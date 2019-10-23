10月22日下午1時開始，在皇居宮殿「松之間」舉行了「即位禮正殿之儀」，天皇陛下向國內外宣佈即位。

「即位禮正殿之儀」上，站在「高御座」前的天皇陛下。右側是站在 「御帳臺」前的皇后陛下。10月22日下午於皇居宮殿「松之間」 [記者團代表攝影]（時事社）
「即位禮正殿之儀」上，站在「高御座」前的天皇陛下。右側是站在 「御帳臺」前的皇后陛下。10月22日下午於皇居宮殿「松之間」 [記者團代表攝影]（時事社）
在「即位禮正殿之儀」上，天皇陛下登上「高御座」發表即位講話。10月22日下午於皇居宮殿「松之間」 [記者團代表攝影]（時事社）
在「即位禮正殿之儀」上，天皇陛下登上「高御座」發表即位講話。10月22日下午於皇居宮殿「松之間」 [記者團代表攝影]（時事社）
安倍首相向天皇陛下三呼「萬歲」 。10月22日下午於皇居宮殿「松之間」 [記者團代表攝影]（時事社）
安倍首相向天皇陛下三呼「萬歲」 。10月22日下午於皇居宮殿「松之間」 [記者團代表攝影]（時事社）
陸上自衛隊為即位大典鳴響禮炮（10月22日下午於東京都千代田區，時事社）　
陸上自衛隊為即位大典鳴響禮炮（10月22日下午於東京都千代田區，時事社）　
「即位禮正殿之儀」結束，天皇陛下退席。10月22日下午於皇居宮殿「松之間」 [記者團代表攝影]（時事社）
「即位禮正殿之儀」結束，天皇陛下退席。10月22日下午於皇居宮殿「松之間」 [記者團代表攝影]（時事社）
「即位禮正殿之儀」結束，皇后陛下退席。10月22日下午於皇居宮殿「松之間」 [記者團代表攝影]（時事社）
「即位禮正殿之儀」結束，皇后陛下退席。10月22日下午於皇居宮殿「松之間」 [記者團代表攝影]（時事社）
「即位禮正殿之儀」中，宮內廳職員原定將身著古裝，扮作「威儀之士」 列隊於中庭，此次因為雨天而取消，只有各色旗幡豎立其中。 （時事社）
「即位禮正殿之儀」中，宮內廳職員原定將身著古裝，扮作「威儀之士」 列隊於中庭，此次因為雨天而取消，只有各色旗幡豎立其中。（時事社）