановить замок Кумамото как символ возрождения пострадавших регионов

Кроме того, фонд объявил, что подготовил 3 млрд йен для отстройки замка Кумамото. Во время Великого восточно-японского землетрясения из-за цунами было утрачено множество предметов, использовавшихся во время традиционных праздников. На их восстановление фонд Nippon Foundation выделил 1,2 млрд йен. Сасакава Ёхэй, президент фонда, пояснил: «Праздники поддерживают дух жителей пострадавших районов, и помощь в возрождении праздников вселила надежду на восстановление. Благодаря праздникам в родные места вернулись некоторые местные жители, уехавшие в другие префектуры. Мы подумали, что возведение замка Кумамото после этого землетрясения поддержит жителей этих мест, поэтому и приняли решение оказать эту помощь». Помимо этого, как и во время Великого восточно-японского землетрясения, фонд выплачивает материальную помощь в пределах 1 млн йен для деятельности НКО и волонтёрских групп, и в рамках проекта «Фонд нашего города» (Вагамати кикин) финансирует восстановление жилья и промышленности.

В Японии, которая в последние годы пережила Великое землетрясение Хансин-Авадзи (1995), землетрясение Тюэцу (2004), Великое восточно-японское землетрясение (2011), испытав огромный урон от стихии, развивается сеть частных организаций, оказывающих помощь во время стихийных бедствий. В Кумамото уже начали разворачивать деятельность НКО и волонтёрские группы, обладающие особыми познаниями в медицине, социальной помощи, образовании.

Для материальной поддержки деятельности НКО и волонтёрских групп, работающих в пострадавших регионах, фонд Nippon Foundation проводит сбор средств. Эти деньги не будут передаваться напрямую жителям, они направлены на раздачу горячей пищи, пищевых продуктов и прочих необходимых вещей в эвакуационные центры, для поддержки стариков, инвалидов, и тому подобные нужды. Подробнее смотрите на странице, посвящённой помощи волонтёрской деятельности во время землетрясения Кумамото (на японском языке).

Фотография к заголовку: Разрушения в замке Кумамото, 16 апреля 2016 г. (фотография с вертолёта, предоставлена Jiji Press)

(Статья на японском языке опубликована 20 апреля 2016 г.)