ألعاب الجوال هي واحدة من النقاط المضيئة القليلة في مجال تكنولوجيا المعلومات في اليابان. ”نيكوأتسومي Nekoatsume“ تعد واحدة من أكبر الألعاب الناجحة التي ظهرت هذا العام وبالتأكيد أكثرها روعة. التسمية التي يمكن ترجمتها بشكل عام على أنها ”جمع القطط“، تلخص اللعبة بأكملها. يضع اللاعبون أشياء متنوعة حول حديقة افتراضية لإغراء مجموعة رائعة من القطط المتصلة ثم يتحققون في التطبيق بشكل دوري لمشاهدة القطط وهي تتصرف.

تطبيق لمحبي القطط

متجر التطبيق يضم مجموعة واسعة من الوجبات الخفيفة المحببة للقطط ومواد للعب. يمكن للمتسوقين الاحتفاظ بأسماكهم مع مرور الوقت أو إنفاق المال في العالم الحقيقي لإيداع فوري في حساباتهم.

اللعبة من ابتكار تاكاساكي يوتاكا والذي يعمل كمبرمج لدى شركة برمجيات Hit-point ومقرها كيوتو. وقد عمل تاكاساكي على اللعبة باعتبارها وسيلة لشغل وقته بين المشاريع. اللعب بطيء وبسيط. يشتري اللاعب غذاء القطط، لعب، والمواد الأخرى مستخدماً العملة الخاصة بالتطبيق المصنوعة من الأنشوجة الصغيرة المجففة ”niboshi“ الفضية والذهبية، وهي وجبة خفيفة محببة للقطط اليابانية. بمجرد أن توضع هذه المواد حول فناء اللاعب، لا يتبقى شيء لتفعله سوى الانتظار.

تعمل نيكوأتسومي في الوقت الحقيقي، ويستغرق الأمر بعض الوقت حتى يكافأ اللاعبون على جهودهم. ولكن ما أن تبدأ القطط في إظهار وجوهها، فإنه لا شيء سوى جنة القطط. يمكن جذب القطة المخططة البرتقالية للعب بكرة اسفنجية أو ملصق للخدش قد يغري قط سيامي أبيض وأسود اللون للقيام بزيارة. التفاعل يكون تقريباً وبشكل حصري بصرياً مع ألاعيب الشخصيات المرسومة التي توفر لي الراحة من العمل الشاق، وتأخذني بلطف بلطف ما بين الأعمال المنزلية، أو تعطيني شحنة من الكاواي حيثما وكلما دعت إليها الحاجة.

تماماً كما هو الحال في الحياة الحقيقية، سوف تظهرالقطط تقديرها من خلال ترك الهدايا التي جمعتها أثناء جولات الإنترنت، مثل حزام وردي أو مدفيء يد مستخدم. كما أنها تجلب السمك المجفف (niboshi)، والذي يمكن تجميعه واستخدامه لشراء قطع إضافية للحديقة.

نجاح مفاجيء على تويتر

يتم تسجيل التواريخ التي قامت فيها الحيوانات بالزيارة للمرة الأولى في كتيب القطة الخاص باللاعب.

تم إطلاق نيكوأتسومي دون أي ضجة، تقريباً كما لو أن لا أحد يريد أن يفاجيء القطط، لكنها سريعاً ما قفزت إلى النجاح عندما بدأ مستخدموا التويتر في تبادل صور زوارهم من القطط. في مقابلة في المجلة الإلكترونية اليابانية Weekly Ascii Plus، أوضح تاكاساكي أن التوقعات للعبة كانت منخفضة، مع نسبة التحميل المستهدفة والتي كانت تقدر في الأساس بحوالي ٥٠٠٠٠ سنوياً. ولكن اللعبة قد أثبت أنها لا تقاوم بالنسبة لمحبي القطط، الذين قاموا بالفعل بتحميل التطبيق أكثر من ٢ مليون مرة منذ إطلاقها في خريف عام ٢٠١٤. وقد حصل حساب تويتر الخاص باللعبة الذي بدأ مؤخراً على أكثر من ١٠٠٠٠٠ من الأتباع بمجرد حفنة من التويتات.

إضافة إلى جاذبية اللعبة لكونها مريحة ولبطء وتيرتها نجد أيضاً الرسوم التوضيحية الساحرة بواسطة المصمم موريتا إيباي. العمل الفني بسيط، لكن التفاصيل الصغيرة تضفي على كل قطة جاذبيتها الفردية الخاصة بها طبقاً لشخصيتها. يقول تاكاساكي إن القطط ليست شوارداً ولا قطط منزل. يصف المطور عالم نيكوأتسومي بأنه أقرب إلى المانغا من كونه مجرد لعبة.

تقدم الملامح الشخصية لقطط معلومات عن كل زائر. القطة السوداء ”Kuroneko“ توصف هنا بأنها tsundere، بمعزل في البداية ولكنها حنون فيما بعد، تتباهى بـ ”مستوى مهارات قتالية“ يصل إلى ١٤٠، وزارت الحديقة ٢٣٣ مرة. في الجزء السفلي من لوحة التعريف بالشخصية توجد قائمة من المواد المفضلة لدى القطة السوداء ”Kuroneko“.

وعلى الرغم من نجاح إطلاق التطبيق، إلا أن شركة Hit-point ليس لديها خططاً لتسويقه بنشاط أو السعي إلى تحويله إلى مصدر مدر للمال. (تسمح اللعبة باقتناء السمك المجفف الذهبي (niboshi) في أثناء اللعب للمستخدمين المتلهفين على التحديث إلى ألعاب القطط بالرف العلوي على الفور). لا يزال التطوير مستمراً، على الرغم من التحديث الأخير الذي أضاف مواداً وأمد اللاعبين بخيارات إضافية لتخطيطات الحديقة. فيما يشبه كثيراً لاعباً يتعامل مع مجموعة من القطط المتقلبة، يبدو أن تاكاساكي ورب العمل ينتويان الانتظار بصبر والتأكد من الوجهة التي يريد المستخدمون الذهاب إليها.

نيكوأتسومي متاحة لأنظمة الـ آي أو إس والأندرويد. اللعب باللغة اليابانية، ولكن بساطة التطبيق تجعله متاحاً لأي مستخدم لديه اهتمام وانجذاب للقطط.

(المقالة الأصلية باللغة الإنكليزية بتاريخ ١٧ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠١٥. صورة العنوان: القطط تلعب وتسترخي في حديقة نيكوأتسومي الافتراضية © شركة Hit-Point المحدودة.)