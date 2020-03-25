日本宇宙政策（1）：利用宇宙強化國防

作為非核武國家的邏輯

2018年12月內閣會議敲定的《平成31年度起防衛計畫大綱》（以下簡稱為《現行防衛大綱》）在利用太空方面，採用了大大超越以往防衛大綱尺度的構想——「要儘快在太空等領域確立優勢」。

2010年12月敲定的防衛大綱首次明確提出要將太空用於國防，但僅僅是停留在利用太空收集資訊的程度。三年後，上一份防衛大綱（2013年12月敲定）和首個《國家安全保障戰略》同時出爐。關於如何利用太空，大綱提出了一系列具體的防衛措施，包括加強通過多種衛星收集資訊、統一指揮和資訊通訊的能力，並通過光學和雷達望遠鏡監控太空，從而建立能夠監控日本及其盟友國家衛星安全運行的太空態勢感知系統（SSA），意味著在太空開發利用領域，日本的防衛目的更為突出。

現行防衛大綱則更進一步，採用了跨領域作戰的思路，指出太空不僅是收集資料和資訊的平臺，還要將「太空、網路和電磁波等新領域」的能力融入到陸海空的傳統空間防衛力量之中，力圖借助乘數效應來增強整體能力。即使陸、海、空氣空間、外太空、網路和電磁波中某一個領域的能力相對於潛在敵人處於劣勢，也可以通過對各個領域的能力進行有機組合來取得綜合優勢，鞏固日本國防。著重追求「儘早確保在太空、網路和電磁波等新領域的優勢」，這或許可以說是日本作為非核武國家的必然邏輯。





網路和太空讓日本國民的生活變得更加充實和安全。幾乎在同一時期，二者也被認為是同樣可用於國防的有效手段和領域。然而，早在半個多世紀以前，全球主要國家就已經出於國防目的而利用太空，並一直在思考構建怎樣的國際秩序才能實現成本最低化和民用商用利益最大化。

各國都認為，對於國防來說，太空早已是傳統空間，而網路是新的領域。在從安保和國防的角度利用太空這一點上，或許可以說日本是七國集團（G7）成員國中最為落後的國家。這並不是因為日本在太空活動方面起步晚，而是因為2008年以前，日本在實質上一直禁止開展出於國防目的的太空利用活動。