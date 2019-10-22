Voici une galerie photo du déroulement de la cérémonie d’intronisation de l’empereur Naruhito, qui s’est tenue le 22 octobre 2019 au palais impérial de Tokyo.

L’empereur Naruhito et l’impératrice Masako sont montés sur leur trône, appelé respectivement Takamikura et Michôdai (© Jiji; pool photo)

L’empereur Naruhito lit son discours d’intronisation. (© Jiji; pool photo)

Le Premier ministre Abe Shinzô a terminé son message de félicitations en criant trois fois « Banzaï » en l’honneur de l’avènement du souverain. Cette expression vient à l’origine du chinois et signifie « 10 000 ans », ou en d’autres termes, « Longue vie ». (© Jiji; pool photo)

Les forces terrestres d’auto-défense procèdent à des saluts au canon (21 tirs) pour l’avènement du souverain, dans le parc Kitanomaru, au nord du palais impérial. (© Jiji)

L’empereur Naruhito quitte la Salle des Pins, accompagné des chambellans transportant les régalia impériaux. (© Jiji; pool photo)

L’impératrice Masako quitte la Salle des Pins. (© Jiji; pool photo)

Voir en détail le déroulement de la cérémonie commentée par nos soins sur notre page Live.