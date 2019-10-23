新聞 「即位禮正殿之儀」寫真集 發佈: 2019. 10. 23 10月22日下午1時開始，在皇居宮殿「松之間」舉行了「即位禮正殿之儀」，天皇陛下向國內外宣佈即位。 「即位禮正殿之儀」上，站在「高御座」前的天皇陛下。右側是站在 「御帳臺」前的皇后陛下。10月22日下午於皇居宮殿「松之間」 [記者團代表攝影]（時事社） 在「即位禮正殿之儀」上，天皇陛下登上「高御座」發表即位講話。10月22日下午於皇居宮殿「松之間」 [記者團代表攝影]（時事社） 安倍首相向天皇陛下三呼「萬歲」 。10月22日下午於皇居宮殿「松之間」 [記者團代表攝影]（時事社） 陸上自衛隊為即位大典鳴響禮炮（10月22日下午於東京都千代田區，時事社） 「即位禮正殿之儀」結束，天皇陛下退席。10月22日下午於皇居宮殿「松之間」 [記者團代表攝影]（時事社） 「即位禮正殿之儀」結束，皇后陛下退席。10月22日下午於皇居宮殿「松之間」 [記者團代表攝影]（時事社） 「即位禮正殿之儀」中，宮內廳職員原定將身著古裝，扮作「威儀之士」 列隊於中庭，此次因為雨天而取消，只有各色旗幡豎立其中。（時事社） 皇室 天皇 登基 令和 即位之禮 相關文章 從皇位繼承思考日本的家庭與身分認同洞察 | 2026. 09. 07 日本皇位繼承的「女人禁制」，在歷史上是如何形成的？洞察 | 2026. 07. 21 京都府洞察 | 2025. 12. 19 「結婚壁壘」：日本皇室面臨的危機之本質洞察 | 2025. 10. 09 出席日式婚禮的著裝規範、禮金標準與言語禁忌日本生活 | 2025. 07. 02 日本的神祇：近於人類的存在，「交流方式」因人而異洞察 | 2025. 06. 03 悠仁親王殿下的成長軌跡洞察 | 2025. 03. 18 「稻荷神」與傳說中的「白狐之子」安倍晴明洞察 | 2025. 01. 22