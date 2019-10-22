La ceremonia de entronización "sokuirei seiden no gi" tuvo lugar en el Matsu-no-ma (Salón del Pino) del Palacio Imperial en Tokio a las 13:00 del 22 de octubre. Estas son algunas imágenes de este solemne evento.

La lluvia obligó a que varios de los participantes que debían situarse en el patio interior lo hicieran en otro lugar a cubierto. Las banderolas se exhibieron en el exterior, según lo planeado. (© Jiji)
La lluvia obligó a que varios de los participantes que debían situarse en el patio interior lo hicieran en otro lugar a cubierto. Las banderolas se exhibieron en el exterior, según lo planeado. (© Jiji)
El Emperador Naruhito en pie en el takamikura, una plataforma de ocho toneladas de peso con un recinto con forma octogonal. En el fondo se puede ver a la Emperatriz Masako en el mi-chōdai, una plataforma ceremonial ligeramente más pequeña. (© Jiji)
El Emperador Naruhito en pie en el takamikura, una plataforma de ocho toneladas de peso con un recinto con forma octogonal. En el fondo se puede ver a la Emperatriz Masako en el mi-chōdai, una plataforma ceremonial ligeramente más pequeña. (© Jiji)
El Emperador procede a leer unas palabras desde el takamikura. (© Jiji)
El Emperador procede a leer unas palabras desde el takamikura. (© Jiji)
El primer ministro Abe Shinzō celebra la entronización con tres ¡Banzai!
El primer ministro Abe Shinzō celebra la entronización con tres "¡Banzai!", seguido por el resto de los invitados, después de pronunciar su mensaje congratulatorio. (© Jiji)
La Fuerza Terrestre de Autodefensa dispara 21 salvas congratulatorias desde el parque Kitanomaru adyacente al Palacio Imperial por el norte. (© Jiji)
La Fuerza Terrestre de Autodefensa dispara 21 salvas congratulatorias desde el parque Kitanomaru adyacente al Palacio Imperial por el norte. (© Jiji)
Al finalizar la ceremonia del “sokuirei seiden no gi”, el Emperador Naruhito abandona el Matsu-no-ma caminando frente a otros miembros de la familia imperial. (© Jiji)
Al finalizar la ceremonia del “sokuirei seiden no gi”, el Emperador Naruhito abandona el Matsu-no-ma caminando ante la presencia de otros miembros de la familia imperial. (© Jiji)
La Emperatriz Masako, seguida de sus asistentes, sigue al Emperador y abandona el Matsu-no-ma, finalizando así la ceremonia. (© Jiji)
La Emperatriz Masako, seguida de sus asistentes, sigue al Emperador y abandona el Matsu-no-ma, finalizando así la ceremonia. (© Jiji)