日本僑民以洛杉磯最多，定居亞洲的日本人較少

日本僑民以洛杉磯最多，定居亞洲的日本人較少社會
在世界各地的城市中，以居住在洛杉磯的日本人最多，人數超過了紐約。除了公司外派的員工，在洛杉磯定居的日本人也很多。而在北美與澳洲的城市，具有永久居民身份的日本人比例較高，在亞洲的城市比例較少。
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據日本外務省海外僑民調查統計顯示，截至2017年10月1日止，生活在海外的日本人有1,351,970人（停留時間超過三個月的長期居住者和永久居民）。
有很長一段時間，日本海外僑民人數最多的城市是紐約。在進入21世紀之後，洛杉磯的日僑人數持續上升，並在2007年底取代紐約，成為日本僑民最多的城市。與紐約相比，洛杉磯的日本永久居民比例很高，一般認為，這與當地經濟情勢較為穩定、較少企業撤離等因素有關。
2000年以後，中國經濟的高度發展吸引了大批日本企業的進駐，上海的日本僑民人數也隨之迅速增加。然而，為了避免對中國過度集中所帶來的風險，日本企業正試圖將據點分散至亞洲其它國家。因此，在上海的日僑人數於2012年達到頂峰後略有下降的趨勢。
另一方面，隨著日本汽車在曼谷的業務不斷擴展，日本僑民人數亦逐漸增加。2015年，曼谷取代了上海，成為日僑人數最多的亞洲城市。
以下是海外日本僑民最多的15座城市。亞洲城市的日本永久居民比例較低，推測主要是企業外派員工及其家人。
|排名
|2017年
|城市
|日本僑民人數
|永久居民比例（％）
|1
|洛杉磯及附近
|68,744
|48.7
|2
|曼谷
|52,871
|可能少於2%
|3
|紐約及附近
|46,137
|34.1
|4
|上海
|43,455
|可能少於2%
|5
|新加坡
|36,423
|7.1
|6
|倫敦
|34,298
|25.0
|7
|雪梨及附近
|32,189
|58.3
|8
|溫哥華及附近
|26,910
|67.3
|9
|香港
|25,004
|8.4
|10
|墨爾本及附近
|19,878
|50.6
|11
|舊金山及附近
|18,862
|64.3
|12
|檀香山
|16,306
|65.3
|13
|巴黎
|15,684
|11.9
|14
|聖荷西及附近
|14,761
|47.9
|15
|多倫多
|13,725
|46.8
本表為編輯部根據外務省《海外日本僑民調查統計》製作而成
（雖然外務省公佈了排名前50座城市的日本永久居民人數，但由於曼谷和上海的排名落在50名以後，因此無法準確計算出其中的永久居民比例）
標題圖片：PIXTA