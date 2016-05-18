И через месяц после землетрясения многие нуждаются в помощи

Старики в эвакуационном центре (младшая школа Кинокура в пос. Мифунэ)

Миновал месяц с момента основных толчков землетрясения Кумамото, случившихся 16 апреля. Ведутся работы по восстановлению жизненно важной инфраструктуры, а количество эвакуированных, достигавшее 180 тысяч человек, снизилось до 10 000. К 11 мая по всей преф. Кумамото возобновили работу все школы. Началось строительство временного жилья, и по всему видно, что пострадавшие районы находятся на пути к восстановлению. Однако в некоторых районах последствия землетрясения сказываются на административных функциях, а кое-где запаздывает помощь для наиболее уязвимых категорий пострадавших, таких как инвалиды и старики, за которыми нужен уход.

Ущерб от землетрясения Кумамото (на 15 мая)

Погибших 49 чел. Умерло по причинам, связанным с землетрясением 19 чел. Местонахождение неизвестно 1 чел. Травмировано 1664 чел. (в т. ч. тяжело – 348 чел.) Кол-во эвакуационных центров 235 Эвакуированных 10 434 чел. Ущерб жилым домам Полностью разрушено 2847 Полуразрушено 5324 Частично повреждены 32 408 Осталось без водоснабжения Около 2400 домов и квартир

(Сводка администрации преф. Кумамото)

Кикумото Кэйити, представитель Японского совета консультационной помощи

Кикумото Кэйити, представитель Японского совета консультационной помощи (NSK), оказывающий помощь в преф. Кумамото, рассказывает:

«Инвалиды и их семьи, живущие в эвакуационных центрах, находятся в стеснённых обстоятельствах. Например, даже если Силы самообороны устраивают ванны в эвакуационных центрах, многие отказываются от ванн, чтобы не мешать другим людям. Необходима такая координация с властями и учреждениями, чтобы их запросы, которые им не всегда легко высказать, были услышаны и приняты меры, чтобы они могли принимать ванны в ближайших центрах по уходу за инвалидами и стариками».

Как помочь тем, кто не может рассказать о проблемах?

Работа специалиста по консультационной помощи заключается в том, чтобы проводить в соответствии с законами о помощи инвалидам консультационную помощь для того, чтобы они могли получать соответствующие услуги по месту их проживания. Во время Великого восточно-японского землетрясения Кикумото Кэйити работал в районах, где землетрясение и цунами привели к нарушениям работы социальных служб. Он определял новые места ухода за инвалидами и обеспечивал волонтёрской поддержкой тех, кто не мог получать необходимую в повседневной жизни помощь. Сейчас он с коллегами приехал в Кумамото сразу же после землетрясения и проводил исследование ситуации в сотрудничестве с местными социальными работниками, посещая тех, кому необходима помощь, стараясь обеспечить их необходимыми услугами в зависимости от индивидуальных потребностей. К 11 мая они рассмотрели уже около 2000 случаев.

«Сейчас, когда прошёл месяц с момента землетрясения, крайне важно обеспечить людей жильём. Наша работа заключается в том, чтобы искать жильё, которое подходило бы конкретным людям, поскольку у разных инвалидов свои потребности, и обеспечить оказание необходимых услуг на новом месте проживания. Вот недавно семья с ребёнком, который посещает школу для слепых, долго искала отдельное жильё. Им в конце концов нашли место для жизни в г. Коти, но это далеко от их собственного дома, и ребёнку трудно ходить в школу. Сам он хочет учиться в школе, и мы сейчас ищем волонтёров, которые могли бы помочь отвозить его в школу и привозить домой. Новость о том, что школы наконец-то открылись, радует, но всё ещё многим детям, которые посещают школы для детей с особыми потребностями, сложно ходить в школу, и нам хотелось бы как можно скорее им помочь».

Нагасака Тосинари, профессор Университета Риккё

Информацию, которую собирают представители NSK, собирают в информационной системе стихийных бедствий, которую разработал профессор Университета Риккё Нагасака Тосинари, который изучает теорию администрирования при стихийных бедствиях и информационную теорию бедствий. Во время Великого восточно-японского землетрясения по отдельности работало много организаций, и бывало, что пострадавшим от бедствия приходилось отвечать на вопросы по многу раз разным группам исследователей, что создавало им большие неудобства. Исходя из анализа этого опыта, на этот раз сделали возможной адресную помощь, основанную на эффективной системе обмена информации с привлечением компьютерных технологий. Кроме того, регионам, пострадавшим от землетрясения, помогли трейлерные дома, предоставленные НКО певца и писателя Симидзу Куниаки «Кавагутико сидзэн гакко», а также автомобили для кемпинга, которые предоставил фонд Nippon Foundation.

Профессор Нагасака говорит, что благодаря этому стало возможным не только устроить жильё вблизи пострадавших районов, но и использовать эти помещения как административные офисы. В посёлке Масики и других регионах, где землетрясение сильно сказалось на административных функциях местных властей, устроили штабы, где собирались люди, работающие над ликвидацией последствий бедствия, и это очень помогает в работе. Трейлерные дома и автомобили для кемпинга, таким образом, оказались полезными для оказания конкретной адресной помощи пострадавшим.

Специалисты по консультационной помощи у трейлерного дома

Работники НКО в помещении филиала «Центра помощи в восстановлении после стихийного бедствия Nippon Foundation» в Кумамото (фотография Nippon Foundation)

26 апреля возле администрации преф. Кумамото был учреждён филиал «Центра помощи в восстановлении после стихийного бедствия Nippon Foundation», который координирует работу различных НКО и волонтёров в эффективной кооперации с местными властями. Глава центра, Умэтани Ёсиаки, говорит, что их помещения некоммерческие организации используют в качестве офисов, где обмениваются информацией и делятся мнениями, что помогает активнее вести работу по восстановлению и помощи. Кроме того, центр обратится и к частному бизнесу с просьбой присылать работников-волонтёров, и будет подстраиваться под актуальные нужды пострадавших.

Сбор материала и текст: Кавасаки Михо (редколлегия Nippon.com)

Фотографии: Хасино Юкинори

Фотография к заголовку: Ученики средней школы готовятся к возобновлению учёбы в помещении младшей школы в пос. Масики, 9 мая 2016 г. (фотография Jiji Press)