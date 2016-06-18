地震發生1個月，很多人在等待救援

4月16日熊本地震主震發生後已過去了1個月。維生管線正在恢復，一時間超過18萬人的避難人數業已減少至1萬人。熊本縣內臨時停課的公立學校也於5月11日之前全部恢復上課。臨時住宅的建設已經開工，災區似已走上重建之路。但是，受地震影響，有些地方政府的行政功能受到破壞，有些地區對需要護理的老年人和身心障礙者等「災害弱勢人群」的救援也明顯滯後。

熊本縣的受災情況（截至5月15日）

死亡 49人 間接死亡 19人 失蹤 1人 受傷 1,664人（其中重傷348人） 避難中心數量 235處 避難人數 10,434人 房屋損毀 倒塌2,847棟 半毀5324棟 部分損毀32,408棟 停水 約2,400戶

（熊本縣統計）

在熊本縣內進行救援活動的日本諮詢支援專員協會（NSK）會長菊本圭一說：「在避難中心，身心障礙者與他們的家人總會遇到一些令他們尷尬的事情。比如，雖然自衛隊在避難中心設置了洗澡間，但他們中很多人都因為『不願給別人添麻煩』而放棄洗澡的意願。聽取這些本人難以啟齒的需求，在鄰近的護理設施中安排他們洗澡，滿足有特殊需求的災民的願望，還有必要在行政以及設施方面進行調整。」

「希望幫助那些不願主動提出要求的人們」

諮詢支援專員，是在《身心障礙者綜合支援法》中誕生的福祉專職人員，通過提供諮詢支援活動，以期讓身心障礙人士在社區生活中能夠得到妥善的服務。東日本大地震時，在部分無法提供公共福利服務的地區，人們也能看到這些福祉專職人員在大顯身手，為生活上得不到必要支援的身心障礙者尋找新的接收設施，確保充足的護理志工等。這次也是如此，菊本會長等協會的工作人員，在地震發生之後立即趕赴熊本，與災區政府的福祉負責人協同合作，拜訪需要支援的對象，調查詢問他們的情況，並根據每個人的不同需要而提供相應的服務。截至5月11日，他們完成了約2,000項調查工作。

「地震已過去1個月，現在最重要的是保證災民的住處。身心障礙者各有不同的需求，對住宿條件的要求也各有所異，所以我們的工作就是幫他們尋找適合自己的住處，完善在新住處的支援服務。一個有就讀啟明學校孩子的受災家庭，一直在尋找有單人間的避難場所，前些日子我們給這戶人家介紹了合志市的一個住處，但是由於離學校太遠，孩子每天上學成了問題。為了滿足孩子本人上學的願望，現在我們正在尋找可以接送孩子上下學的志工。雖然陸續有好消息稱學校恢復上課，但就讀特別支援學校（為身心障礙者設立的學校——譯註）的孩子們，在上下學交通上有困難的情況還不少，我們想儘早幫他們解決這些問題」。

立教大學教授長坂俊成

NSK的專員在熊本地震災區收集的資訊都被儲存在了災害資訊系統裏，這個系統是專門研究防災危機管理及災害資訊論的立教大學長坂俊成教授（一般財團法人協動平臺代表）開發的。在東日本大地震中，由於很多團體組織採取的是獨自個別的行動，以致常常發生同一位災民多次被訪的情況，給他們帶來很大的負擔。在總結了經驗教訓的基礎上，此次引入了IT技術，使大家能夠高效地共享資訊，達到給予災民以確實幫助的目的。另外，據說在災區支援活動中發揮了極大作用的，是藝人清水國明的NPO「河口湖自然樂校」提供的拖車式活動房屋以及由日本財團支援購置的露營車。

長坂教授說：「這些設備使我們能確保在災區附近『安營紮寨』，還可用作辦公室。像益城町這種政府功能受到嚴重影響的地方，我們的工作人員能夠集中在這裏工作，就是得益於有這樣的活動據點。拖車式活動房屋和露營車為我們進行更為細緻周到的支援服務提供了保障。」

拖車式活動房屋辦公室前的諮詢支援專員們

為了統一協調NPO及其他民間志工組織的支援活動，並加強與行政部門的順利合作，4月26日，作為支援人員的工作活動據點，日本財團在熊本縣政府辦公大樓附近開設了「災區重建支援中心熊本支部」。中心主任梅谷佳明說：「我們希望NPO能把這裏當作辦公室來使用，使它成為一個大家共享資訊和交流意見的場所，為災區救援活動注入活力，做出貢獻。另外，我們也向企業發出派遣志工的呼籲，今後還將繼續關注不斷變化的災區的需求，並給予及時的援助。」

採訪、撰文：nippon.com編輯部 河崎美穗

攝影：土師野幸德

標題圖片：震災後學校復課，益城町的國中生們走在上學路上（5月9日，圖片提供：時事社