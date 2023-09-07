2023世界盃橄欖球：日本國家隊33人的個人介紹

（原先文章為8月5日公開、隨後於15日、18日、29日更新）

每4年1度舉辦、決定哪國是橄欖球世界第一的世界盃橄欖球將於9月8日於法國開幕。本屆日本的隊長為擔任側翼前鋒的姫野和樹、副隊長為傳峰流大。

日本在上屆於自家舉辦，並首次躍入8強之林，雖然想超過2019年世界盃的成績，路途仍然是相當艱辛。第一輪賽事的D組中、就碰上上屆世界盃亞軍的英格蘭、其中包括過去2度進入4強的阿根廷。薩摩亞一戰也是在7月國家隊友誼賽中遭到逆轉輸球。9月10日首戰將出戰首次出賽世界盃的智利，希望先由此戰能搶下個好彩頭。

2023世界盃橄欖球日本國家隊比賽日程

■小組賽（D組）

比賽日程（日期・時間）為日本時間

日期 開始時間 對戰組合 舉辦城市 9/10（日） 20:00 日本 對 智利 土魯斯 9/18（月・祝） 4:00 日本 對 英格蘭 尼斯 9/29（金） 4:00 日本 對 薩摩亞 土魯斯 10/8（日） 20:00 日本 對 阿根廷 南特

2023法國世界盃橄欖球 日本國家隊成員

（年齡、國家隊、世界盃之數據為2023年8月15日現在統計）

■首席教練（HC）

Jamie JOSEPH

出生年月日/年齡：1969.11.21/53歲

出生地/母校：紐西蘭/奧塔哥大學[NZ]

選手國家隊歴：紐西蘭國家隊（20Cap）、日本國家隊（9 Cap）

主要首席教練經歷：2011-2016 紐西蘭・Highlanders（紐西蘭超級橄欖球聯賽）HC ※2015賽季冠軍

■前鋒（FW）

●支柱前鋒（PR）

稲垣啓太 INAGAKI Keita

出生年月日/年齡：1990.06.02/33歲

身高/體重：186cm/116kg

出生地/母校：新潟縣/關東學院大學

國家隊出場/世界盃：49 Cap/英格蘭、日本

所属球會：埼玉Panasonic Wild Knights

2019世界盃出場比賽：南非、蘇格蘭、薩摩亞、愛爾蘭、俄羅斯

2019世界盃得分：5（1達陣）

▪蘇格蘭戰國家隊首次達陣

Craig MILLAR

出生年月日/年齡：1990.10.29/32歲

身高/體重：186cm/116kg

出生地/母校：紐西蘭/奧塔哥大學

國家隊出場/世界盃：13 Cap/ ―

所属球會：埼玉Panasonic Wild Knights

Sione HARASILI

出生年月日/年齡：1999.10.15/23歲

身高/體重：180cm/120kg

出生地/母校：東加/日本大學

國家隊出場/世界盃：0 Cap/ ―

所属球會：橫濱Canon Eagles

具智元 Jiwon GU

出生年月日/年齡：1994.07.20/29歲

身高/體重：183cm/117kg

出生地/母校：韓國/拓殖大學

國家隊出場/世界盃：25 Cap/ 日本

所属球會：KOBELCO 神戶 STEELERS

2019世界盃出場比賽：南非、蘇格蘭、薩摩亞、愛爾蘭、俄羅斯

垣永真之介 KAKINAGA Shinnosuke

出生年月日/年齡：1991.12.19/31歲

身高/體重：180cm/115kg

出生地/母校：福岡縣/早稻田大學

國家隊出場/世界盃：12 Cap/ ―

所属球會：東京Suntory Sungoliath

Asaeli Ai VALU

出生年月日/年齡：1989.05.07/34歲

身高/體重：187cm/115kg

出生地/母校：東加/埼玉工業大學

國家隊出場/世界盃：26 Cap/ 日本

所属球會：埼玉Panasonic Wild Knights

2019世界盃出場比賽：南非、蘇格蘭、薩摩亞、愛爾蘭、俄羅斯

●鈎球員（HO）

堀江翔太 HORIE Shota

出生年月日/年齡：1986.01.21/37歲

身高/體重：180cm/104kg

出生地/母校：大阪府/帝京大學

國家隊出場/世界盃：72 Cap/ 紐西蘭、英格蘭、日本

所属球會：埼玉Panasonic Wild Knights

2019世界盃出場比賽：南非、蘇格蘭、薩摩亞、愛爾蘭、俄羅斯

▪愛爾蘭戰單場最有價值球員

坂手淳史 SAKATE Atsushi

出生年月日/年齡：1993.06.21/30歲

身高/體重：180cm/104kg

出生地/母校：京都府/帝京大學

國家隊出場/世界盃：37 Cap/日本

所属球會：埼玉Panasonic Wild Knights

2019世界盃出場比賽：南非、蘇格蘭、薩摩亞、俄羅斯

堀越康介 HORIKOSHI Kosuke

出生年月日/年齡：1995.06.02/28歲

身高/體重：175cm/100kg

出生地/母校：群馬縣/帝京大學

國家隊出場/世界盃：7 Cap/ ―

所属球會：東京Suntory Sungoliath

●鎖球員（LO）

Amanaki SAUMAKI

出生年月日/年齡：1997.03.08/26歲

身高/體重：189cm/108kg

出生地/母校：東加/Tupou College[TGA]

國家隊出場/世界盃：1 Cap/ ―

所属球會：KOBELCO 神戶 STEELERS

Warner DEARNS

出生年月日/年齡：2002.04.11/21歲

身高/體重：201cm/117kg

出生地/母校：紐西蘭/流通經濟大學附屬柏高校

國家隊出場/世界盃：7 Cap/ ―

所属球會：東芝Brave Lupus東京

●鎖球員/側翼前鋒（LO/FL）

Jack CORNELSEN

出生年月日/年齡：1994.10.13/28歲

身高/體重：195cm/110kg

出生地/母校：澳洲/昆士蘭大學[AUS]

國家隊出場/世界盃：16 Cap/ ―

所属球會：埼玉Panasonic Wild Knights

Amato FAKATAVA

出生年月日/年齡：1994.12.07/28歲

身高/體重：195cm/118kg

出生地/母校：東加/大東文化大學

國家隊出場/世界盃：3 Cap/ ―

所属球會：RICOH BlackRams東京

●側翼前鋒（FL）

Ben GUNTER

出生年月日/年齡：1997.10.24/25歲

身高/體重：195cm/120kg

出生地/母校：泰國/Brisbane Boys College［AUS］

國家隊出場/世界盃：8 Cap/ ―

所属球會：埼玉Panasonic Wild Knights

下川甲嗣 SHIMOKAWA Kanji

出生年月日/年齡：1999.01.17/24歲

身高/體重：188cm/105kg

出生地/母校：福岡縣/早稻田大學

國家隊出場/世界盃：2 Cap/ ―

所属球會：東京Suntory Sungoliath

姫野和樹 HIMENO Kazuki

出生年月日/年齡：1994.07.27/29歲

身高/體重：187cm/108kg

出生地/母校：愛知縣/帝京大學

國家隊出場/世界盃：29 Cap/日本

所属球會：Toyota Verblitz

2019世界盃出場比賽：南非、蘇格蘭、薩摩亞、愛爾蘭、俄羅斯

2019世界盃得分：5（1達陣）

▪俄羅斯戰的隊伍內MVP

福井翔大 FUKUI Shota

出生年月日/年齡：1999.09.28/23歲

身高/體重：186cm/101kg

出生地/母校：福岡縣/東福岡高校

國家隊出場/世界盃：2 Cap/ ―

所属球會：埼玉Panasonic Wild Knights

Michael LEITCH

出生年月日/年齡：1988.10.07/34歲

身高/體重：189cm/113kg

出生地/母校：紐西蘭/東海大學

國家隊出場/世界盃：80 Cap/ 紐西蘭、英格蘭、日本

所属球會：東芝Brave Lupus東京

2019世界盃出場比賽：南非、蘇格蘭、薩摩亞、愛爾蘭、俄羅斯

▪2015、19連續2屆大會擔任隊長

Pieter LABUSCHAGNE

出生年月日/年齡：1989.01.11/34歲

身高/體重：189cm/106kg

出生地/母校：南非/自由邦大學[RSA]

國家隊出場/世界盃：16 Cap/日本

所属球會：KUBOTA Spears Funabashi Tokyo-Bay

2019世界盃出場比賽：南非、蘇格蘭、薩摩亞、愛爾蘭、俄羅斯

2019世界盃得分：5（1達陣）