22 октября в 13:00 в императорском дворце в Токио состоялась церемония возведения на престол императора Японии Нарухито Сокуирэй сэйдэн-но ги. Мы предлагаем вам подборку фотографий этого торжественного мероприятия.

Дождливая погода не позволила разместить участников церемонии из дворцового и обслуживающего персонала во дворе. Часть их разместили в помещении. Вышитые праздничные флаги были выставлены во дворе, как и планировалось (© Jiji)
Дождливая погода не позволила разместить участников церемонии из дворцового и обслуживающего персонала во дворе. Часть их разместили в помещении. Вышитые праздничные флаги были выставлены во дворе, как и планировалось (© Jiji)
Император Нарухито стоит на троне Такамикура, представляющем собой 8-тонную платформу с крышей и восьмиугольным постаментом. Императрица Масако стоит на Митёдай, немного меньшей по размеру церемониальной платформе (© Jiji)
Император Нарухито стоит на троне Такамикура, представляющем собой 8-тонную платформу с крышей и восьмиугольным постаментом. Императрица Масако стоит на Митёдай, немного меньшей по размеру церемониальной платформе (© Jiji)
Император читает тронную речь (© Jiji)
Император читает тронную речь (© Jiji)
Премьер-министр Абэ Синдзо возглашает «Бандзай!» после своей поздравительной речи (© Jiji)
Премьер-министр Абэ Синдзо возглашает «Бандзай!» после своей поздравительной речи (© Jiji)
Служащие Сухопутных Сил самообороны стреляют из 21 орудия в парке Китаномару, расположенном к северу от дворца (© Jiji)
Служащие Сухопутных Сил самообороны стреляют из 21 орудия в парке Китаномару, расположенном к северу от дворца (© Jiji)
После окончания Сокуирэй сэндэн-но ги император Нарухито выходит из зала Мацу-но ма, проходя мимо членов императорскогог дома (© Jiji)
После окончания Сокуирэй сэндэн-но ги император Нарухито выходит из зала Мацу-но ма, проходя мимо членов императорскогог дома (© Jiji)
Императрица Масако с сопровождающими выходит из зала после окончания церемонии (© Jiji)
Императрица Масако с сопровождающими выходит из зала после окончания церемонии (© Jiji)

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