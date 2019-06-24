При подготовке к публикации текстов на Nippon.com мы стремимся сделать их понятными, информативными и последовательными. Чтобы обеспечить единообразие статей при участии в подготовке многих людей, среди которых внештатные переводчики, корректоры, редакторы, мы определили некоторый набор стилистических правил.

Правила английской версии были созданы задолго до выхода Nippon.com онлайн в 2011 году, они применялись ещё при редактировании Japan Echo, журнала, предшествовавшего онлайн-ресурсу. С 1974 по 1979 год правила указывали писать японские имена в соответствии с западной практикой – личное имя предшествует фамилии. Однако, начиная с выпуска Vol. 7, № 1, весеннего издания 1980 года, порядок был изменён, и фамилию стали писать перед именем, как это делают сами японцы. С тех пор это правило не менялось (редакторы вообще консервативны, и чтобы они что-то изменили, нужна веская аргументация).

Это правило недавно освещалось в новостях после того, как министр иностранных дел Коно Таро 21 мая на пресс-конференции выразил пожелание, чтобы журналисты, пишущие о Японии на иностранных языках, использовали японский порядок написания «фамилия-имя», как они уже делают в текстах с китайскими, корейскими и другими именами на языках, где традиционно фамилию пишут вначале. Он сказал, что имело бы смысл писать о японском премьер-министре «Абэ Синдзо», точно так же как пишут «председатель КНР Си Цзиньпин» или «президент Республики Корея Мун Чжэ Ин».

Новое правило: голоса «за» и «против»

В англоязычном сообществе это предложение вызвало неоднозначную реакцию. Исследователи, которые привыкли к научному стилю статей о Японии, в котором часто следуют этому правилу, считают это вполне естественным (мы в Nippon.com относимся к этому так же – если мы не говорим «Чен Ын Ким» или «Ингвэнь Цай», то, будучи последовательными, мы не назовём министра иностранных дел Японии «Таро Коно»).

Японское общество писателей, редакторов и переводчиков рекомендует в стилистических рекомендациях Japan Style Sheet (предоставляется бесплатно в формате PDF и представляет огромную ценность для людей, пишущих на английском языке о Японии): «Мы рекомендуем использование японского порядка имен – «фамилия-имя». Несмотря на стремление лидеров страны в период Мэйдзи заимствовать достижения Запада, японцы должны иметь возможность представлять свои имена в обычном порядке, как китайцы и корейцы».

Научный журнал Monumenta Nipponica стоит на тех же позициях. В таблице стилей журнала, также доступной в Интернете, говорится: «В целом следуйте стандартной практике для японских имён, указывая сначала фамилию при цитировании японской или англоязычной работы, но при цитировании работы неяпонского гражданина с японским именем или японского гражданина, работающего в основном за рубежом (или публикующегося преимущественно на английском языке), следуйте стилю рассматриваемой работы».

Выбор редакторов

Последнее исключение из правил Monumenta Nipponica отличает их стиль от наших руководящих принципов: например, в английской версии мы пишем об Оно Ёко, а не используем имя в западном порядке, под которым она наиболее известна во всём мире. Вообще говоря, не существует единственного правильного английского стиля записи. Наш стиль в основном базируется на «Чикагском руководстве по стилю» (Chicago Manual of Style), но при работе для некоторых клиентов нам приходится переступать через себя и обращаться к Associated Press Style.

Мы сохраняем японские имена в японском порядке; мы (в английской версии) ставим знаки долготы гласных (макроны). Это наш выбор, который мы делаем, чтобы добиться единообразия. Другие писатели и издания выбирают что-то своё. Министр иностранных дел Коно Таро может попросить СМИ следовать правилу «фамилия-имя», но маловероятно, что газеты по всему миру тут же изменят свою практику. Японское правительство имеет право устанавливать это правило в своих собственных публикациях – меня не удивит, если на официальных сайтах и в документах начнут вводить это правило в ближайшие годы, но это не гарантирует, что репортёры последуют этому примеру. У правительства просто нет возможности добиться повсеместного применения такого правила.

Поэтому мне странно видеть ту встревоженность, с которой некоторые отреагировали на заявление министра Коно. The Guardian coverage описывает его как часть «правого уклона» в японской политике: «Некоторые рассматривают этот запрос как часть движения, возглавляемого консерватором Абэ, за демонстрацию растущей уверенности в ценности культуры и истории Японии». The New York Times следует тому же примеру, отмечая, что это пожелание изменений появилось в то время, когда «японское правительство одновременно взращивает возрождение национализма и прилагает усилия к привлечению большего количества иностранцев по мере того, как коренное население Японии убывает».

Между тем, комментаторы в социальных сетях выступают против идеи изменения порядка написания имён: «Правительство Японии не имеет права указывать англоговорящим, как общаться на их языке», «Это не может быть самой первоочередной проблемой, которая должна беспокоить министра иностранных дел» (это вообще-то не так, на пресс-конференции затрагивали вопросы о корейских рабочих военного времени, Северных территориях, о предстоящем визите президента США Дональда Трампа в Японию, а также о публикации дипломатической «Синей книги». Репортёр из «Ёмиури Симбун» задал вопрос о порядке написания имён, и министр ответил).

Принцип удобства

Самым убедительным аргументом против этого изменения правил является просто непривычность такого порядка записи (мы уже говорили о консерватизме редакторов). Западные писатели в течение столетия или дольше записывали японские имена в порядке «имя-фамилия» – в немалой степени благодаря японцам, которые сами отстаивали эту практику как один из способов стать более современной, интернациональной нацией во время модернизации и реформ периодов Мэйдзи (1868-1912) и Тайсё (1912-1926). Многие японцы продолжают менять порядок собственных имён, когда представляются на английском, французском, немецком и других языках, потому что «так делают за границей». Традиция, которая укоренилась за многие долгие десятилетия, не исчезнет только оттого, что этого захотел министр.

И всё же, с нашей точки зрения, этого министра зовут «Коно Таро», а не «Таро Коно». Его родители дали ему имя в таком порядке, так оно указано в его свидетельстве о рождении и в каждом официальном документе, который он когда-либо получал в своей стране. Он и другие, кто разделяет его взгляды на правильный порядок имён, имеют полное право попросить, чтобы другие говорили о них, указывая имена так, как они сами используют их.

Между тем, мы вправе выбирать, прислушиваться ли к этому запросу, или игнорировать его и придерживаться стилей письма и правил, к которым мы привыкли. Но правила меняются со временем, и кто знает – возможно, через несколько десятилетий мы в газетах по всему миру увидим запись в японском порядке, как это делается в нашей организации с 1980 года.

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