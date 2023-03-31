為什麼決策需要十年的時間？：福島第一核電廠的處理水將排入海洋

東日本大地震十年過後，日本政府於2021年4月正式決定將東京電力公司福島第一核電廠產生的含氚核處理水排入海洋。要執行廢爐作業，就不得不先處理掉不斷累積的核處理水。然而，可以想見當地人士與鄰國必定反彈，日本政府因而遲遲懸而未決，現下已經無法繼續拖延，才硬著頭皮執行。