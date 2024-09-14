女生想當「甜點師」，男生想做「工程師、程式設計師」

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近日的一份調查顯示，「工程師、程式設計師」和「遊戲製作人」在小學和國中男生憧憬的職業中均排進了前10名。國中女生嚮往的職業中，「工程師、程式設計師」和「網頁設計師」也排進了前10。對於數位原住民（Digital native）一代來說，依靠數位技術謀生已經成為帶有現實意義的選擇。

人力資源服務公司Adecco公司針對日本全國1800名小學和國中學生（各年級男女各100人）實施調查，詢問了他們將來想要從事的職業。

「甜點師」以20.2%的壓倒性高支持率位居小學女生嚮往職業的榜首，而且在國中女生也占比達8.0%，可見受歡迎程度之高。

另一方面，自2014年開始此項調查以來，「工程師、程式設計師」首次位居國中男生嚮往職業的榜首。從小學和國中男生的綜合情況來看，「工程師、程式設計師」也僅次於「足球運動員」，排在嚮往職業榜的第2名。

小學生對「公司職員」和「公務員」的支持率較為一般，但卻在國中男生的嚮往職業排行榜上高居第2和第3，在國中女生中位列第5和第7，似乎隨著年級的升高，孩子們的心態會變得現實，越來越傾向於選擇穩定。

小学女生（%）

甜點師 20.2 老師（大學、高中、國中、小學、幼稚園等） 7.5 醫生 6.0 護士 6.0 理髮師 4.5 YouTuber等視訊創作者 2.3 服飾設計師 2.2 歌手 2.2 動畫師 1.8 警察、刑警 1.7 公司職員 1.7

出處：Adecco

國中女生（%）

老師 10.0 護士 8.3 甜點師 8.0 醫生 5.3 公司職員 5.0 動畫師 4.0 公務員 2.3 工程師、程式設計師 2.0 理髮師 2.0 律師 1.7 網頁設計師 1.7 YouTuber等視訊創作者 1.7

出處：Adecco

小学男生（%）

足球運動員 10.7 棒球運動員 8.5 YouTuber等視訊創作者 8.2 警察、刑警 6.8 公司職員 5.5 工程師、程式設計師 3.8 司機（公車、計程車、電車等） 3.7 遊戲設計師 3.7 救護、消防員 3.5 醫生 2.8

出處：Adecco

國中男生（%）

工程師、程式設計師 10.0 公司職員 6.7 公務員 6.3 棒球運動員 5.3 醫生 5.3 老師 5.0 遊戲設計師 4.7 YouTuber等視訊創作者 4.7 足球運動員 4.3 司機（公車、計程車、電車等） 3.0

出處：Adecco

標題圖片：PIXTA