女生想當「甜點師」，男生想做「工程師、程式設計師」工作勞動 教育 財經
近日的一份調查顯示，「工程師、程式設計師」和「遊戲製作人」在小學和國中男生憧憬的職業中均排進了前10名。國中女生嚮往的職業中，「工程師、程式設計師」和「網頁設計師」也排進了前10。對於數位原住民（Digital native）一代來說，依靠數位技術謀生已經成為帶有現實意義的選擇。
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人力資源服務公司Adecco公司針對日本全國1800名小學和國中學生（各年級男女各100人）實施調查，詢問了他們將來想要從事的職業。
「甜點師」以20.2%的壓倒性高支持率位居小學女生嚮往職業的榜首，而且在國中女生也占比達8.0%，可見受歡迎程度之高。
另一方面，自2014年開始此項調查以來，「工程師、程式設計師」首次位居國中男生嚮往職業的榜首。從小學和國中男生的綜合情況來看，「工程師、程式設計師」也僅次於「足球運動員」，排在嚮往職業榜的第2名。
小學生對「公司職員」和「公務員」的支持率較為一般，但卻在國中男生的嚮往職業排行榜上高居第2和第3，在國中女生中位列第5和第7，似乎隨著年級的升高，孩子們的心態會變得現實，越來越傾向於選擇穩定。
小学女生（%）
|甜點師
|20.2
|老師（大學、高中、國中、小學、幼稚園等）
|7.5
|醫生
|6.0
|護士
|6.0
|理髮師
|4.5
|YouTuber等視訊創作者
|2.3
|服飾設計師
|2.2
|歌手
|2.2
|動畫師
|1.8
|警察、刑警
|1.7
|公司職員
|1.7
出處：Adecco
國中女生（%）
|老師
|10.0
|護士
|8.3
|甜點師
|8.0
|醫生
|5.3
|公司職員
|5.0
|動畫師
|4.0
|公務員
|2.3
|工程師、程式設計師
|2.0
|理髮師
|2.0
|律師
|1.7
|網頁設計師
|1.7
|YouTuber等視訊創作者
|1.7
出處：Adecco
小学男生（%）
|足球運動員
|10.7
|棒球運動員
|8.5
|YouTuber等視訊創作者
|8.2
|警察、刑警
|6.8
|公司職員
|5.5
|工程師、程式設計師
|3.8
|司機（公車、計程車、電車等）
|3.7
|遊戲設計師
|3.7
|救護、消防員
|3.5
|醫生
|2.8
出處：Adecco
國中男生（%）
|工程師、程式設計師
|10.0
|公司職員
|6.7
|公務員
|6.3
|棒球運動員
|5.3
|醫生
|5.3
|老師
|5.0
|遊戲設計師
|4.7
|YouTuber等視訊創作者
|4.7
|足球運動員
|4.3
|司機（公車、計程車、電車等）
|3.0
出處：Adecco
標題圖片：PIXTA