500年後，日本人均姓「佐藤」？家庭 社會
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
日本《民法》第750條規定，「男女雙方在登記結婚時，必須改為男方或女方的姓氏」。日本是世界上唯一一個要求民眾有義務履行夫婦同姓的國家。如果該制度繼續下去的話，日本的多樣化姓氏將會發生怎樣的變化？對此，東北大學老年經濟學教授吉田浩進行了模擬研究。
厚生勞動省的人口動態統計報告顯示，2022年登記結婚的夫婦共有50萬4930對。其中，47萬8199對（94.7%）選擇了夫姓，2萬6731對（5.3%）選擇了妻姓。
日本國內最多的姓氏是「佐藤」，吉田教授推算它在2023年的總人口中的占比為1.53%。據此吉田教授提出一種假設稱，如果繼續實施夫婦同姓制度，「恐怕各種姓氏將會逐漸減少，最終所有人都會變成佐藤姓」。
依據人口動態統計的資料，對結婚、離婚、出生、死亡幾種情況造成佐藤姓氏人口發生的變化進行分析後發現，2022到2023年的1年間，佐藤姓氏人口成長了0.83%。如果假設佐藤姓氏人口一直保持這樣的增速，那麼到2446年會有一半日本人姓佐藤，大約500年後的2531年，所有日本人都會姓佐藤。
吉田教授還研究了如果推行夫妻可選擇異姓制度時的情況。依據工會中央組織「總聯合會」2022年實施的問卷調查資料，將婚後希望夫婦同姓的夫婦占比設定為39.3%，那麼佐藤姓氏人口的全年增加率會降低到0.325%。所有日本人變成佐藤姓氏的時間則將出現3310年，也就是推遲了800年左右。
同時，吉田教授按照國立社會保障與人口問題研究所的《日本未來推算人口》資料進行推算的結果顯示，2531年日本人的人口將會減少至28萬1866人，到3310年僅剩22人。吉田教授指出，即使所有日本人變成佐藤姓氏的時間推遲800年，受到少子化問題影響，日本人也很有可能在此之前就已經滅絕。
吉田教授認為少子化與同姓婚姻問題有關，「日本社會將結婚與生子掛鉤的觀念根深蒂固，婚後夫婦同姓制度已經構成影響人們結婚意願的巨大障礙。通過推行婚後可不改姓氏的靈活政策，營造出寬鬆氛圍，或許有助於提升出生率」。
標題圖片：籃球隊隊員或許全都姓佐藤？（Think Name Project）