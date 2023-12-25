大谷翔平捐贈的「6萬隻棒球手套」中蘊含的「美式」體育文化

大谷翔平二度獲選為美國職棒大聯盟的年度最有價值球員（MVP），成為大聯盟的代表性球員。他不僅因為在球場上的出色表現受到高度評價，贈送6萬隻棒球手套給日本所有的小學一舉也受到讚譽。這項活動的幕後支持者是與大谷簽約的美國運動用品製造商「New Balance」，展現出企業積極參與社會貢獻的意識。筆者認為這是重新思考職業體育應有思維的契機。

贈送市面上買不到的棒球手套 大谷在個人的Instagram上發布貼文，不僅上傳的照片裡寫著「一起打棒球吧！」，也以文字表示： 「我將捐贈6萬隻少年用棒球手套給全日本的2萬間小學，每間各3個手套。希望孩子們可以透過棒球，快樂並有活力地過每一天，也期待將來有機會跟使用過這些手套的孩子們一起打棒球！」 發放給各小學的手套是給低年級孩子使用，每所學校會收到3隻手套，其中2隻是右手專用，1隻為左手專用。預計會從今年12月開始到明年3月之間分批寄送，屆時有許多日本的小學生會拿到印有New Balance「NB」標誌的手套。 不過值得一提的是，這些手套是非賣品。若是在市面上買得到的商品的話，會被視為在教育現場進行商業宣傳活動。因此該品牌採取相當巧妙的行銷手法，讓大谷傳達他純粹的心意，也就是「希望有更多的小學生能喜歡玩傳接球」，同時讓日本的孩子們接觸到自己的品牌。

New Balance眼中的日本棒球市場 運動鞋製造商New Balance成立於1906年，總部位於美國馬薩諸塞州波士頓。以治療扁平足等矯正鞋起家，後來以生產跑步鞋而聞名，近年推出的一般休閒鞋款也大獲好評。 自2010年左右，越來越多美國職棒大聯盟球員選穿New Balance的釘鞋，開啟該品牌進軍棒球市場的新頁。直到去年為止，大谷與總部在日本神戶市的亞瑟士（ASICS）合作，但是今年轉而與New Balance簽約，全身上下大多數的裝備改為New Balance的產品，包括釘鞋、打擊手套、手肘護具，以及在世界棒球經典賽獲勝的瞬間，高興到丟出去的棒球手套。

本季開始除了棒球手套，打擊手套也使用New Balance的製品（時事） 此外，New Balance也將觸手伸向日本職棒市場，提供釘鞋給東京養樂多燕子隊的村上宗隆選手。今年，他們也為高中棒球推出黑色與白色的釘鞋，卻因為標誌的設計尺寸不符合日本高中棒球聯盟的規定，無法在正式比賽上使用。儘管如此，從開拓棒球用品市場的角度來看，日本無疑是個重要的市場。

「得罪他人」的精神 提到美國的運動用品製造商，想到的是Nike的策略。他們起用抗議種族歧視的知名美式足球聯盟球員科林卡佩尼克，代言的廣告蔚為話題。網球選手大坂直美也在與Nike簽約後，開始明確表達反對種族歧視。此議題雖然在美國是一個敏感的社會問題，但是Nike透過積極表達立場，成功地提升了企業形象，因為這代表他們不只是追求銷售產品的利益，也注重向社會發聲。 New Balance也展現出相同的思維。這次，他們抓住日本棒球人口減少的社會議題，並透過超級明星大谷翔平贈禮的方式引起關注。 「這個計畫是為了支持未來的棒球選手去追夢進而成長。對於New Balance Japan來說，能全力支持開創日本棒球界未來的大谷翔平選手，並且讓棒球成為孩子們心中的希望與夢想，是相當榮耀的事情。」 發表此感言的是率領New Balance日本子公司的久保田伸一社長。在上東京電視台的節目「Cambria宮殿」時，提到他的座右銘是「Step someone’s toe（得罪他人）」。 這句話的意思是，不應該侷限在自己的範疇裡，有時候也需要侵入他人的領域。透過踩對方的痛點，產生新的交流與競爭，進而催生意料外的突發奇想。 日本製造商的「球活」滲透度？ 面對棒球人口的減少，日本的製造商也開始有危機意識。2017年1月，日本國內販賣棒球與壘球用品的18家企業聯手創立一般社團法人「棒球暨壘球活性化委員會」，包含MIZUNO、ASICS、SSK、ZETT等，簡稱「球活委員會」以進行推廣活動。 在該法人的官方網站「球活.JP」上，除了有揭示口號「為人生增添棒球的趣味！」，也介紹該委員會至今所舉辦的推廣與振興活動。 例如，針對學齡前兒童及其家長的球類教室「Kid’s Ball Park」，去年在日本全國各地共舉辦了23次。雖然還有舉辦其他活動，不過由於欠缺職業選手的參與，難以說他們的活動已推廣至社會大眾。將來，或許可以考慮採取像美國企業一樣的新穎訴求手法。希望能在New Balance「得罪他人」的啟發下，加強舉辦推廣棒球的活動。 在「球活.JP」的訪談中，前巨人隊、洋基隊等球隊的所屬球員松井秀喜先生談到日美兩國的棒球環境： 「日本與美國的棒球環境截然不同。在美國，有很多的廣場可以玩傳接球和棒球，即使是青少年棒球，球場也多是草坪，並且通常經過維護整理。大都市紐約也不例外，到郊外的話也有許多這樣的球場，整體來說環境還是比較完善、適合打棒球。至於日本，當然因地區而異，但是與美國相比，即使有公園或廣場，卻無法說是能輕鬆找到可以打棒球的環境。」