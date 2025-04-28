2025年大阪關西世博會場館介紹

Guideto Japan

為期半年的2025年大阪關西世博會，於4月13日至10月13日在大阪市此花區的夢洲人工島舉行。本系列專題將為讀者介紹世界最大的木造建築「大屋頂環」等在內的世博會場的主要設施、八個主題館以及國內外各展覽館。

2025年大阪關西世博會終於拉開序幕！本屆世博會共有158個國家和地區、以及7個國際組織參展，以「構建未來社會，想像明日生活」為主題，介紹各自的歷史、文化和最新技術，同時共同思索解決世界所面臨的各種問題的良策。

在世博園區內，設計新穎、富於創意的建築比比皆是。我們將為讀者介紹以大屋頂環為中心分布著的各國獨自設計建設的展館、世博主要設施、體現世博主題的八大主題館以及日本國內展館。

■主要設施

大屋頂環

EXPO HALL

EXPO National Day Hall

■主體館

Better Co-Being：生命的共鳴

生命之未來：擴展生命

生命的遊樂場 水母館：生命之躍

null 2 ：生命的磨礪

：生命的磨礪 生命動態平衡館：認識生命

生命之探險：孕育生命

EARTH MART：食物與生命

Dialogue Theater：守護生命

■外國展館

北歐館（冰島、瑞典、丹麥、挪威、芬蘭）

愛爾蘭館

亞塞拜然館

美國館

阿拉伯聯合大公國（UAE）館

義大利&梵蒂岡館

印度館

印尼館

烏茲別克館

英國館

埃及館

歐盟（EU）館

澳洲館

奧地利館

阿曼館

荷蘭館

卡達館

加拿大館

韓國館

柬埔寨館

科威特館

國際紅十字與紅新月運動館

聯合國館

哥倫比亞館

沙烏地阿拉伯館

新加坡館

瑞士館

西班牙館

塞爾維亞館

泰國館

捷克館

中國館

突尼西亞館

智利館

德國館

土庫曼館

土耳其館

尼泊爾館

巴林館

波羅的海館（拉脫維亞、立陶宛）

匈牙利館

菲律賓館

巴西館

法國館

保加利亞館

秘魯館

比利時館

波蘭館

葡萄牙館

馬耳他館

馬來西亞館

摩納哥館

約旦館

羅馬尼亞館

盧森堡館

■日本國內展館

日本館

女性館

大阪健康管理館

關西館

企業館

NTT館

電力館

住友館

松下集團館

三菱未來館

Yoshimoto館

保聖那自然宇宙館

BLUE OCEAN DOME館

高達新一代未來館

TECH WORLD館

煤氣館

飯田集團與大阪公立大學聯合館

大阪外食產業協會 外食館『宴～UTAGE～』

採訪/撰文：內山賢一、nippon.com日本網 編輯部

攝影：黑岩正和（96BOX）、nippon.com日本網 編輯部

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