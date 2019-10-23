22 октября в 13:00 в императорском дворце в Токио состоялась церемония возведения на престол императора Японии Нарухито Сокуирэй сэйдэн-но ги. Мы предлагаем вам подборку фотографий этого торжественного мероприятия.
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