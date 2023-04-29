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世界各地的企業、組織、軍隊等都會使用「徽章」，但據說只有在日本，徽章走入了尋常百姓家，成為家徽，在日本稱為「家紋」。儘管大家可能在掃墓時看到過墓碑上刻著的徽紋，或在親屬婚禮等場合也見過「黑留袖」（女性的和服禮服）上陰文印染的紋樣，隱約能想像出各種家徽的樣子，但還是有很多人記不大準確，更何況絕大多數日本人根本不在意其根源和意義。

天臺宗僧侶慈圓1220年完成的史書《愚管抄》中，有「巴紋已傳車」的記述。這句話說的是平安時代後期的貴族藤原實季乘坐的牛車（當時貴族的常用交通工具）上已飾有了「巴紋」。

目前普遍認為，家紋誕生於平安時代中期（900-1000年左右），最初在貴族中使用，是識別個人或家族的標誌。平安時代的貴族在地位上有明確的高低序列之分，當牛車在路上相遇時，身份較低的一方必須給另一方讓路。牛車上的家紋，就是為了展示身份。



巴紋的各種變形（PIXTA）



描繪了源平之亂場景的《平治物語繪卷》上，可以看到被捲入戰事的貴族牛車。這裡畫的是九曜紋。據說九曜紋是一種驅邪避災的徽章（國立國會圖書館藏）

不知從何時起，除了牛車外，人們在裝束上也加入了家紋，並逐漸擴大到武士階層；平常百姓中，室町時代（1336-1573年）開始有商人在店鋪招牌上加入紋飾，其中就有後來成為家紋的例子。隨著時代的推進，歌舞伎演員也開始使用，到了江戶時代，普通民眾也被允許選擇和使用家紋（天皇家的菊紋和德川將軍家的葵紋不得選用）。元祿時期（1688-1704年），家紋在民間已經司空見慣了。

家紋的主題與五大紋樣

家紋大致可以分為「動物」「植物」「自然」「建築和交通工具」「器物和圖案」5個主題。

「動物紋」包括龜、鶴等。這些動物都很長壽，包含著祝願家族成員長久繁榮之意。



寄託著長壽之意的家紋 「上龜」和「鶴丸」（PIXTA）

「植物紋」包括象徵富貴（地位高且具有財力）的藤和牡丹等，均代表著優雅。德川家的葵紋也屬於此類。

「建築和交通工具紋」中，如果是車紋（車輪的紋樣），往往以牛車作為主題，象徵貴族的榮華；鳥居紋樣則代表神職人員的家世血統。

「自然紋」主要是月、山、雷等圖案，表達敬仰自然和祈禱豐收之意；「器物和圖案紋」，比如拔釘鉗意味著工具，代表建築相關人員；而平行的橫線紋「引兩」，一種說法是由龍形變形而來的。

如上所述，家紋中包含了各種各樣的含義。



足利氏的家紋，園內2條平行橫線。此「引兩」紋樣，還有一條橫線、三條橫線等不同種類（圖片：PIXTA）

另外，藤、桐、鷹羽、貼梗海棠、酢漿草，因使用頻率較高而被稱作五大紋。但關於這一點，其實眾說紛紜，比如《家紋大辭典》（東京堂出版），在對「五大紋」的解釋中，就用柏替代了桐。



五大紋 從左至右分別為藤、桐、鷹羽、貼梗海棠、酢漿草

據說日本現在仍在使用的家紋有2萬或2萬5000種。除了家族正式使用的「定紋」外，還有個人為非正式場合製作的「替紋」、女性結婚後將娘家家紋的一部分設計創作成個性化的「女紋」等，新紋飾不斷湧現，因而無法掌握實際數量。想必今後人們還會創造出更多家紋，其總數將進一步增加。

（参考文献）