北海道連續12年觀光魅力榜首！京都重回最強觀光都市

北海道連續12年觀光魅力榜首！京都重回最強觀光都市觀光旅遊
北海道果然強！根據品牌綜合研究所的「地域品牌調査2020」，仍舊看出了北海道在品牌能力的強度。另一方面，7年連續魅力最差的茨城縣，終於脫離悲情的最後一名，跳到了第42名。
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根據民間調查公司品牌綜合研究所的「地域品牌調査2020」，日本全國最具魅力的都道府縣依舊是北海道。以都道府縣為調查對象中，北海道從2009年起連續12年稱霸第一名。「想去觀光指數」與「（地域特產品）食品聯想率」等也都是第一。2019年還是第4名的沖繩縣上升到第三位，東京都則是跟沖繩交換，從第三名變成第四名，雖然有一部分的順位出現變化，不過前十名的順位沒有新面孔出現。
其中都道府縣魅力最低的三個縣，分別是45位佐賀縣、46位德島縣、47位壢木縣。從2013年起連續7年都是吊車尾的茨城縣則是進步5名來到42名，脫離悲情的最後一名。
都道府縣的魅力度排名
|順位
|都道府縣
|魅力度
|1（1）
|北海道
|60.8
|2（2）
|京都府
|49.9
|3（4）
|沖繩縣
|44.1
|4（3）
|東京都
|36.4
|5（5）
|神奈川縣
|34.7
|6（6）
|大阪府
|31.9
|7（7）
|奈良縣
|30.6
|8（10）
|長野縣
|30.5
|9（8）
|福岡縣
|29.6
|10（9）
|石川縣
|29.2
出處 : 第15回「地域品牌調査2020」
排名欄位的（）中的數字為前一年排名
其中，市區町村的魅力度，京都市則是睽違3年第3次獲得第一名。函館市與札幌市則是同分並列第二名。此外，小樽市與富良野市則是進入前十名、北海道觀光品牌能力強度由此可見。
市區町村魅力度排名
|1（3）
|京都市
|51.9
|2（1）
|函館市
|51.3
|2（2）
|札幌市
|51.3
|4（6）
|横濱市
|48.1
|5（4）
|小樽市
|46.9
|6（5）
|神戸市
|44.8
|7（7）
|鎌倉市
|44.6
|8（8）
|金澤市
|43.8
|9（9）
|富良野市
|43.7
|10（10）
|仙台市
|38.8
出處 : 第15回「地域品牌調査2020」
排名欄位的（）中的數字為前一年排名。 北海道内的自治體城市用黃色顯示。
地域品牌調查從2006年開始每年實施調查。從日本全國的1000個市區町村與47都道府縣，依據認知度、想去觀光指數、想居住指數、地域資源評價等詢問，收集3萬人的回答後，將其數值化。
標題圖片：PIXTA