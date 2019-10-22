新闻 “即位礼正殿之仪”纪实图集 公开日: 2019. 10. 22 10月22日下午1时开始，在皇居宮殿“松之间”举行了“即位礼正殿之仪”，德仁天皇向国内外宣布即位。 “即位礼正殿之仪”中，宫内厅职员原定将身着古装，扮作“威仪之士” 列队于中庭，此次因为雨天而取消，只有各色旗幡竖立其中（10月22日于皇居，时事社） “即位礼正殿之仪”上，站在“高御座”前的德仁天皇。右侧是站在 “御帐台”前的皇后。10月22日下午于皇居宮殿“松之间” [记者团代表摄影]（时事社） 在“即位礼正殿之仪”上，德仁天皇登上“御高座”发表即位讲话。10月22日下午于皇居宮殿“松之间” [记者团代表摄影]（时事社） 安倍首相带领日方列席人员向德仁天皇三呼“万岁” 。10月22日下午于皇居宮殿“松之间” [记者团代表摄影]（时事社） 陆上自卫队为即位大典鸣响礼炮（10月22日下午于东京都千代田区，时事社） “即位礼正殿之仪”结束，德仁天皇退席。10月22日下午于皇居宮殿“松之间” [记者团代表摄影]（时事社） “即位礼正殿之仪”结束，皇后退席。10月22日下午于皇居宮殿“松之间” [记者团代表摄影]（时事社） 皇室 天皇 时事社新闻 新天皇即位 皇位継承 即位之礼 相关文章 2026年日本大事记 七月 新闻 | 2026. 08. 05 日本皇位继承的“女人禁制”，在历史上是如何形成的？深度报道 | 2026. 07. 17 2026年日本大事记 六月 新闻 | 2026. 07. 08 “御矛窟”和“立磐”：“建国之父”神武天皇在此留下足迹 旅行 | 2025. 11. 13 日本皇室成员构成深度报道 | 2025. 11. 11 “结婚壁垒”：日本皇室面临的危机之本质深度报道 | 2025. 10. 03 鹈户神宫的龟石旅行 | 2025. 09. 18 道后温泉本馆：日本最古老的温泉，《千与千寻》汤屋的灵感来源旅行 | 2025. 07. 18