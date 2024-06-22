3分之2的受訪者存在無性婚姻傾向

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近日一份調查顯示，已婚人士中，僅有32%認為自己「並非無性婚姻」。所以說，少子化問題日益加劇也是不無道理？

系統開發公司Raisondetre（本部位於新宿區）針對全國4000名20到59歲的已婚人士（不同年齡段男女各500人）詢問與配偶的性生活情況，43.9%的受訪者回答「無性」，24.3%回答「輕微無性」。這意味著68.2%的已婚人士與伴侶之間存在無性婚姻的傾向。

從性別和年齡段來看，20到29歲女性的無性婚姻比例為51.0%，30到39歲則升至67.8%。尤其是處於完全無性狀態的女性受訪者比例從16.4%激增至39.2%，翻了一倍以上。男性受訪者也有同樣的傾向，20到29歲無性婚姻比例為53.4%，30到39歲升至71.4%，處於完全無性狀態的比例從25.2%激增至41.8%。

關於夫妻之間的關係，並非無性婚姻的已婚人士中，66.0%表示「好（比較好）」，而存在無性傾向的已婚人士表示「好（比較好）」的比例為57.2%，相對較低，但仍然接近6成。

儘管性被視為愛的最高表現，但似乎即使處於無性狀態，夫妻關係也不一定不好。

標題圖片：PIXTA