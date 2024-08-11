超商誕生半個世紀，成為愈發便利的城市基礎設施

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對城市居民來說，根本無法想像沒有超商的生活。現在，人們無需為了支付稅金而悄悄溜出公司去銀行，也不必為了開一張圖章證明而特意請半天假去政府部門，更不用因為突然邀約的酒局而慌忙趕去銀行取錢，這一切都是托了超商的福！

1974年5月15日，7-11公司的第1家超商在東京豐洲地區開業。店如其名，這家超商從早上7點營業到晚上11點。在當時而言，營業到深夜的商店具有劃時代的意義。

之後經過半個世紀。辦公區、住宅區、主幹道沿線——幾乎可以說只要有人車通行的地方，就必然有超商。人們隨時都能以實惠的價格買到口味多樣的飯團、三明治、沙拉等，現磨咖啡的味道比起品牌咖啡店也毫不遜色。除了銷售商品外，店內還24小時提供繳付水電氣等公共事業費和稅款、領取票券、發送快遞、手機充電、ATM等各種服務，已經成為日常生活中不可或缺的基礎設施。

7-11公司2023財年（2023年3月至2024年2月）的店鋪數量已增至2萬1533家，銷售總額達5兆3452億日圓。

7-11發展史

1974年 第1家門市店開業

7-11第1家門市店（豐洲店）以從清晨營業到深夜的「新業態」零售店形式亮相

1975年 24小時營業

福島縣郡山市虎丸店以實證實驗形式開始了24小時營業模式

1978年 推出採用三角包裝袋包裝的飯團

推出食用時撕去包裝膜，裹上海苔即可享受香脆口感的飯團。（這促使原本常識中都在家裡製作的飯團，變成了「買來吃的食物」）

1987年 引入POS（銷售時點資訊管理）收銀系統

建立了可以透過銷售資料分析顧客需求，以提高訂貨精度的機制

1987年 提供公共事業費代收服務

推出東京電力公司電費代收服務。之後代收對象範圍擴大到燃氣、電話、自來水等領域

1996年 引進彩色印表機

2001年 停用食品防腐劑，設定銀行ATM

便當、調味麵包等自家商品全面停止使用防腐劑、合成染色劑

在東京的各門市店設置IY銀行（現名SEVEN銀行）的自動提款機（ATM）

2010年 行政證明材料發行服務

推出多功能印表機發行「居民證副本」「圖章登記證明」服務

2013年 推出品牌咖啡

推出seven café品牌，提供單杯現磨咖啡

2019年 沖繩首家門市店開業

在此前唯一沒有涉足的沖繩縣開設門市店，實現日本全國47個都道府縣全覆蓋

標題圖片：Stanislav Kogiku/SOPA Images via ZUMA Wire/共