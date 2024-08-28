《劇場版物怪 唐傘》：人氣電視動畫睽違17年後電影化復活　導演談系列作品的現況

以浮世繪及和紙為主題，獨樹一幟的世界觀與畫面呈現，加上深入描繪人類真實情感的嚴肅劇本，這些元素使得2000年代的電視動畫《物怪》獲得熱烈支持，並於17年後重返螢幕。此次訪問了曾擔任電視版系列導演，並在《劇場版物怪 唐傘》中首度挑戰長篇電影的中村健治導演，他將分享系列作品的現況，以及以大奧為背景的故事秘辛。

1970年出生。2006年，首次擔任導演的作品《化貓》（《怪 〜ayakashi〜》其中一篇故事）受到熱烈迴響。之後，擔任了從《化貓》衍生而來的電視動畫《物怪》以及多部作品的導演。執導的作品涵蓋多種範疇，從社會議題到日常生活，並以色彩鮮豔的畫面和嶄新的詮釋方式構築出獨特的世界觀。其他擔任導演的電視動畫作品還包括《C》（2011）、《釣球》（2012）、《新科學小飛俠（GATCHAMAN CROWDS）》（2013）、《新科學小飛俠 insight（GATCHAMAN CROWDS insight）》（2015）等。

人氣動畫《物怪》於令和時代復活 當人類的情感與妖怪結合時，便會誕生出「物怪」。只有主角「賣藥郎」所持的「魔劍」能夠斬除物怪，但是為了拔出此劍，必須先釐清物怪與妖怪的「名（形）」、產生出物怪的事件背後所隱藏的真相（真），以及物怪內心深藏的情感（理）。 2007年播出的電視動畫《物怪》是前一年播出的恐怖系列《怪～ayakashi～》（2006年）中的篇章《化貓》所衍生的作品。本作結合了和風風格的高質感影像演出，融合恐怖與懸疑元素的深刻人性描繪，從播出開始便獲得觀眾的高度評價。隨後在海外播出，也擄獲了許多粉絲的心。

主角「賣藥郎」是《物怪》系列的象徵性角色 ©TWIN ENGINE 此次的電影《劇場版物怪 唐傘》在系列作品播出15週年的2022年宣布製作消息後，便受到長年粉絲的高度期待。為了募集資金所舉辦的群眾募資活動，原本目標是1000萬日圓，最終成功籌得了5986萬日圓。 然而，曾負責製作系列作品的中村健治導演坦言：「老實說，起初我並沒有很積極想製作新作。」原因是，相較於2007年電視版播出時，整個世界已經大為不同。 「2007年是讓我強烈感受到世界正在劇變的一年，iPhone剛上市，推特（現在的「X）」也才在美國開始提供服務。當時，個人還很難將自己的痛苦與悲傷表達出去，因此我創作了《物怪》，試圖捕捉並展現那些『被埋沒的個人聲音』。」

主角賣藥郎所持的「退魔之劍」。《物怪》的世界中，據說有多達64位賣藥郎。 ©TWIN ENGINE 系列中登場的妖怪＝物怪，除了化貓之外，還有座敷童子、海坊主、無臉怪、鵺。這些妖怪來自於人類的愛情、慾望、孤獨和絕望等各式情感。賣藥郎透過退魔之劍來平息經歷了各種不公和極度痛苦，最終誕生出物怪的人心。這些故事皆是現代觀眾能夠共鳴的各種「悲劇」。 「然而現在，我並不確定該創作什麼樣的《物怪》故事。現代社會充滿了過多的情感，如果要講述某個特定人物的痛苦，我甚至覺得用社群媒體可能比動畫更為合適。這個時代變得不那麼容易創作《物怪》了。」

這次的物怪是「唐傘」。那轉動著的奇異聲響，隱約能聽到卻無法判斷從何處傳來。©TWIN ENGINE

透過大奧描繪「社會」 新故事的舞台是「大奧」。這裡是為了生下統治天下的天子繼承人，從各地召集女性並禁止男性進入的地方，同時也是與政治有緊密關係的官僚機構。隨著新人女中亞紗（聲優：黑澤朋世）和加美（聲優：悠木碧）的到來，與物怪「唐傘」相關的悲劇便由此展開。 正如中村導演所言：「既然要制作新作，就絕不妥協。」因此，光是劇本開發就花了約兩年時間。雖然早已決定將大奧作為故事的舞台，但即使多次討論各種情節，始終難以找到適合現代的主題。

新人女中，亞紗。在大奧中力求晉升，很快便嶄露頭角。©TWIN ENGINE 即使如此，導演始終對於「合成的謬誤」這個主題抱持強烈興趣。這是一個經濟學用語，指的是單一個體或單一企業的行為雖然帶來了有利的結果，但從總體來看卻可能導致失敗。 「集體與個人之間，總會在某處產生偏差──這大概是從古代到現代，乃至未來，只要是人類抱持情感並組成社會，這個問題就會一直存在。如果因為與集體的偏差而產生的痛苦和悲傷能成為「強烈的情緒」，就能夠創作出一部讓現在的觀眾感到真實的《物怪》。以往我們描繪的是個人的情緒，這次我們則是要處理集體的情緒，也就是關係到『社會整體的故事』。」

新人女中，加美。個性天真爛漫且開朗，但也有專注力不足的一面。©TWIN ENGINE 亞紗以靈活的頭腦迅速地適應工作並融入大奧，對大奧充滿憧憬的加美卻因為笨手笨腳而引起周圍反感。兩人個性截然相反，卻很快結下了特別的情誼。這時，身居最高職位「御年寄」的歌山（聲優：小山茉美）一邊號召大家為大奧貢獻力量，自身卻隱藏著某個秘密。隨著怪異現象的發生，女中們的情緒也開始蠢蠢欲動──。 導演表示：「決定以大奧作為故事背景，部分原因是視覺上的考量，也希望能創造出一個切入點，讓人覺得《物怪》與大奧的結合會很有趣。結果發現，這個設定與『合成的謬誤』這個主題也非常契合。」

御年寄，歌山。希望大奧能繁榮永續，並以威嚴的態度對待女中。©TWIN ENGINE

視覺翻新，新主角登場 時隔17年的復活，全面翻新了與電視版不同的視覺呈現，只保留了視覺概念。中村導演表示：「就像由一個人繪製的畫作，像畫卷般延續下去。」

歌山所率領的大奧女中。左右屏風的畫作也給人留下深刻印象。©TWIN ENGINE 主角「賣藥郎」是個謎樣的角色，從電視版開始，他的背景和個性始終未被明確描繪。這次的電影由漫畫家永田狐子負責角色設計，並首度由神谷浩史擔任賣藥郎的聲優，打造出與電視版截然不同的「新」賣藥郎角色。他攜帶的退魔之劍、天秤和藥箱等物品的設計也全部煥然一新。 即便如此，正如導演所斷言，「提到《物怪》，就一定會想到賣藥郎」，賣藥郎是這個系列不可或缺的角色。因此，他們從未考慮過讓其他角色擔任主角，或全面從零開始重新設計。導演提到，「雖然是打造不同的角色，但我想保留（電視版中）賣藥郎的形象」，最終花費了超過10個月的時間才完成這個全新的設計。

新的賣藥郎是「會主動跳進事件中心的類型。平時看似冷漠，但其實是一個想要拯救陷入危機中的人的熱血男人」（中村導演）。©TWIN ENGINE 據導演分享，《物怪》從製作電視版開始就意識到海外的發展。其視覺設計的根基源自日本畫和浮世繪，電視版引用並參考了伊藤若沖（1716-1800）等名畫家的作品。這次為了保有「大奧」這一設定的真實感，並未使用實際存在的作品，但絲毫不改對日本畫的敬意。 「雖然《物怪》的視覺效果是以扭曲變形等誇張的方式呈現「日本」，但我們非常注重拿捏分寸，避免過度表現。當然，因為浮世繪的背景全不模糊，所以《物怪》與其他動畫不同，絕對不會將背景模糊處理，也禁止隨意讓畫面發光。」

為了讓全體工作人員都能掌握這些細節規範，製作了一本「非常厚」的規範手冊。©TWIN ENGINE 為了呈現出獨一無二的視覺效果，技法之一是結合CG與和紙質感。本作的一大特色即是畫面整體呈現出宛如和紙般的質感，而這次在影片中正是直接使用了真正的和紙作為畫面上的濾鏡。「電視系列使用了各種不同的濾鏡，但電影是在大螢幕上觀看，我們希望呈現出和紙纖維才有的真實質感。」 本作已經在海外的電影節上映過。導演表示：「正因如此，我希望能以日本文化作為亮點。」同時，也意識到過去海外觀眾的回饋。「以前有觀眾反映電視系列的色彩看起來比較黯淡，所以這次希望呈現出讓海外觀眾也覺得鮮豔的畫面。由於故事設定為大奧，我認為可以更加華麗一些，因此特別提升了色彩的飽和度。」

故事中的關鍵人物——人偶。為什麼一隻眼睛……？©TWIN ENGINE