500年後，日本人均姓「佐藤」？

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近日一份模擬研究報告向我們展示了一種多樣化姓氏消失後的社會狀態，按照報告的預測，如果繼續實施現行的夫婦同姓制度，500年後所有日本人的姓氏都會變成「佐藤」。

日本《民法》第750條規定，「男女雙方在登記結婚時，必須改為男方或女方的姓氏」。日本是世界上唯一一個要求民眾有義務履行夫婦同姓的國家。如果該制度繼續下去的話，日本的多樣化姓氏將會發生怎樣的變化？對此，東北大學老年經濟學教授吉田浩進行了模擬研究。

厚生勞動省的人口動態統計報告顯示，2022年登記結婚的夫婦共有50萬4930對。其中，47萬8199對（94.7%）選擇了夫姓，2萬6731對（5.3%）選擇了妻姓。

日本國內最多的姓氏是「佐藤」，吉田教授推算它在2023年的總人口中的占比為1.53%。據此吉田教授提出一種假設稱，如果繼續實施夫婦同姓制度，「恐怕各種姓氏將會逐漸減少，最終所有人都會變成佐藤姓」。

依據人口動態統計的資料，對結婚、離婚、出生、死亡幾種情況造成佐藤姓氏人口發生的變化進行分析後發現，2022到2023年的1年間，佐藤姓氏人口成長了0.83%。如果假設佐藤姓氏人口一直保持這樣的增速，那麼到2446年會有一半日本人姓佐藤，大約500年後的2531年，所有日本人都會姓佐藤。

吉田教授還研究了如果推行夫妻可選擇異姓制度時的情況。依據工會中央組織「總聯合會」2022年實施的問卷調查資料，將婚後希望夫婦同姓的夫婦占比設定為39.3%，那麼佐藤姓氏人口的全年增加率會降低到0.325%。所有日本人變成佐藤姓氏的時間則將出現3310年，也就是推遲了800年左右。

同時，吉田教授按照國立社會保障與人口問題研究所的《日本未來推算人口》資料進行推算的結果顯示，2531年日本人的人口將會減少至28萬1866人，到3310年僅剩22人。吉田教授指出，即使所有日本人變成佐藤姓氏的時間推遲800年，受到少子化問題影響，日本人也很有可能在此之前就已經滅絕。

吉田教授認為少子化與同姓婚姻問題有關，「日本社會將結婚與生子掛鉤的觀念根深蒂固，婚後夫婦同姓制度已經構成影響人們結婚意願的巨大障礙。通過推行婚後可不改姓氏的靈活政策，營造出寬鬆氛圍，或許有助於提升出生率」。

標題圖片：籃球隊隊員或許全都姓佐藤？（Think Name Project）