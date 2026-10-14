對「直書」不習慣族群逾3成──文化廳・國語調查：報紙、雜誌以高齡層為主

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無論是關注新聞、收集資料，抑或是閱讀漫畫，都已逐漸被PC或智慧型手機所取代。閱讀「直書」的機會是否會變得越來越少呢？

教科書支撐著「直書」文化？

文化廳於2025年度實施的「國語相關世論調查」中，以直書方式讀寫的機會「經常有」、「偶爾有」的合計僅占67.3%，而「不太有」、「完全沒有」則占31.7%。

依年齡層來看，「有・合計」比例最高的是「16-19歲」79.5%。這被認為是受到無論個人意願如何，在國語或古文等教科書中都有機會接觸到直書的影響。到了「20多歲」，「有・合計」便一口氣減少至54.8%，隨後大致呈現年齡層越高比例越增加的趨勢。

從與其他問題的交叉統計來看，對國語「感興趣」的人、日常生活中有「手寫文字」的人，7成以上有接觸「直書」的機會；而「不感興趣的人」、「沒有手寫」的人則僅停留在4成多。

當詢問回答「有」的人在哪些情境下會以直書閱讀或書寫（複選）時，以「紙本書籍・辭典」69.6%為最多，其次為「紙本報紙」58.7%、「紙本雜誌」45.5%等紙本媒介。

「紙本報紙」在「16-19歲」僅占14.6%、「20多歲」僅占20.0%，相對地「70歲以上」則高達81.6%，世代間差距巨大，「紙本雜誌」亦呈現類似趨勢。隨著世代交替推進，若報紙與雜誌的數位訂閱族群增加，直書文化恐怕會日益式微。

「國語相關世論調查」自1995年度起每年實施。2025年度向隨機抽樣的16歲以上6000人郵寄問卷，共獲得3777人的回答。

【資料】

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