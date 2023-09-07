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2023世界盃橄欖球：日本國家隊33人的個人介紹

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2023年法國橄欖球世界盃將於9月8日拉開序幕。日本隊能否超越2019年世界盃在自家踢進前八強的成績？在此介紹日本國家隊最終33名成員的照片與簡介。
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（原先文章為8月5日公開、隨後於15日、18日、29日更新）

每4年1度舉辦、決定哪國是橄欖球世界第一的世界盃橄欖球將於9月8日於法國開幕。本屆日本的隊長為擔任側翼前鋒的姫野和樹、副隊長為傳峰流大。

日本在上屆於自家舉辦，並首次躍入8強之林，雖然想超過2019年世界盃的成績，路途仍然是相當艱辛。第一輪賽事的D組中、就碰上上屆世界盃亞軍的英格蘭、其中包括過去2度進入4強的阿根廷。薩摩亞一戰也是在7月國家隊友誼賽中遭到逆轉輸球。9月10日首戰將出戰首次出賽世界盃的智利，希望先由此戰能搶下個好彩頭。

2023世界盃橄欖球日本國家隊比賽日程

■小組賽（D組）

比賽日程（日期・時間）為日本時間

日期 開始時間 對戰組合 舉辦城市
9/10（日） 20:00 日本 對 智利 土魯斯
9/18（月・祝） 4:00 日本 對 英格蘭 尼斯
9/29（金） 4:00 日本 對 薩摩亞 土魯斯
10/8（日） 20:00 日本 對 阿根廷 南特

2023法國世界盃橄欖球　日本國家隊成員

（年齡、國家隊、世界盃之數據為2023年8月15日現在統計）

■首席教練（HC）

Jamie JOSEPH

Jamie JOSEPH

出生年月日/年齡：1969.11.21/53歲
出生地/母校：紐西蘭/奧塔哥大學[NZ]
選手國家隊歴：紐西蘭國家隊（20Cap）、日本國家隊（9 Cap）
主要首席教練經歷：2011-2016　紐西蘭・Highlanders（紐西蘭超級橄欖球聯賽）HC　※2015賽季冠軍

■前鋒（FW）

●支柱前鋒（PR）

稲垣啓太   INAGAKI Keita

INAGAKI Keita

出生年月日/年齡：1990.06.02/33歲
身高/體重：186cm/116kg
出生地/母校：新潟縣/關東學院大學
國家隊出場/世界盃：49 Cap/英格蘭、日本
所属球會：埼玉Panasonic Wild Knights

2019世界盃出場比賽：南非、蘇格蘭、薩摩亞、愛爾蘭、俄羅斯
2019世界盃得分：5（1達陣）
▪蘇格蘭戰國家隊首次達陣

Craig MILLAR

Craig MILLAR

出生年月日/年齡：1990.10.29/32歲
身高/體重：186cm/116kg
出生地/母校：紐西蘭/奧塔哥大學
國家隊出場/世界盃：13 Cap/ ―
所属球會：埼玉Panasonic Wild Knights

Sione HARASILI

Sione HARASILI

出生年月日/年齡：1999.10.15/23歲
身高/體重：180cm/120kg
出生地/母校：東加/日本大學
國家隊出場/世界盃：0 Cap/ ―
所属球會：橫濱Canon Eagles

具智元   Jiwon GU

Jiwon GU

出生年月日/年齡：1994.07.20/29歲
身高/體重：183cm/117kg
出生地/母校：韓國/拓殖大學
國家隊出場/世界盃：25 Cap/ 日本
所属球會：KOBELCO 神戶 STEELERS

2019世界盃出場比賽：南非、蘇格蘭、薩摩亞、愛爾蘭、俄羅斯

垣永真之介   KAKINAGA Shinnosuke

KAKINAGA Shinnosuke

出生年月日/年齡：1991.12.19/31歲
身高/體重：180cm/115kg
出生地/母校：福岡縣/早稻田大學
國家隊出場/世界盃：12 Cap/ ―
所属球會：東京Suntory Sungoliath

Asaeli Ai VALU

Asaeli Ai VALU

出生年月日/年齡：1989.05.07/34歲
身高/體重：187cm/115kg
出生地/母校：東加/埼玉工業大學
國家隊出場/世界盃：26 Cap/ 日本
所属球會：埼玉Panasonic Wild Knights

2019世界盃出場比賽：南非、蘇格蘭、薩摩亞、愛爾蘭、俄羅斯

●鈎球員（HO）

堀江翔太   HORIE Shota

HORIE Shota

出生年月日/年齡：1986.01.21/37歲
身高/體重：180cm/104kg
出生地/母校：大阪府/帝京大學
國家隊出場/世界盃：72 Cap/ 紐西蘭、英格蘭、日本
所属球會：埼玉Panasonic Wild Knights

2019世界盃出場比賽：南非、蘇格蘭、薩摩亞、愛爾蘭、俄羅斯
▪愛爾蘭戰單場最有價值球員

坂手淳史   SAKATE Atsushi

SAKATE Atsushi

出生年月日/年齡：1993.06.21/30歲
身高/體重：180cm/104kg
出生地/母校：京都府/帝京大學
國家隊出場/世界盃：37 Cap/日本
所属球會：埼玉Panasonic Wild Knights

2019世界盃出場比賽：南非、蘇格蘭、薩摩亞、俄羅斯

堀越康介   HORIKOSHI Kosuke

HORIKOSHI Kosuke

出生年月日/年齡：1995.06.02/28歲
身高/體重：175cm/100kg
出生地/母校：群馬縣/帝京大學
國家隊出場/世界盃：7 Cap/ ―
所属球會：東京Suntory Sungoliath

●鎖球員（LO）

Amanaki SAUMAKI

Amanaki SAUMAKI

出生年月日/年齡：1997.03.08/26歲
身高/體重：189cm/108kg
出生地/母校：東加/Tupou College[TGA]
國家隊出場/世界盃：1 Cap/ ―
所属球會：KOBELCO 神戶 STEELERS

Warner DEARNS

Wamer DEARNS

出生年月日/年齡：2002.04.11/21歲
身高/體重：201cm/117kg
出生地/母校：紐西蘭/流通經濟大學附屬柏高校
國家隊出場/世界盃：7 Cap/ ―
所属球會：東芝Brave Lupus東京

●鎖球員/側翼前鋒（LO/FL）

Jack CORNELSEN

Jack CORNELSEN

出生年月日/年齡：1994.10.13/28歲
身高/體重：195cm/110kg
出生地/母校：澳洲/昆士蘭大學[AUS]
國家隊出場/世界盃：16 Cap/ ―
所属球會：埼玉Panasonic Wild Knights

Amato FAKATAVA

Amato FAKATAVA

出生年月日/年齡：1994.12.07/28歲
身高/體重：195cm/118kg
出生地/母校：東加/大東文化大學
國家隊出場/世界盃：3 Cap/ ―
所属球會：RICOH BlackRams東京

●側翼前鋒（FL）

Ben GUNTER

Ben GUNTER

出生年月日/年齡：1997.10.24/25歲
身高/體重：195cm/120kg
出生地/母校：泰國/Brisbane Boys College［AUS］
國家隊出場/世界盃：8 Cap/ ―
所属球會：埼玉Panasonic Wild Knights

下川甲嗣   SHIMOKAWA Kanji

SHIMOKAWA Kanji

出生年月日/年齡：1999.01.17/24歲
身高/體重：188cm/105kg
出生地/母校：福岡縣/早稻田大學
國家隊出場/世界盃：2 Cap/ ―
所属球會：東京Suntory Sungoliath

姫野和樹   HIMENO Kazuki

HIMENO Kazuki

出生年月日/年齡：1994.07.27/29歲
身高/體重：187cm/108kg
出生地/母校：愛知縣/帝京大學
國家隊出場/世界盃：29 Cap/日本
所属球會：Toyota Verblitz

2019世界盃出場比賽：南非、蘇格蘭、薩摩亞、愛爾蘭、俄羅斯
2019世界盃得分：5（1達陣）
▪俄羅斯戰的隊伍內MVP

福井翔大   FUKUI Shota

FUKUI Shota

出生年月日/年齡：1999.09.28/23歲
身高/體重：186cm/101kg
出生地/母校：福岡縣/東福岡高校
國家隊出場/世界盃：2 Cap/ ―
所属球會：埼玉Panasonic Wild Knights

Michael LEITCH

Michael LEITCH

出生年月日/年齡：1988.10.07/34歲
身高/體重：189cm/113kg
出生地/母校：紐西蘭/東海大學
國家隊出場/世界盃：80 Cap/ 紐西蘭、英格蘭、日本
所属球會：東芝Brave Lupus東京

2019世界盃出場比賽：南非、蘇格蘭、薩摩亞、愛爾蘭、俄羅斯
▪2015、19連續2屆大會擔任隊長

Pieter LABUSCHAGNE

Pieter LABUSCHAGNE

出生年月日/年齡：1989.01.11/34歲
身高/體重：189cm/106kg
出生地/母校：南非/自由邦大學[RSA]
國家隊出場/世界盃：16 Cap/日本
所属球會：KUBOTA Spears Funabashi Tokyo-Bay

2019世界盃出場比賽：南非、蘇格蘭、薩摩亞、愛爾蘭、俄羅斯
2019世界盃得分：5（1達陣）

 

■前鋒陣後排（BK）

●傳鋒（SH）

齋藤直人   SAITO Naoto

齋藤 直人　SAITO Naoto

出生年月日/年齡：1997.08.26/25歲
身高/體重：165cm/73kg
出生地/母校：神奈川縣/早稻田大學
國家隊出場/世界盃：15 Cap/ ―
所属球會：東京Suntory Sungoliath

流大   NAGARE Yutaka

NAGARE Yutaka

出生年月日/年齡：1992.09.04/30歲
身高/體重：166cm/75kg
出生地/母校：福岡縣/帝京大學
國家隊出場/世界盃：34 Cap/ 日本
所属球會：東京Suntory Sungoliath

2019世界盃出場比賽：南非、蘇格蘭、薩摩亞、愛爾蘭、俄羅斯

福田健太   FUKUDA Kenta

FUKUDA Kenta

出生年月日/年齡：1996.12.19/26歲
身高/體重：173cm/80kg
出生地/母校：埼玉縣/明治大學
國家隊出場/世界盃：0 Cap/ ―
所属球會：Toyota Verblitz

●殿衛/傳接鋒（FB/SO）

小倉順平   OGURA Jumpei

OGURA Jumpei

出生年月日/年齡：1992.07.11/31歲
身高/體重：172cm/82kg
出生地/母校：東京都/早稻田大學
國家隊出場/世界盃：4 Cap/ ―
所属球會：橫濱Canon Eagles

●傳接鋒（SO）

李承信   Seungsin LEE

Seungsin LEE

出生年月日/年齡：2001.01.13/22歲
身高/體重：176cm/85kg
出生地/母校：兵庫縣/大阪朝鮮高級學校
國家隊出場/世界盃：10 Cap/ ―
所属球會：KOBELCO 神戶 STEELERS

松田力也   MATSUDA Rikiya

MATSUDA Rikiya

出生年月日/年齡：1994.05.03/29歲
身高/體重：181cm/92kg
出生地/母校：京都府/帝京大學
國家隊出場/世界盃33 Cap/ 日本
所属球會：埼玉Panasonic Wild Knights

2019世界盃出場比賽：南非、薩摩亞、俄羅斯
2019世界盃得分：2（1附加攻門）

●中鋒（CTB）

長田智希   OSADA Tomoki

OSADA Tomoki

出生年月日/年齡：1999.11.25/23歲
身高/體重：179cm/90kg
出生地/母校：京都府/早稻田大學
國家隊出場/世界盃：4 Cap/ ―
所属球會：埼玉Panasonic Wild Knights

中村亮土   NAKAMURA Ryoto

NAKAMURA Ryoto

出生年月日/年齡：1991.06.03/32歲
身高/體重：182cm/92kg
出生地/母校：鹿児島縣/帝京大學
國家隊出場/世界盃：35 Cap/ 日本
所属球會：東京Suntory Sungoliath

2019世界盃出場比賽：南非、蘇格蘭、薩摩亞、愛爾蘭、俄羅斯

Dylan RILEY

Dylan RILEY

出生年月日/年齡：1997.05.02/26歲
身高/體重：187cm/102kg
出生地/母校：南非/邦德大學［AUS］
國家隊出場/世界盃：14 Cap/首次選進
所属球會：埼玉Panasonic Wild Knights

●左右翼鋒（WTB）

Jone NAIKABULA

Jone NAIKABULA

出生年月日/年齡：1994.04.12/29歲
身高/體重：177cm/95kg
出生地/母校：斐濟/攝南大學
國家隊出場/世界盃：4 Cap/ ―
所属球會：東芝Brave Lupus東京

Siosaia FIFITA

Siosaia FIFITA

出生年月日/年齡：1998.12.20/24歲
身高/體重：187cm/105kg
出生地/母校：東加/天理大學
國家隊出場/世界盃：12 Cap/ ―
所属球會：Toyota Verblitz

Semisi MASIREWA

Semisi MASIREWA

出生年月日/年齡：1992.06.09/31歲
身高/體重：181cm/93kg
出生地/母校：斐濟/Feilding High高校[NZL]
國家隊出場/世界盃：5 Cap/ ―
所属球會：花園近鐵Liners

Lomano Lava LEMEKI

Lomano Lava LEMEKI

出生年月日/年齡：1989.01.20/34歲
身高/體重：178cm/96kg
出生地/母校：紐西蘭/Runcorn高校[AUS]
國家隊出場/世界盃：16 Cap/日本
所属球會：NEC Green Rockets東葛

2019世界盃出場比賽：南非、薩摩亞、愛爾蘭、俄羅斯
▪薩摩亞戰單場最有價值球員

●殿衛/左右翼鋒（FB/WTB）

松島幸太朗   MATSUSHIMA Kotaro

松島 幸太朗　MATSUSHIMA Kotaro

出生年月日/年齡：1993.02.26/30歲
身高/體重：178cm/88kg
出生地/母校：南非/桐蔭學園高校
國家隊出場/世界盃：51 Cap/ 英格蘭、日本
所属球會：東京Suntory Sungoliath

2019世界盃出場比賽：南非、蘇格蘭、薩摩亞、愛爾蘭、俄羅斯
2019世界盃得分：25（5達陣）
▪俄羅斯戰演出帽子戲法，拿下單場最有價值球員。蘇格蘭戰達成日本首次達陣

※人名標示、踢球位置依照日本橄欖球足球協會所發表為準

照片提供：日本橄欖球足球協會　©JRFU
2019年世界盃比賽結果與國家隊成員請見此處（日文）

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