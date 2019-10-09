日本外務大臣河野太郎於記者會中表明，今後將央請海外重點新聞媒體用「姓・名」的順序來書寫日本人的英文姓名，此事掀起熱議。那麼，nippon.com為何選擇用Kōno Tarō（譯注：河野太郎）的書寫方式，而不是Tarō Kōno（譯注：太郎河野）呢？由敝社英文編輯Peter DURFEE於本文說明原由。

把各種與日本有關的資訊淺顯易懂地傳達給讀者，是nippon.com的英文編輯方針，因此我們總是謹守社內訂定的英文書寫規範，確保整個英文版網站的用語一致。

2011年時，把日本的「當下」透過多國語言對外發信的網站nippon.com起跑，但其實nippon.com的前身Japan Echo公司早從1974年起，便開始發行Japan Echo雜誌，以英文把日本的論壇向外譯介。像這樣耗費至少40年光陰建構起來的英文書寫規範，由nippon.com傳承沿用，直到今天我們依舊依循這份規範進行編務工作。在1974年到1979年間，Japan Echo遇到日本人姓名時都是以「名・姓」的順序書寫，但是在1980年的春季號以後，就把書寫順序更改為「姓・名」，此後再也不曾改動過這個順序（其實當編輯的人本來就比較保守，想把已經定案的東西翻盤，並非容易之事）。

前文討論的書寫順序之所以引起關注，要追溯到日本外務大臣河野太郎於2019年5月21日在記者會上的發言。河野大臣說，今後會請海外媒體在使用英文書寫日本人姓名時，改用「姓・名」的順序，而不是「名・姓」的順序，並表示：「許多海外新聞機構提及中國國家主席習近平時會寫成Xi Jinping，描述韓國總統文在寅時會寫Moon Jae-in，是故對於安倍晉三也希望能同樣以Abe Shinzō來表述。」