Одной из немногих позитивных составляющих японской сферы ИТ являются игры для мобильных устройств. Одним из самых успешных игровых хитов этого года, и, вне всякого сомнения, самым милым, стала игра «Нэкоацумэ». Название, которое можно примерно перевести как «собирание кошек», полностью отражает суть игры. Игроки размещают различные предметы в виртуальном саду, чтобы приманить очаровательных котиков, а затем периодически проверяют, что делают котики в саду.

Приложение для любителей кошек

В магазине приложения можно найти огромный выбор кошачьих лакомств и игрушек. Игроки могут копить игровую валюту («рыбки»), или же моментально пополнить свой счет, купив «рыбки» за деньги.

Создателем игры является Такасаки Ютака, программист киотоского производителя программного обеспечения Hit-point (ссылка на японском языке). Работа над игрой стала для Такасаки способом заполнить время между основными проектами. Игра «Нэкоацумэ» проста и нетороплива. Игрок покупает кошачью еду, игрушки и другие предметы за игровую валюту в виде серебряных и золотых нибоси, то есть мелких сушеных анчоусов, считающихся любимым лакомством японских кошек. Когда предметы будут размещены во дворе игрока, остается только ждать.

«Нэкоацумэ» работает в режиме реального времени, и для того, чтобы увидеть результат своих усилий, придется немного подождать. Однако с появлением первого котика распахнутся двери настоящего кошачьего рая. Рыжего полосатика можно привлечь пушистым мячиком, а черно-белый сиамский котик заглянет к вам, чтобы поиграть с когтеткой. Взаимодействие практически полностью основано на визуальном контакте: шалости милых рисованных котят станут долгожданной передышкой во время рутинной работы, приятно взбодрят среди повседневных забот или привнесут в жизнь нотку каваий где угодно и когда угодно.

Как и в реальной жизни, свою любовь котики проявляют, принося подарки, собранные ими во время их киберстранствий, – например, розовый пояс или старую грелку для рук. Они также приносят нибоси, которые можно собирать и использовать для покупки дополнительных предметов для сада.

Внезапный успех в Твиттере

История действий сохраняется в «кошачьем дневнике» игрока

Словно бы из боязни спугнуть котиков, «Нэкоацумэ» вышла без особой рекламы, однако взлетела на вершины популярности, как только игроки начали обмениваться в Твиттере картинками котиков, приходивших в их сад. В интервью японскому электронному журналу Weekly Ascii Plus (на яп. яз.) Такасаки объяснил, что изначально никто не ждал от игры многого, и в качестве цели ставил всего 50 000 загрузок приложения в год. Однако любители кошек не смогли устоять, и с момента публикации игры осенью 2014 года количество загрузок уже превысило два миллиона. Недавно зарегистрированный аккаунт игры в Твиттере набрал свыше 100 000 фолловеров после всего нескольких твитов.

Дополнительное обаяние неторопливой и расслабляющей атмосфере игры придают очаровательные иллюстрации дизайнера Мориты Иппэй. Графика проста, но, благодаря мелким деталям, каждый котик наделен яркой индивидуальностью. Такасаки говорит, что его котики не уличные, но и не домашние. По словам разработчика, вселенная «Нэкоацумэ» больше напоминает не игру, а мангу.

Профили котиков содержат информацию о каждом посетителе. Например, Куронэко («Чёрный кот») описан здесь как цундэрэ: поначалу замкнутый, но впоследствии очень любящий; уровень боевых навыков – 140, посетил сад 233 раза. В нижней части области сведений о Куронэко показаны его любимые предметы.

Несмотря на внезапный успех приложения, Hit-point не планирует активное продвижение игры и не собирается превращать ее в источник прибыли (хотя в игре разрешены внутриигровые покупки золотых нибоси для тех, кто хочет сразу получить доступ к игрушкам высокого уровня). Тем не менее, разработка продолжается – в недавнем обновлении были добавлены новые предметы и открыт доступ к дополнительным конфигурациям сада. Как игроки, в саду которых собрались капризные котики, Такасаки и его работодатель, похоже, собираются подождать, чтобы посмотреть, чего захотят пользователи.

«Нэкоацумэ» доступна для iOS и Android. Интерфейс игры существует только на японском языке, однако вряд ли это остановит любителей котиков – тем более, что само приложение очень простое.

Фотография к заголовку: Котики отдыхают и играют в виртуальном саду в «Нэкоацумэ» (© Hit-Point Co., Ltd.)

(Статья на английском языке опубликована 17 апреля 2015 г.)