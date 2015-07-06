手機遊戲APP目前是日本IT領域的亮點之一，今年最大且最獲好評的遊戲是「貓咪收集」（Nekoatsume）。這個名稱概括了整個遊戲的內容。玩家將玩具、貓食等各種東西放置在一個虛擬的院子裏，以此引誘貓咪上鉤，然後定時打開遊戲，就可以去看毛絨絨、懶洋洋的貓咪們憨態可掬地玩耍的情形了。

為愛貓者製作的遊戲

該遊戲開發者是京都Hit-point公司的編程員，名叫高崎豐。這個遊戲APP是他利用項目開發的空餘時間製作的。遊戲簡單而有趣。玩家用金或銀的魚乾等遊戲貨幣購買貓糧、玩具及其他物品，這些魚乾都是日本貓的最愛。把它們置於院子各處後，你只需關掉遊戲，靜候貓咪們的到來就可以了。

「貓咪收集」是個實時性遊戲，玩家付出的努力要等待一段時間後才會得到報答。一旦貓咪在院子裏「拋頭露面」，這裏就成為純粹的貓咪天堂。一隻橘黃色虎斑貓可能會被一隻軟乎乎的皮球吸引，或一個逗貓棒可能會把一隻黑白色暹羅貓誘惑進來。互動幾乎僅限於視覺，但可愛的貓咪們給人們在單調枯燥的工作中帶來片刻喘息的機會，在瑣碎的事務中給人帶來活力，還隨時隨地能為無聊的生活注射一針清新的興奮劑。

如同在現實生活中一般，貓咪們也會在網路漫遊時贈送禮物表示感激，如一條粉紅色絲帶或者一隻二手手爐，也可能是魚乾。玩家可以把這些魚乾積攢起來，購買院子所需的其他物品。

在推特上的暴紅

「貓咪收集」APP發售時沒有大張旗鼓地進行宣傳，似乎是不想驚嚇到那些可愛的貓咪們吧！但當推特用戶開始分享來訪自己院子的可愛小貓時，遊戲瞬間火爆起來。高崎接受日本網路週刊Weekly Ascii Plus採訪時說，本來對該遊戲並未期待很多，下載目標不過是一年50,000左右，不曾想到該遊戲讓愛貓人士欲罷不能。自從2014年秋季問世後，愛貓者的下載次數已達200萬次。最近在推特上開闢的遊戲帳戶，雖然沒有幾個人寫推文，但關注者多達10萬人。

該遊戲的魅力，除了輕鬆愉快、節奏悠緩外，圖案設計家森田一平的畫風富於童趣，十分招人喜愛。畫面本身很簡單，但在許多細節上賦予貓咪各自獨特的魅力。高崎說，這些貓咪既不是野貓，也不是家貓。開發者說，「貓咪收集」的世界，與其說是遊戲，不如說它更像是漫畫。

儘管該遊戲APP一舉成功，但Hit-point公司尚無積極投入市場營銷或將此作為一大搖錢樹的計劃。當然，遊戲內有些可讓玩家快速升級的購買項目，如購買金乾魚可升級獲取高級貓咪玩具。開發仍在繼續，最新版中加入了新項目，讓玩家在院子布局上有更多的選擇。就如同玩家對付一群任性的貓咪，高崎和他的老闆在耐心等待和觀察，以弄清用戶想如何去玩。

「貓咪收集」在iOS及Android上都可以玩。雖然遊戲語言為日語，但因為規則簡單，每位愛貓者都能玩得盡情盡興。

標題圖片：懶洋洋的貓咪在「貓咪收集」虛擬院子中玩耍。圖片提供：Hit-Point Co., Ltd.