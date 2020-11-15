北海道連續12年觀光魅力榜首！京都重回最強觀光都市

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北海道果然強！根據品牌綜合研究所的「地域品牌調査2020」，仍舊看出了北海道在品牌能力的強度。另一方面，7年連續魅力最差的茨城縣，終於脫離悲情的最後一名，跳到了第42名。

根據民間調查公司品牌綜合研究所的「地域品牌調査2020」，日本全國最具魅力的都道府縣依舊是北海道。以都道府縣為調查對象中，北海道從2009年起連續12年稱霸第一名。「想去觀光指數」與「（地域特產品）食品聯想率」等也都是第一。2019年還是第4名的沖繩縣上升到第三位，東京都則是跟沖繩交換，從第三名變成第四名，雖然有一部分的順位出現變化，不過前十名的順位沒有新面孔出現。

其中都道府縣魅力最低的三個縣，分別是45位佐賀縣、46位德島縣、47位壢木縣。從2013年起連續7年都是吊車尾的茨城縣則是進步5名來到42名，脫離悲情的最後一名。

都道府縣的魅力度排名

順位 都道府縣 魅力度 1（1） 北海道 60.8 2（2） 京都府 49.9 3（4） 沖繩縣 44.1 4（3） 東京都 36.4 5（5） 神奈川縣 34.7 6（6） 大阪府 31.9 7（7） 奈良縣 30.6 8（10） 長野縣 30.5 9（8） 福岡縣 29.6 10（9） 石川縣 29.2

出處 : 第15回「地域品牌調査2020」

排名欄位的（）中的數字為前一年排名

其中，市區町村的魅力度，京都市則是睽違3年第3次獲得第一名。函館市與札幌市則是同分並列第二名。此外，小樽市與富良野市則是進入前十名、北海道觀光品牌能力強度由此可見。

市區町村魅力度排名

1（3） 京都市 51.9 2（1） 函館市 51.3 2（2） 札幌市 51.3 4（6） 横濱市 48.1 5（4） 小樽市 46.9 6（5） 神戸市 44.8 7（7） 鎌倉市 44.6 8（8） 金澤市 43.8 9（9） 富良野市 43.7 10（10） 仙台市 38.8

出處 : 第15回「地域品牌調査2020」

排名欄位的（）中的數字為前一年排名。 北海道内的自治體城市用黃色顯示。

地域品牌調查從2006年開始每年實施調查。從日本全國的1000個市區町村與47都道府縣，依據認知度、想去觀光指數、想居住指數、地域資源評價等詢問，收集3萬人的回答後，將其數值化。

標題圖片：PIXTA