大谷翔平捐贈的「6萬隻棒球手套」中蘊含的「美式」體育文化

大谷翔平捐贈的「6萬隻棒球手套」中蘊含的「美式」體育文化運動 財經 社會 文化
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贈送市面上買不到的棒球手套
大谷在個人的Instagram上發布貼文，不僅上傳的照片裡寫著「一起打棒球吧！」，也以文字表示：
「我將捐贈6萬隻少年用棒球手套給全日本的2萬間小學，每間各3個手套。希望孩子們可以透過棒球，快樂並有活力地過每一天，也期待將來有機會跟使用過這些手套的孩子們一起打棒球！」
發放給各小學的手套是給低年級孩子使用，每所學校會收到3隻手套，其中2隻是右手專用，1隻為左手專用。預計會從今年12月開始到明年3月之間分批寄送，屆時有許多日本的小學生會拿到印有New Balance「NB」標誌的手套。
不過值得一提的是，這些手套是非賣品。若是在市面上買得到的商品的話，會被視為在教育現場進行商業宣傳活動。因此該品牌採取相當巧妙的行銷手法，讓大谷傳達他純粹的心意，也就是「希望有更多的小學生能喜歡玩傳接球」，同時讓日本的孩子們接觸到自己的品牌。
New Balance眼中的日本棒球市場
運動鞋製造商New Balance成立於1906年，總部位於美國馬薩諸塞州波士頓。以治療扁平足等矯正鞋起家，後來以生產跑步鞋而聞名，近年推出的一般休閒鞋款也大獲好評。
自2010年左右，越來越多美國職棒大聯盟球員選穿New Balance的釘鞋，開啟該品牌進軍棒球市場的新頁。直到去年為止，大谷與總部在日本神戶市的亞瑟士（ASICS）合作，但是今年轉而與New Balance簽約，全身上下大多數的裝備改為New Balance的產品，包括釘鞋、打擊手套、手肘護具，以及在世界棒球經典賽獲勝的瞬間，高興到丟出去的棒球手套。
此外，New Balance也將觸手伸向日本職棒市場，提供釘鞋給東京養樂多燕子隊的村上宗隆選手。今年，他們也為高中棒球推出黑色與白色的釘鞋，卻因為標誌的設計尺寸不符合日本高中棒球聯盟的規定，無法在正式比賽上使用。儘管如此，從開拓棒球用品市場的角度來看，日本無疑是個重要的市場。
「得罪他人」的精神
提到美國的運動用品製造商，想到的是Nike的策略。他們起用抗議種族歧視的知名美式足球聯盟球員科林卡佩尼克，代言的廣告蔚為話題。網球選手大坂直美也在與Nike簽約後，開始明確表達反對種族歧視。此議題雖然在美國是一個敏感的社會問題，但是Nike透過積極表達立場，成功地提升了企業形象，因為這代表他們不只是追求銷售產品的利益，也注重向社會發聲。
New Balance也展現出相同的思維。這次，他們抓住日本棒球人口減少的社會議題，並透過超級明星大谷翔平贈禮的方式引起關注。
「這個計畫是為了支持未來的棒球選手去追夢進而成長。對於New Balance Japan來說，能全力支持開創日本棒球界未來的大谷翔平選手，並且讓棒球成為孩子們心中的希望與夢想，是相當榮耀的事情。」
發表此感言的是率領New Balance日本子公司的久保田伸一社長。在上東京電視台的節目「Cambria宮殿」時，提到他的座右銘是「Step someone’s toe（得罪他人）」。
這句話的意思是，不應該侷限在自己的範疇裡，有時候也需要侵入他人的領域。透過踩對方的痛點，產生新的交流與競爭，進而催生意料外的突發奇想。
日本製造商的「球活」滲透度？
面對棒球人口的減少，日本的製造商也開始有危機意識。2017年1月，日本國內販賣棒球與壘球用品的18家企業聯手創立一般社團法人「棒球暨壘球活性化委員會」，包含MIZUNO、ASICS、SSK、ZETT等，簡稱「球活委員會」以進行推廣活動。
在該法人的官方網站「球活.JP」上，除了有揭示口號「為人生增添棒球的趣味！」，也介紹該委員會至今所舉辦的推廣與振興活動。
例如，針對學齡前兒童及其家長的球類教室「Kid’s Ball Park」，去年在日本全國各地共舉辦了23次。雖然還有舉辦其他活動，不過由於欠缺職業選手的參與，難以說他們的活動已推廣至社會大眾。將來，或許可以考慮採取像美國企業一樣的新穎訴求手法。希望能在New Balance「得罪他人」的啟發下，加強舉辦推廣棒球的活動。
在「球活.JP」的訪談中，前巨人隊、洋基隊等球隊的所屬球員松井秀喜先生談到日美兩國的棒球環境：
「日本與美國的棒球環境截然不同。在美國，有很多的廣場可以玩傳接球和棒球，即使是青少年棒球，球場也多是草坪，並且通常經過維護整理。大都市紐約也不例外，到郊外的話也有許多這樣的球場，整體來說環境還是比較完善、適合打棒球。至於日本，當然因地區而異，但是與美國相比，即使有公園或廣場，卻無法說是能輕鬆找到可以打棒球的環境。」
價值勝於MVP的「克萊門特獎」
松井先生於2015年在美國成立振興棒球的NPO法人「松井55棒球基金會」，並在日本與美國舉辦棒球教室等推廣活動。他與大谷一樣，有著強烈的社會貢獻意識，這其實是許多美國職棒大聯盟選手的共同點。
其中最具象徵性的是「克萊門特獎」。1972年，波多黎各出生、在效力匹茲堡海盜時完成生涯第3000安打的球員克萊門特，為了提供支援物資給尼加拉瓜地震的受災地區時搭乘包機，卻不幸在墜機事故中過世。為了悼念這位熱心於慈善活動的傑出球員，美國職棒大聯盟將原本稱為「執行長獎」的社會貢獻獎項更名為「克萊門特獎」。
此獎每年都會表揚在球場內外皆展現卓越人格並參與社會慈善活動的球員，甚至被視為是「比MVP更有價值的獎項」。
今年由洋基隊的強打亞倫・賈吉獲得此殊榮。賈吉也在2018年成立了「All Rise基金會」，持續在洋基隊所在的紐約和他的出生地加州參與援助兒童的慈善活動。在接受獎項時，賈吉表示，「這只是一小步。我期待今後能援助更多的孩子。」他在與大谷爭奪本壘打王的同時，在場外也展現了影響力。
職業體育的價值不僅是透過提供娛樂而獲得巨額收入。球員、球隊和贊助商應與球迷和社區同在，將體育的喜悅與利益回饋給人們，正是這樣的循環打造出體育文化。大谷捐贈給日本全國小學的「6萬隻手套」或許也蘊含了這種想法。
標題圖片：11月9日，大谷翔平在New Balance的官方網站和自己的官方Instagram帳號上宣布要捐贈給日本全國小學「6萬隻手套」。顧及到有孩子慣用左手一事，展現了他的體貼（New Balance Japan提供）