日本僑民以洛杉磯最多，定居亞洲的日本人較少

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在世界各地的城市中，以居住在洛杉磯的日本人最多，人數超過了紐約。除了公司外派的員工，在洛杉磯定居的日本人也很多。而在北美與澳洲的城市，具有永久居民身份的日本人比例較高，在亞洲的城市比例較少。

據日本外務省海外僑民調查統計顯示，截至2017年10月1日止，生活在海外的日本人有1,351,970人（停留時間超過三個月的長期居住者和永久居民）。

有很長一段時間，日本海外僑民人數最多的城市是紐約。在進入21世紀之後，洛杉磯的日僑人數持續上升，並在2007年底取代紐約，成為日本僑民最多的城市。與紐約相比，洛杉磯的日本永久居民比例很高，一般認為，這與當地經濟情勢較為穩定、較少企業撤離等因素有關。

2000年以後，中國經濟的高度發展吸引了大批日本企業的進駐，上海的日本僑民人數也隨之迅速增加。然而，為了避免對中國過度集中所帶來的風險，日本企業正試圖將據點分散至亞洲其它國家。因此，在上海的日僑人數於2012年達到頂峰後略有下降的趨勢。

另一方面，隨著日本汽車在曼谷的業務不斷擴展，日本僑民人數亦逐漸增加。2015年，曼谷取代了上海，成為日僑人數最多的亞洲城市。

以下是海外日本僑民最多的15座城市。亞洲城市的日本永久居民比例較低，推測主要是企業外派員工及其家人。

排名 2017年 城市 日本僑民人數 永久居民比例（％） 1 洛杉磯及附近 68,744 48.7 2 曼谷 52,871 可能少於2% 3 紐約及附近 46,137 34.1 4 上海 43,455 可能少於2% 5 新加坡 36,423 7.1 6 倫敦 34,298 25.0 7 雪梨及附近 32,189 58.3 8 溫哥華及附近 26,910 67.3 9 香港 25,004 8.4 10 墨爾本及附近 19,878 50.6 11 舊金山及附近 18,862 64.3 12 檀香山 16,306 65.3 13 巴黎 15,684 11.9 14 聖荷西及附近 14,761 47.9 15 多倫多 13,725 46.8

本表為編輯部根據外務省《海外日本僑民調查統計》製作而成

（雖然外務省公佈了排名前50座城市的日本永久居民人數，但由於曼谷和上海的排名落在50名以後，因此無法準確計算出其中的永久居民比例）

標題圖片：PIXTA