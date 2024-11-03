日本的出生率再創新低

日本資料庫

2023年日本的總和生育率已降至1.20，創歷史新低。日本政府幾乎每年都將少子化對策列為重要政策，但從現狀來看，非但沒有逆轉跡象，甚至有加速之勢。如今的日本，年輕人既不想結婚，又不想生孩子。

日本厚生勞動省公佈的人口動態統計資料（概數）顯示，總和生育率（婦女在其一生之中所生育的子女總數）同比減少0.06個百分點至1.20，創下歷史新低，已連續8年下降。全部47個都道府縣均出現同比下降，東京為0.99，首次跌破1。埼玉、千葉、神奈川3縣也都只在1.10到1.15之間。

2023年出生的新生兒數量（出生人數）同比減少4萬3482人至72萬7277人，連續8年創新低。

2023年結婚的夫妻數量同比減少3萬213對（6.0%）至47萬4717對，戰後首次跌破50萬對。日本社會對非婚生育非常排斥，由於不婚、晚婚的情況越來越普遍，出生人數回升並非易事。

日本人口動態

2023年（概数） 2022年（確數） 出生人數 72萬7277人 77萬0759人 總和生育率 1.20 1.26 死亡人數 157萬5936人 156萬9050人 自然增減 減少84萬8659人 減少79萬8291人 結婚數 47萬4717件 50萬4930件 離婚數 18萬3808件 17萬9099件

編輯部依據厚生勞動省人口動態統計製作



出生人數、死亡人數等資料的變化

死亡人數同比增加6886人至157萬5936人，創戰後新高。人口自然減少人數（出生人數與死亡人數之差）在2021年首次超過60萬人後，趨勢陡然加劇，2023年達到84萬8659人，創歷史新高。

在二戰結束不久後的第1次嬰兒潮（1947-1949年）期間，日本的出生人數為250萬人，第2次嬰兒潮（1971-1974年）期間為200多萬人。之後持續減少，第2次嬰兒潮那一代人達到生育年齡後，也沒有出現出生人數激增的情況，2007年以後，人口自然減少幅度不斷擴大。

標題圖片：PIXTA