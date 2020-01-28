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「箭羽」紋樣的和服，配上絳紫色的和服裙褲，是畢業典禮上的人氣穿搭。據說在江戶時代，這種紋樣的和服是父母給女兒用作嫁妝的。你知道這其中的寓意嗎？

「箭羽」紋樣，是棉布手巾和日本特色小物件上常用的一種日本傳統紋樣。從每種紋樣的名稱和來源，你可以知道它們都寓意著吉祥，是人們對幸福美好的祈願。本篇將介紹一些具有代表性的日本傳統紋樣。

✻麻葉紋

以麻葉為原型設計的紋樣。麻具有極強的生命力，無需費心照料也能茁壯成長，因此該紋樣多用於嬰幼兒的和服上，表達出希望孩子健康成長的心情。

✻箭羽紋

這個紋樣是以插在箭杆上的鷹、雕等猛禽羽毛為原型而設計的。能「一矢中的」的箭，自古就是吉利的象徵。到了江戶時代，出於「開弓沒有回頭箭」的寓意，在女兒出嫁之際，會把箭羽紋樣的和服當作嫁妝，討個「嫁個如意郎君」的好彩頭。

70年代後期有名的少女漫畫《窈窕淑女》，主人公紅緒在學生時代便是這身打扮，因此箭羽圖案的和服加絳紫色裙褲的打扮，直到現在也是畢業典禮上最常見的行頭。

✻鮫小紋

鮫小紋是由小圓點組成的弧狀紋樣，因為與鯊魚皮膚的紋理相似而得名。第八代將軍德川吉宗的老家紀州德川家就使用這個紋樣。

✻波紋

這是一種三層連續型的波紋。因日本傳統藝術雅樂中有一個《青海波》的曲目，劇中人穿著這個紋樣的服裝跳舞，因此在日語裡，這個紋樣就稱為「青海波」。日本古代長篇小說《源氏物語》中，也有光源氏跳青海波舞的場景描寫。

✻七寶紋

這種紋樣是將圓周四等分後重疊組成的，中間部分猶如閃耀的星星，重疊部分則看似花瓣，讓人不禁聯想到子孫繁衍、緣分和圓滿，非常吉祥。

✻龜甲紋

這個紋樣，來源於象徵長壽的烏龜的六邊形甲殼，並且，單純的龜甲圖案通過進一步發展，變化出在六邊形裡加上花紋的「龜甲花菱」、將三個龜甲組合在一起而成的「比沙門龜甲」等形式多樣的圖紋。

✻方格紋

這是將不同顏色的方塊交錯排列組成的紋樣，類似西方的彩色格子花紋。作為紡織物的紋樣，早在古代就已經出現，因為江戶中期歌舞伎演員佐野川市松愛穿這種紋樣的裙褲，所以在日語裡稱作「市松」紋。

✻蒸汽紋

這個紋樣，是用兩條曲線，表示蒸氣裊裊升起的樣子，在日語裡稱為「立湧」。平安時代，它多用於權貴之人的服裝上。在兩條曲線交合成的空間裡，可以配上不同的花紋，於是就有了雲紋「立湧」、細竹「立湧」等變形蒸汽紋。

✻蔓藤紋

這個紋樣是經由絲綢之路傳到日本的。四方伸展的蔓藤，寓意著長壽和繁榮、吉利祥瑞，但不知為何，現在一說到蔓藤紋樣，日本人的第一反應，是「小偷愛用蔓藤紋的包袱布包起贓物溜走」。這似乎也證明，蔓藤紋相當流行，無論小偷去哪家偷東西，輕易就能找到一張蔓藤紋的包袱布。

✻鹿仔紋

因形似小鹿背上的斑紋而得名，是用「紮染」工藝染出的紋樣，由於製作過程非常繁複，因此「紮染」的鹿仔紋樣和服，被視為奢侈品。

✻菱形紋

這是由雙向平行線相交而成的幾何圖案，也可見於繩文時代的土器，一般認為是自然形成的圖紋。它的變形紋樣種類豐富，譬如，將四個菱形拼在一起的是「割菱」，將花朵變形成菱形後組成的紋樣叫「花菱」等。

✻豆紋

這是江戶時代流行在棉布手巾上的經典圖案。因為日語裡有個「豆」的同音詞，意思是健康結實，所以就借此來寄託人們「無病無災」的美好願望。現在的豆紋基本都採用範本染色或印刷，因此圓點排列規整。但過去都用「紮染」，所以是不規則的水滴圖案。