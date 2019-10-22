La ceremonia de entronización "sokuirei seiden no gi" tuvo lugar en el Matsu-no-ma (Salón del Pino) del Palacio Imperial en Tokio a las 13:00 del 22 de octubre. Estas son algunas imágenes de este solemne evento.

La lluvia obligó a que varios de los participantes que debían situarse en el patio interior lo hicieran en otro lugar a cubierto. Las banderolas se exhibieron en el exterior, según lo planeado. (© Jiji)

El Emperador Naruhito en pie en el takamikura, una plataforma de ocho toneladas de peso con un recinto con forma octogonal. En el fondo se puede ver a la Emperatriz Masako en el mi-chōdai, una plataforma ceremonial ligeramente más pequeña. (© Jiji)

El Emperador procede a leer unas palabras desde el takamikura. (© Jiji)

El primer ministro Abe Shinzō celebra la entronización con tres "¡Banzai!", seguido por el resto de los invitados, después de pronunciar su mensaje congratulatorio. (© Jiji)

La Fuerza Terrestre de Autodefensa dispara 21 salvas congratulatorias desde el parque Kitanomaru adyacente al Palacio Imperial por el norte. (© Jiji)

Al finalizar la ceremonia del “sokuirei seiden no gi”, el Emperador Naruhito abandona el Matsu-no-ma caminando ante la presencia de otros miembros de la familia imperial. (© Jiji)