10月22日下午1时开始，在皇居宮殿“松之间”举行了“即位礼正殿之仪”，德仁天皇向国内外宣布即位。

“即位礼正殿之仪”中，宫内厅职员原定将身着古装，扮作“威仪之士” 列队于中庭，此次因为雨天而取消，只有各色旗幡竖立其中（10月22日于皇居，时事社）
“即位礼正殿之仪”中，宫内厅职员原定将身着古装，扮作“威仪之士” 列队于中庭，此次因为雨天而取消，只有各色旗幡竖立其中（10月22日于皇居，时事社）
“即位礼正殿之仪”上，站在“高御座”前的德仁天皇。右侧是站在 “御帐台”前的皇后。10月22日下午于皇居宮殿“松之间” [记者团代表摄影]（时事社）
“即位礼正殿之仪”上，站在“高御座”前的德仁天皇。右侧是站在 “御帐台”前的皇后。10月22日下午于皇居宮殿“松之间” [记者团代表摄影]（时事社）
在“即位礼正殿之仪”上，德仁天皇登上“御高座”发表即位讲话。10月22日下午于皇居宮殿“松之间” [记者团代表摄影]（时事社）
在“即位礼正殿之仪”上，德仁天皇登上“御高座”发表即位讲话。10月22日下午于皇居宮殿“松之间” [记者团代表摄影]（时事社）
安倍首相带领日方列席人员向德仁天皇三呼“万岁” 。10月22日下午于皇居宮殿“松之间” [记者团代表摄影]（时事社）
安倍首相带领日方列席人员向德仁天皇三呼“万岁” 。10月22日下午于皇居宮殿“松之间” [记者团代表摄影]（时事社）
陆上自卫队为即位大典鸣响礼炮（10月22日下午于东京都千代田区，时事社）
陆上自卫队为即位大典鸣响礼炮（10月22日下午于东京都千代田区，时事社）
“即位礼正殿之仪”结束，德仁天皇退席。10月22日下午于皇居宮殿“松之间” [记者团代表摄影]（时事社）
“即位礼正殿之仪”结束，德仁天皇退席。10月22日下午于皇居宮殿“松之间” [记者团代表摄影]（时事社）
“即位礼正殿之仪”结束，皇后退席。10月22日下午于皇居宮殿“松之间” [记者团代表摄影]（时事社）
“即位礼正殿之仪”结束，皇后退席。10月22日下午于皇居宮殿“松之间” [记者团代表摄影]（时事社）