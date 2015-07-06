手机游戏目前是日本信息技术（IT）领域的亮点之一，今年最大且最获好评的游戏是“猫咪后院”（Nekoatsume）。这个名称概括了整个游戏的内容。玩家将玩具、猫食等各种东西放置在一个虚拟的院子里，以此引诱猫咪上钩，然后定时打开游戏程序，就可以去看毛绒绒、懒洋洋的猫咪们憨态可掬地玩耍的情形了。

为爱猫者制作的游戏

该游戏开发者是京都Hit-point软件公司的编程员，名叫高崎丰。这个游戏软件是他利用项目开发的空余时间制作的。游戏简单而有趣。玩家用金或银的煮干鱼、凤尾鱼等干游戏货币购买猫食、玩具及其他物品，这些鱼干都是日本猫的最爱。把它们置于院子各处后，你只需关掉游戏，静候猫咪们的到来就可以了。

“猫咪后院”是个实时性游戏，玩家付出的努力要等待一段时间后才会得到报答。一旦猫咪在院子里“抛头露面”，这里就成为纯粹的猫咪天堂。一只橘黄色虎斑猫可能会被一只软乎乎的皮球吸引，或一个逗猫棒可能会把一只黑白色暹罗猫诱惑进来。互动几乎仅限于视觉，但可爱的猫咪们给人们在单调枯燥的工作中带来片刻喘息的机会，在琐碎的事务中给人带来活力，还随时随地能为无聊的生活注射一针清新的兴奋剂。

如同在现实生活中一般，猫咪们也会在网络漫游时赠送礼物表示感激，如一条粉红色丝带或者一只二手手炉，也可能是鱼干。玩家可以把这些鱼干积攒起来，购买院子所需的其他物品。

在推特上的暴红

“猫咪后院”软件发售时没有大张旗鼓地进行宣传，似乎是不想惊吓到那些可爱的猫咪们吧！但当推特用户开始分享来访自己院子的可爱小猫时，游戏瞬间火爆起来。高崎接受日本网络周刊Weekly Ascii Plus采访时说，本来对该游戏并未期待很多，下载目标不过是一年50000左右，不曾想到该游戏让爱猫人士欲罢不能。自从2014年秋季问世后，爱猫者的下载次数已达两百万次。最近在推特上开辟的游戏帐户，虽然没有几个人写推文，但关注者多达10万人。

该游戏的魅力，除了轻松愉快、节奏悠缓外，图案设计家森田一平的画风富于童趣，十分招人喜爱。画面本身很简单，但在许多细节上赋予猫咪各自独特的魅力。高崎说，这些猫咪既不是野猫，也不是家猫。开发者说，“猫咪后院”的世界，与其说是游戏，不如说它更像是漫画。

尽管该游戏软件一举成功，但Hit-point公司尚无积极投入市场营销或将此作为一大摇钱树的计划。当然，游戏内有些可让玩家快速升级的购买项目，如购买金干鱼可升级获取高级猫咪玩具。开发仍在继续，最新版中加入了新项目，让玩家在院子布局上有更多的选择。就如同玩家对付一群任性的猫咪，高崎和他的老板在耐心等待和观察，以弄清用户想如何去玩儿。

“猫咪后院”在iOS及安卓上都可以玩儿。虽然游戏语言为日语，但因为规则简单，每位爱猫者都能玩得尽情尽兴。

标题图片：懒洋洋的猫咪在“猫咪后院”虚拟院子中玩耍。图片提供：Hit-Point Co., Ltd.