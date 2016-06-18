地震发生1个月，很多人在等待救援

4月16日熊本地震主震发生后已过去了一个月。生命管线正在恢复，一时间超过18万人的避难人数业已减少至1万人。熊本县内临时停课的公立学校也于5月11日之前全部恢复上课。临时住宅的建设已经开工，灾区似已走上重建之路。但是，受地震影响，有些地方政府的行政机能受到破坏，有些地区对需要护理的老年人和残障者等“灾害弱势人群”的救援也明显滞后。

熊本县的受灾情况（截至5月15日）

死亡 49人 间接死亡 19人 失踪 1人 受伤 1664人（其中重伤348人） 避难中心数量 235处 避难人数 10434人 房屋损毁 倒塌2847栋 半毁5324栋 部分损毁32408栋 停水 约2400户

（熊本县统计）

在熊本县内进行救援活动的日本咨询支援专员协会（NSK）会长菊本圭一说：“在避难中心，残障者与他们的家人总会遇到一些令他们尴尬的事情。比如，虽然自卫队在避难中心设置了洗澡房，但他们中很多人都因为‘不愿给别人添麻烦’而放弃洗澡的念头。听取这些本人难以启齿的需求，在邻近的护理设施中安排他们洗澡，满足有特殊需求的灾民的愿望，还有必要在行政以及设施方面进行调整。”

“希望帮助那些不愿主动提出要求的人们”

咨询支援专员，是在《残障者综合支援法》中诞生的福祉专职人员，通过提供咨询支援活动，以期让残障人士在社区生活中能够得到妥善的服务。东日本大地震时，在部分无法提供公共福利服务的地区，人们也能看到这些福祉专职人员在大显身手，为生活上得不到必要支援的残障者寻找新的接收设施，确保充足的护理志愿者等。这次也是如此，菊本会长等协会的工作人员，在地震发生之后立即赶赴熊本，与灾区政府的福祉负责人协同合作，拜访需要支援的对象，调查询问他们的情况，并根据每个人的不同需要而提供相应的服务。截至5月11日，他们完成了约2000项调查工作。

“地震已过去一个月，现在最重要的是保证灾民的住处。残障者各有不同的需求，对住宿条件的要求也各有所异，所以我们的工作就是帮他们寻找适合自己的住处，完善在新住处的支援服务。一个有就读盲人学校孩子的受灾家庭，一直在寻找有单人房间的避难场所，前些日子我们给这户人家介绍了合志市的一个住处，但是由于离学校太远，孩子每天上学成了问题。为了满足孩子本人上学的愿望，现在我们正在寻找可以接送孩子上下学的志愿者。虽然陆续有好消息称学校恢复上课，但就读特别支援学校（为残障者设立的学校——译注）的孩子们，在上下学交通上有困难的情况还不少，我们想尽早帮他们解决这些问题”。

立教大学教授长坂俊成

NSK的专员在熊本地震灾区收集的信息都被储存在了灾害信息系统里，这个系统是专门研究防灾危机管理及灾害信息论的立教大学长坂俊成教授（一般财团法人协动平台代表）开发的。在东日本大地震中，由于很多团体组织采取的是独自个别的行动，以致常常发生同一位灾民多次被访的情况，给他们带来很大的负担。在总结了经验教训的基础上，此次引入了IT技术，使大家能够高效地共享信息，达到给予灾民以切实帮助的目的。另外，据说在灾区支援活动中发挥了极大作用的，是艺人清水国明的NPO“河口湖自然乐校”提供的活动房以及由日本财团支援购置的房车。

长坂教授说：“这些设备使我们能确保在灾区附近‘安营扎寨’，还可用作办公室。像益城町这种政府功能受到严重影响的地方，我们的工作人员能够集中在这里工作，就是得益于有这样的活动据点。活动房和房车为我们进行更为细致周到的支援服务提供了保障。”

活动房办公室前的咨询支援专员们

为了统一协调NPO及其他民间志愿者组织的支援活动，并加强与行政部门的顺利合作，4月26日，作为支援人员的工作活动据点，日本财团在熊本县政府办公大楼附近开设了“灾区重建支援中心熊本支部”。中心主任梅谷佳明说：“我们希望NPO能把这里当作办公室来使用，使它成为一个大家共享信息和交流意见的场所，为灾区救援活动注入活力，做出贡献。另外，我们也向企业发出派遣志愿者的呼吁，今后还将继续关注不断变化的灾区的需求，并给予及时的援助。”

采访、撰文：nippon.com日本网编辑部 河崎美穗

摄影：土师野幸德

标题图片：震灾后学校复课，益城町的中学生们走在上学路上（5月9日，图片提供：时事社）