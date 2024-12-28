84%的日本青少年「幾乎每天都吃白飯」

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光是看著剛剛出鍋，泛著油亮光澤的白飯，都會覺得是一種小確幸。

LY Corporation（LINEYAHOO公司）於8月上旬針對LINE用戶實施的手機網頁調查顯示，關於每週吃幾天白飯，整體上多達74%的受訪者表示「幾乎每天都吃」。雖然「飲食多樣化」「疏遠白飯」已是老生常談，但對於日本人來說，終究還是離不開白飯。

從年齡段來看，10到19歲受訪者中表示「幾乎每天都吃」的人最多，占比高達84%。大概是家長日常給生長發育期的孩子準備飯菜，以及學校供應課間餐的因素產生了一定影響。20到69歲人群基本呈現同樣的傾向，但讓人感到意外的，是吃白飯「每週不到3天」的受訪者中，以60到69歲年齡段人為最多，占比達14%。

關於在家裡吃白飯的方式，近9成受訪者選擇「用電鍋煮」，占到絕大多數。可以認為這是因為電鍋款式和功能齊全，既有適合單身人士的尺寸，又可用於煮飯以外的烹飪，幾乎所有家庭都配備了電鍋。僅有5%的受訪者「用砂鍋煮」，屬於少數派。

其他較為普遍的方式依次是「購買便當、飯團」「即食白飯」「冷凍食品」。

表示「用電鍋煮」的受訪者中，女性占比略高於男性，表示「購買便當、飯團」和「即食白飯」的受訪者中，男性占比略高於女性。

調查於8月上旬實施，共回收5255份有效樣本。

標題圖片：PIXTA