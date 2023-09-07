2023世界盃橄欖球：日本國家隊33人的個人介紹

2023世界盃橄欖球：日本國家隊33人的個人介紹運動 觀光旅遊
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（原先文章為8月5日公開、隨後於15日、18日、29日更新）
每4年1度舉辦、決定哪國是橄欖球世界第一的世界盃橄欖球將於9月8日於法國開幕。本屆日本的隊長為擔任側翼前鋒的姫野和樹、副隊長為傳峰流大。
日本在上屆於自家舉辦，並首次躍入8強之林，雖然想超過2019年世界盃的成績，路途仍然是相當艱辛。第一輪賽事的D組中、就碰上上屆世界盃亞軍的英格蘭、其中包括過去2度進入4強的阿根廷。薩摩亞一戰也是在7月國家隊友誼賽中遭到逆轉輸球。9月10日首戰將出戰首次出賽世界盃的智利，希望先由此戰能搶下個好彩頭。
2023世界盃橄欖球日本國家隊比賽日程
■小組賽（D組）
比賽日程（日期・時間）為日本時間
|日期
|開始時間
|對戰組合
|舉辦城市
|9/10（日）
|20:00
|日本 對 智利
|土魯斯
|9/18（月・祝）
|4:00
|日本 對 英格蘭
|尼斯
|9/29（金）
|4:00
|日本 對 薩摩亞
|土魯斯
|10/8（日）
|20:00
|日本 對 阿根廷
|南特
2023法國世界盃橄欖球 日本國家隊成員
（年齡、國家隊、世界盃之數據為2023年8月15日現在統計）
■首席教練（HC）
Jamie JOSEPH
出生年月日/年齡：1969.11.21/53歲
出生地/母校：紐西蘭/奧塔哥大學[NZ]
選手國家隊歴：紐西蘭國家隊（20Cap）、日本國家隊（9 Cap）
主要首席教練經歷：2011-2016 紐西蘭・Highlanders（紐西蘭超級橄欖球聯賽）HC ※2015賽季冠軍
■前鋒（FW）
●支柱前鋒（PR）
稲垣啓太 INAGAKI Keita
出生年月日/年齡：1990.06.02/33歲
身高/體重：186cm/116kg
出生地/母校：新潟縣/關東學院大學
國家隊出場/世界盃：49 Cap/英格蘭、日本
所属球會：埼玉Panasonic Wild Knights
2019世界盃出場比賽：南非、蘇格蘭、薩摩亞、愛爾蘭、俄羅斯
2019世界盃得分：5（1達陣）
▪蘇格蘭戰國家隊首次達陣
Craig MILLAR
出生年月日/年齡：1990.10.29/32歲
身高/體重：186cm/116kg
出生地/母校：紐西蘭/奧塔哥大學
國家隊出場/世界盃：13 Cap/ ―
所属球會：埼玉Panasonic Wild Knights
Sione HARASILI
出生年月日/年齡：1999.10.15/23歲
身高/體重：180cm/120kg
出生地/母校：東加/日本大學
國家隊出場/世界盃：0 Cap/ ―
所属球會：橫濱Canon Eagles
具智元 Jiwon GU
出生年月日/年齡：1994.07.20/29歲
身高/體重：183cm/117kg
出生地/母校：韓國/拓殖大學
國家隊出場/世界盃：25 Cap/ 日本
所属球會：KOBELCO 神戶 STEELERS
2019世界盃出場比賽：南非、蘇格蘭、薩摩亞、愛爾蘭、俄羅斯
垣永真之介 KAKINAGA Shinnosuke
出生年月日/年齡：1991.12.19/31歲
身高/體重：180cm/115kg
出生地/母校：福岡縣/早稻田大學
國家隊出場/世界盃：12 Cap/ ―
所属球會：東京Suntory Sungoliath
Asaeli Ai VALU
出生年月日/年齡：1989.05.07/34歲
身高/體重：187cm/115kg
出生地/母校：東加/埼玉工業大學
國家隊出場/世界盃：26 Cap/ 日本
所属球會：埼玉Panasonic Wild Knights
2019世界盃出場比賽：南非、蘇格蘭、薩摩亞、愛爾蘭、俄羅斯
●鈎球員（HO）
堀江翔太 HORIE Shota
出生年月日/年齡：1986.01.21/37歲
身高/體重：180cm/104kg
出生地/母校：大阪府/帝京大學
國家隊出場/世界盃：72 Cap/ 紐西蘭、英格蘭、日本
所属球會：埼玉Panasonic Wild Knights
2019世界盃出場比賽：南非、蘇格蘭、薩摩亞、愛爾蘭、俄羅斯
▪愛爾蘭戰單場最有價值球員
坂手淳史 SAKATE Atsushi
出生年月日/年齡：1993.06.21/30歲
身高/體重：180cm/104kg
出生地/母校：京都府/帝京大學
國家隊出場/世界盃：37 Cap/日本
所属球會：埼玉Panasonic Wild Knights
2019世界盃出場比賽：南非、蘇格蘭、薩摩亞、俄羅斯
堀越康介 HORIKOSHI Kosuke
出生年月日/年齡：1995.06.02/28歲
身高/體重：175cm/100kg
出生地/母校：群馬縣/帝京大學
國家隊出場/世界盃：7 Cap/ ―
所属球會：東京Suntory Sungoliath
●鎖球員（LO）
Amanaki SAUMAKI
出生年月日/年齡：1997.03.08/26歲
身高/體重：189cm/108kg
出生地/母校：東加/Tupou College[TGA]
國家隊出場/世界盃：1 Cap/ ―
所属球會：KOBELCO 神戶 STEELERS
Warner DEARNS
出生年月日/年齡：2002.04.11/21歲
身高/體重：201cm/117kg
出生地/母校：紐西蘭/流通經濟大學附屬柏高校
國家隊出場/世界盃：7 Cap/ ―
所属球會：東芝Brave Lupus東京
●鎖球員/側翼前鋒（LO/FL）
Jack CORNELSEN
出生年月日/年齡：1994.10.13/28歲
身高/體重：195cm/110kg
出生地/母校：澳洲/昆士蘭大學[AUS]
國家隊出場/世界盃：16 Cap/ ―
所属球會：埼玉Panasonic Wild Knights
Amato FAKATAVA
出生年月日/年齡：1994.12.07/28歲
身高/體重：195cm/118kg
出生地/母校：東加/大東文化大學
國家隊出場/世界盃：3 Cap/ ―
所属球會：RICOH BlackRams東京
●側翼前鋒（FL）
Ben GUNTER
出生年月日/年齡：1997.10.24/25歲
身高/體重：195cm/120kg
出生地/母校：泰國/Brisbane Boys College［AUS］
國家隊出場/世界盃：8 Cap/ ―
所属球會：埼玉Panasonic Wild Knights
下川甲嗣 SHIMOKAWA Kanji
出生年月日/年齡：1999.01.17/24歲
身高/體重：188cm/105kg
出生地/母校：福岡縣/早稻田大學
國家隊出場/世界盃：2 Cap/ ―
所属球會：東京Suntory Sungoliath
姫野和樹 HIMENO Kazuki
出生年月日/年齡：1994.07.27/29歲
身高/體重：187cm/108kg
出生地/母校：愛知縣/帝京大學
國家隊出場/世界盃：29 Cap/日本
所属球會：Toyota Verblitz
2019世界盃出場比賽：南非、蘇格蘭、薩摩亞、愛爾蘭、俄羅斯
2019世界盃得分：5（1達陣）
▪俄羅斯戰的隊伍內MVP
福井翔大 FUKUI Shota
出生年月日/年齡：1999.09.28/23歲
身高/體重：186cm/101kg
出生地/母校：福岡縣/東福岡高校
國家隊出場/世界盃：2 Cap/ ―
所属球會：埼玉Panasonic Wild Knights
Michael LEITCH
出生年月日/年齡：1988.10.07/34歲
身高/體重：189cm/113kg
出生地/母校：紐西蘭/東海大學
國家隊出場/世界盃：80 Cap/ 紐西蘭、英格蘭、日本
所属球會：東芝Brave Lupus東京
2019世界盃出場比賽：南非、蘇格蘭、薩摩亞、愛爾蘭、俄羅斯
▪2015、19連續2屆大會擔任隊長
Pieter LABUSCHAGNE
出生年月日/年齡：1989.01.11/34歲
身高/體重：189cm/106kg
出生地/母校：南非/自由邦大學[RSA]
國家隊出場/世界盃：16 Cap/日本
所属球會：KUBOTA Spears Funabashi Tokyo-Bay
2019世界盃出場比賽：南非、蘇格蘭、薩摩亞、愛爾蘭、俄羅斯
2019世界盃得分：5（1達陣）
■前鋒陣後排（BK）
●傳鋒（SH）
齋藤直人 SAITO Naoto
出生年月日/年齡：1997.08.26/25歲
身高/體重：165cm/73kg
出生地/母校：神奈川縣/早稻田大學
國家隊出場/世界盃：15 Cap/ ―
所属球會：東京Suntory Sungoliath
流大 NAGARE Yutaka
出生年月日/年齡：1992.09.04/30歲
身高/體重：166cm/75kg
出生地/母校：福岡縣/帝京大學
國家隊出場/世界盃：34 Cap/ 日本
所属球會：東京Suntory Sungoliath
2019世界盃出場比賽：南非、蘇格蘭、薩摩亞、愛爾蘭、俄羅斯
福田健太 FUKUDA Kenta
出生年月日/年齡：1996.12.19/26歲
身高/體重：173cm/80kg
出生地/母校：埼玉縣/明治大學
國家隊出場/世界盃：0 Cap/ ―
所属球會：Toyota Verblitz
●殿衛/傳接鋒（FB/SO）
小倉順平 OGURA Jumpei
出生年月日/年齡：1992.07.11/31歲
身高/體重：172cm/82kg
出生地/母校：東京都/早稻田大學
國家隊出場/世界盃：4 Cap/ ―
所属球會：橫濱Canon Eagles
●傳接鋒（SO）
李承信 Seungsin LEE
出生年月日/年齡：2001.01.13/22歲
身高/體重：176cm/85kg
出生地/母校：兵庫縣/大阪朝鮮高級學校
國家隊出場/世界盃：10 Cap/ ―
所属球會：KOBELCO 神戶 STEELERS
松田力也 MATSUDA Rikiya
出生年月日/年齡：1994.05.03/29歲
身高/體重：181cm/92kg
出生地/母校：京都府/帝京大學
國家隊出場/世界盃33 Cap/ 日本
所属球會：埼玉Panasonic Wild Knights
2019世界盃出場比賽：南非、薩摩亞、俄羅斯
2019世界盃得分：2（1附加攻門）
●中鋒（CTB）
長田智希 OSADA Tomoki
出生年月日/年齡：1999.11.25/23歲
身高/體重：179cm/90kg
出生地/母校：京都府/早稻田大學
國家隊出場/世界盃：4 Cap/ ―
所属球會：埼玉Panasonic Wild Knights
中村亮土 NAKAMURA Ryoto
出生年月日/年齡：1991.06.03/32歲
身高/體重：182cm/92kg
出生地/母校：鹿児島縣/帝京大學
國家隊出場/世界盃：35 Cap/ 日本
所属球會：東京Suntory Sungoliath
2019世界盃出場比賽：南非、蘇格蘭、薩摩亞、愛爾蘭、俄羅斯
Dylan RILEY
出生年月日/年齡：1997.05.02/26歲
身高/體重：187cm/102kg
出生地/母校：南非/邦德大學［AUS］
國家隊出場/世界盃：14 Cap/首次選進
所属球會：埼玉Panasonic Wild Knights
●左右翼鋒（WTB）
Jone NAIKABULA
出生年月日/年齡：1994.04.12/29歲
身高/體重：177cm/95kg
出生地/母校：斐濟/攝南大學
國家隊出場/世界盃：4 Cap/ ―
所属球會：東芝Brave Lupus東京
Siosaia FIFITA
出生年月日/年齡：1998.12.20/24歲
身高/體重：187cm/105kg
出生地/母校：東加/天理大學
國家隊出場/世界盃：12 Cap/ ―
所属球會：Toyota Verblitz
Semisi MASIREWA
出生年月日/年齡：1992.06.09/31歲
身高/體重：181cm/93kg
出生地/母校：斐濟/Feilding High高校[NZL]
國家隊出場/世界盃：5 Cap/ ―
所属球會：花園近鐵Liners
Lomano Lava LEMEKI
出生年月日/年齡：1989.01.20/34歲
身高/體重：178cm/96kg
出生地/母校：紐西蘭/Runcorn高校[AUS]
國家隊出場/世界盃：16 Cap/日本
所属球會：NEC Green Rockets東葛
2019世界盃出場比賽：南非、薩摩亞、愛爾蘭、俄羅斯
▪薩摩亞戰單場最有價值球員
●殿衛/左右翼鋒（FB/WTB）
松島幸太朗 MATSUSHIMA Kotaro
出生年月日/年齡：1993.02.26/30歲
身高/體重：178cm/88kg
出生地/母校：南非/桐蔭學園高校
國家隊出場/世界盃：51 Cap/ 英格蘭、日本
所属球會：東京Suntory Sungoliath
2019世界盃出場比賽：南非、蘇格蘭、薩摩亞、愛爾蘭、俄羅斯
2019世界盃得分：25（5達陣）
▪俄羅斯戰演出帽子戲法，拿下單場最有價值球員。蘇格蘭戰達成日本首次達陣
※人名標示、踢球位置依照日本橄欖球足球協會所發表為準
照片提供：日本橄欖球足球協會 ©JRFU
2019年世界盃比賽結果與國家隊成員請見此處（日文）