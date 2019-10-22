La ceremonia de entronización "sokuirei seiden no gi" tuvo lugar en el Matsu-no-ma (Salón del Pino) del Palacio Imperial en Tokio a las 13:00 del 22 de octubre. Estas son algunas imágenes de este solemne evento.
Fotografías de la ceremonia de entronización del Emperador Naruhito
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