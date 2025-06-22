2024年末旅居日本的外國人達376萬人

日本資料庫

出入國在留管理廳公佈的資料顯示，截至2024年末，持日本居留資格的外國人總數為376萬8977人，同比增加35萬7985人（10.5%），連續3年創新高。

從性別來看，男性為191萬3516人（50.8%），女性為185萬5431人（49.2%），其他為30人。從居留資格來看，持永住資格的人最多，同比增加2萬6547人至91萬8116人。以面向原籍國技術轉移為目的的「技能實習」資格持有者，同比增加5萬2039人至45萬6595人，留學資格持有者同比增加6萬1251人至40萬2134人。

從外籍居民的原籍國家和地區來看，較多的為中國的87萬3286人、越南的63萬4361人和韓國的40萬9238人。越南同比增加6萬9335人，增幅最大。人數最多的10個國家和地區中，除韓國外，其他各國各地區同比均有所增加，尼泊爾取代巴西位居第5。

旅居日本的外國人中，住在東京都的人最多（73萬8946人，同比增加11.4%），占到全國的19.6%。其次是大阪府（33萬3564人）、愛知縣（33萬1733人）、神奈川縣（29萬2450人）、埼玉縣（26萬2382人）。

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