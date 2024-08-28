《劇場版物怪 唐傘》：人氣電視動畫睽違17年後電影化復活　導演談系列作品的現況

《劇場版物怪 唐傘》：人氣電視動畫睽違17年後電影化復活 導演談系列作品的現況影訊 動漫
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人氣動畫《物怪》於令和時代復活
當人類的情感與妖怪結合時，便會誕生出「物怪」。只有主角「賣藥郎」所持的「魔劍」能夠斬除物怪，但是為了拔出此劍，必須先釐清物怪與妖怪的「名（形）」、產生出物怪的事件背後所隱藏的真相（真），以及物怪內心深藏的情感（理）。
2007年播出的電視動畫《物怪》是前一年播出的恐怖系列《怪～ayakashi～》（2006年）中的篇章《化貓》所衍生的作品。本作結合了和風風格的高質感影像演出，融合恐怖與懸疑元素的深刻人性描繪，從播出開始便獲得觀眾的高度評價。隨後在海外播出，也擄獲了許多粉絲的心。
此次的電影《劇場版物怪 唐傘》在系列作品播出15週年的2022年宣布製作消息後，便受到長年粉絲的高度期待。為了募集資金所舉辦的群眾募資活動，原本目標是1000萬日圓，最終成功籌得了5986萬日圓。
然而，曾負責製作系列作品的中村健治導演坦言：「老實說，起初我並沒有很積極想製作新作。」原因是，相較於2007年電視版播出時，整個世界已經大為不同。
「2007年是讓我強烈感受到世界正在劇變的一年，iPhone剛上市，推特（現在的「X）」也才在美國開始提供服務。當時，個人還很難將自己的痛苦與悲傷表達出去，因此我創作了《物怪》，試圖捕捉並展現那些『被埋沒的個人聲音』。」
系列中登場的妖怪＝物怪，除了化貓之外，還有座敷童子、海坊主、無臉怪、鵺。這些妖怪來自於人類的愛情、慾望、孤獨和絕望等各式情感。賣藥郎透過退魔之劍來平息經歷了各種不公和極度痛苦，最終誕生出物怪的人心。這些故事皆是現代觀眾能夠共鳴的各種「悲劇」。
「然而現在，我並不確定該創作什麼樣的《物怪》故事。現代社會充滿了過多的情感，如果要講述某個特定人物的痛苦，我甚至覺得用社群媒體可能比動畫更為合適。這個時代變得不那麼容易創作《物怪》了。」
透過大奧描繪「社會」
新故事的舞台是「大奧」。這裡是為了生下統治天下的天子繼承人，從各地召集女性並禁止男性進入的地方，同時也是與政治有緊密關係的官僚機構。隨著新人女中亞紗（聲優：黑澤朋世）和加美（聲優：悠木碧）的到來，與物怪「唐傘」相關的悲劇便由此展開。
正如中村導演所言：「既然要制作新作，就絕不妥協。」因此，光是劇本開發就花了約兩年時間。雖然早已決定將大奧作為故事的舞台，但即使多次討論各種情節，始終難以找到適合現代的主題。
即使如此，導演始終對於「合成的謬誤」這個主題抱持強烈興趣。這是一個經濟學用語，指的是單一個體或單一企業的行為雖然帶來了有利的結果，但從總體來看卻可能導致失敗。
「集體與個人之間，總會在某處產生偏差──這大概是從古代到現代，乃至未來，只要是人類抱持情感並組成社會，這個問題就會一直存在。如果因為與集體的偏差而產生的痛苦和悲傷能成為「強烈的情緒」，就能夠創作出一部讓現在的觀眾感到真實的《物怪》。以往我們描繪的是個人的情緒，這次我們則是要處理集體的情緒，也就是關係到『社會整體的故事』。」
亞紗以靈活的頭腦迅速地適應工作並融入大奧，對大奧充滿憧憬的加美卻因為笨手笨腳而引起周圍反感。兩人個性截然相反，卻很快結下了特別的情誼。這時，身居最高職位「御年寄」的歌山（聲優：小山茉美）一邊號召大家為大奧貢獻力量，自身卻隱藏著某個秘密。隨著怪異現象的發生，女中們的情緒也開始蠢蠢欲動──。
導演表示：「決定以大奧作為故事背景，部分原因是視覺上的考量，也希望能創造出一個切入點，讓人覺得《物怪》與大奧的結合會很有趣。結果發現，這個設定與『合成的謬誤』這個主題也非常契合。」
視覺翻新，新主角登場
時隔17年的復活，全面翻新了與電視版不同的視覺呈現，只保留了視覺概念。中村導演表示：「就像由一個人繪製的畫作，像畫卷般延續下去。」
主角「賣藥郎」是個謎樣的角色，從電視版開始，他的背景和個性始終未被明確描繪。這次的電影由漫畫家永田狐子負責角色設計，並首度由神谷浩史擔任賣藥郎的聲優，打造出與電視版截然不同的「新」賣藥郎角色。他攜帶的退魔之劍、天秤和藥箱等物品的設計也全部煥然一新。
即便如此，正如導演所斷言，「提到《物怪》，就一定會想到賣藥郎」，賣藥郎是這個系列不可或缺的角色。因此，他們從未考慮過讓其他角色擔任主角，或全面從零開始重新設計。導演提到，「雖然是打造不同的角色，但我想保留（電視版中）賣藥郎的形象」，最終花費了超過10個月的時間才完成這個全新的設計。
據導演分享，《物怪》從製作電視版開始就意識到海外的發展。其視覺設計的根基源自日本畫和浮世繪，電視版引用並參考了伊藤若沖（1716-1800）等名畫家的作品。這次為了保有「大奧」這一設定的真實感，並未使用實際存在的作品，但絲毫不改對日本畫的敬意。
「雖然《物怪》的視覺效果是以扭曲變形等誇張的方式呈現「日本」，但我們非常注重拿捏分寸，避免過度表現。當然，因為浮世繪的背景全不模糊，所以《物怪》與其他動畫不同，絕對不會將背景模糊處理，也禁止隨意讓畫面發光。」
為了呈現出獨一無二的視覺效果，技法之一是結合CG與和紙質感。本作的一大特色即是畫面整體呈現出宛如和紙般的質感，而這次在影片中正是直接使用了真正的和紙作為畫面上的濾鏡。「電視系列使用了各種不同的濾鏡，但電影是在大螢幕上觀看，我們希望呈現出和紙纖維才有的真實質感。」
本作已經在海外的電影節上映過。導演表示：「正因如此，我希望能以日本文化作為亮點。」同時，也意識到過去海外觀眾的回饋。「以前有觀眾反映電視系列的色彩看起來比較黯淡，所以這次希望呈現出讓海外觀眾也覺得鮮豔的畫面。由於故事設定為大奧，我認為可以更加華麗一些，因此特別提升了色彩的飽和度。」
《物怪》的起源與精髓
本作不僅翻新了故事和視覺，也一改製作風格，可說是打造出「新生《物怪》」。導演回顧道：「電視版的製作團隊人數精簡，這次則是挑戰以大規模的團隊來打造《物怪》。」這次的製作團隊規模龐大，包括遠端參與的成員。然而，這次也意外地回到了原點，讓作品的風格重回到《怪～ayakashi～》中的〈化貓〉。
「電視系列結束後，團隊內有些人表示，想要再做類似最初《化貓》那樣的故事。《化貓》以密室為主題，舞台在真實存在的宅邸。這次的大奧基本上也重現了古建築，所以榻榻米和拉門的尺寸都比較小。儘管整體規模變大了，但賣藥郎在宅邸裡奔走，在各個空間裡展開事件的設定依然如舊。」
透過回顧過往，導演似乎更深刻地感受到時代的變遷。
「當時，整個社會氛圍還相對明亮，因此我認為應該呈現一些黑暗面的內容，這也是《化貓》這部震撼人心的作品誕生的原因。但現在是個充滿陰霾、前景不明的時代，打開社群媒體也充斥著負面消息。在這樣的環境下，或許娛樂作品不再需要一味描繪黑暗的故事——這個想法也成為了這個系列作品發生很大變化的原因之一。」
那麼，在各種要素隨著時代變遷的現在，對於從系列誕生以來一直負責執導的中村導演來說，《物怪》的「精髓」究竟是什麼呢？
「首先是賣藥郎的存在。其次，是故事所描繪出的情意的真實感。重要的是，賣藥郎用退魔之劍斬斷的東西，以及他所平息的情感，都必須讓人感到真實與誠摯。對我來說，即使是虛構的故事，也應該讓觀眾感覺到它的真實性，並能夠認真地投入其中。」
影像與聲音所傳遞的龐大情報量，以及如同考驗觀眾般的敘事風格，皆與電視版一樣未有改變。導演表示：「現代的娛樂作品往往追求簡單易懂，但我認為還是需要一些細細咀嚼才能消化的作品。」他說，「如果將事件的真相簡易化，並以明快節奏呈現，肯定能製作出符合當今觀眾需求的作品。然而，我們選擇花時間去創作一個更為複雜的故事。」
《劇場版物怪》將以本作《唐傘》為起點，構成全三章的故事。當被問及故事接下來的發展時，導演表示：「這次電影中登場的角色沒有一位是多餘的，尚未頻繁登場的人物，將在接下來的故事中展開他們的戲份。」這部作品不過是「序章」，以新賣藥郎為中心展開的怪異故事，才剛剛開始。
採訪、撰文：稻垣貴俊
作品資訊
- 聲優：神谷浩史、黑澤朋世、悠木碧、花澤香菜、小山茉美
- 導演：中村健治
- 角色設計：永田狐子
- 動畫角色設計暨總作畫監督：高橋裕一
- 發行：TWIN ENGINE、Giggly Box
- 官方網站：mononoke-movie.com/
- 日本全國熱映中
電影預告
標題圖片：出自《劇場版物怪 唐傘》 ©TWIN ENGINE