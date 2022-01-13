源平：名門標誌，榮光長存

源平：名門標誌，榮光長存歷史
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天皇賜姓
眾所皆知，源氏和平氏都是皇族後裔。都屬於「臣籍降下」，也就是脫離皇族身份的皇子們的子孫。
古代日本人的姓名採用的是「氏姓制度」。氏姓就是氏（Uji）和姓（Kabane）。氏是血親集團，姓表示階級地位。
舉個例子，飛鳥時代權傾一時的蘇我氏。蘇我是氏（Uji），姓（Kabane）是「大臣（Ooomi）」，大臣是最高級別。
再說回到臣籍降下的源平，「源」「平」原本是氏，但到了源氏和平氏誕生的平安時代，人們開始稱氏為姓（Sei），所以本文統稱為「姓（Sei）」（雖然漢字表記均為「姓」，但在本文中，讀作「Kabane」時，表「階級地位」，讀作「Sei」時則表示「血親集團，即氏」——譯注）。
此外，源平的姓（Kabane）是「朝臣（Ason）」。看漢字就能猜出，指的是「朝廷的臣子」。 所以，賴朝是源朝臣賴朝，清盛則是平朝臣清盛。
源平，再加上「藤原」「橘」，就是「源平藤橘」四氏。四氏被認為是日本人的姓（Sei）的源流。平安末期的京都，幾乎所有人自報家門時都會說自己是其中某家的子弟。源平對於日本人的姓就是這麼重要。
為了不造成誤解，特此補充一下，源氏和平氏並不都是賴朝和清盛這類武士，也有一些是貴族，被稱為「公家平氏」「公家源氏」。
清盛的正妻時子便出身於公家平氏中的堂上家，再往後看，活躍於幕末舞臺的岩倉具視則是公家源氏中的久我家旁支出身。
作為武家而興盛起來的，有以桓武天皇（第50代天皇，在位時期天應元年到延曆25年，即781年到806年）為家祖的「桓武平氏」，還有以清和天皇（第56代天皇，在位時期是天安2年到貞觀18年，即858年到876年）為家祖的「清和源氏」。
桓武平氏和清和源氏不斷分家，源氏子孫遷至信濃、攝津、大和、甲斐、常陸、河內等地，平氏子孫則遷至阪東、伊勢等地，他們定居下來，很快就憑藉強大武力背景力壓中央朝廷的貴族階層。
賴朝是河內源氏的子孫，清盛是伊勢平氏的子孫。
此外，支援賴朝參加源平合戰，最後就位鐮倉幕府執權的北條氏則一般認為是伊勢平氏（也有意見對北條家屬于平氏表示質疑），賴朝的戰友關東的千葉、三浦兩氏據說是阪東平氏。
室町幕府的將軍家——足利氏是河內源氏。擔任幕府守護的細川氏、斯波氏、今川氏也是足利氏的支流。
到了戰國時代，著名的武田信玄是甲斐源氏，上杉謙信的家族長尾氏則是阪東平氏。
雖然只列舉了冰山一角，但也可以看出源平確實奠定了武家強大的地位。
戰國三英傑也自稱源平後人
進入戰國時代後，在源平的正統血脈之外，出現了一些憑藉頭腦和武力爬上高位的武將。其中最為突出的，就是被稱為戰國三英傑的織田信長、豐臣秀吉、德川家康。
一般認為這三人都沒有源平血脈，但三人卻都渴求源平的加持。
信長自稱平氏。信長的全名其實是織田上總介平朝臣信長（有時也會省略官職上總介）。
信長在元龜（1570年起）之後曾自稱是平清盛孫輩的平資盛一脈，此事從多部史料均可確認。這大概是跟淺井長政、朝倉義景、石山本願寺等俗稱「信長包圍網」作戰時的事。
但是，那之前天文18年（1549年）的制劄（寫著禁令等的文書）中，又署名為「藤原」（《加藤文書》）。因為一般認為信長的出身是越前（現在的福井縣）織田劔神社的神官之家，而該家族便自稱「藤原」氏。
此外，有觀點指出織田劔神社神官的氏是「忌部」（負責祭祀的氏族），該觀點也頗具說服力，但信長卻從未自稱過「忌部」。
有學說認為，他之所沒來由地自稱平氏後人，其實是基於「源平交替思想」。
正如平清盛（平氏）→源賴朝（源氏）→執權北條家（平氏）→足利將軍家（源氏）的政權脈絡所示，源平兩氏是輪流執政。那麼接下來就該輪到平氏的織田信長來統治日本了——就是這麼個邏輯。
這一交替思想作為一種民間流傳的說法，似乎是從室町時代開始出現的。只不過我們並沒有信長對此信以為真的確鑿證據。
家康自稱源氏。
家康的「名字（苗字）」最早是「松平」。原本是以三河國松平鄉（現在愛知縣豐田市）為據點的小豪族。
據傳，松平祖上在上野國新田莊得川鄉（現在群馬縣太田市），先祖是河內源氏新田氏的支流世良田氏。
換言之，世良田氏→松平傳承的血脈是源氏的名門之後，故而作為其後裔，自己（家康）也是源氏——當然，這也只是家康這麼「自認」的而已。
永祿9年（1566年），其「名字」從「松平」改為「德川」。因為世良田氏的一世祖名叫得川義季，再用同音字「德」字替換掉「得」字，就有了「德川」。
幾乎同一時期，他策劃了從源氏改姓為藤原，獲取從五位下（允許上殿的最低品）官位和三河守的官職。由於清和源氏的世良田氏從未有過擔任三河守的先例，因此便強行將姓改為藤原。是一次另類的改姓操作。
然後，雖然時期有多種說法，但大概是在天正14到16年（1586年到1588年），家康又無情地撕掉藤原標籤，恢復了源氏的身份。行事風格非常霸道。如此便有了全名：德川次郎三郎源朝臣家康。
不同時期使用不同姓的家康，在恢復源氏身份後，其官位後都署名為「源朝臣」，如「大納言源朝臣」「正二位源朝臣」（均為天正19年，即1591年頒發的文書）等。
就任征夷大將軍之後是源氏，德川=源氏的榮光一直延續到江戶時代。
秀吉也跟家康一樣方便行事
秀吉是平氏。主公信長在本能寺之變（天正10年，1582年）被害後，他在全名中加入了「平」氏。大概是效仿信長吧。
不過，秀吉並不滿足於此。天正13年（1585年）受封關白時，在公卿近衛前久的幫助下，成為了近衛家的養子，從平氏改為藤原氏。第二年，又創設了與「源平藤橘」比肩的新姓「豐臣」，並以此為姓。
拋棄武家身份，變成了公家。
雖然秀吉是個例外，但就像這樣，武將們都希望攀附源平譜系。因為源平對武家而言是特別的存在。源平在民間威風十足，三英傑根據時期的不同對源平的殘像進行了最大限度的利用。
標題圖片：源義家，河內源氏的棟樑。賴朝的先祖。人稱八幡太郎，為提升當時尚為新興勢力的武士階層的地位做出了貢獻。標題圖片是歷史偉人賢人傳記集《前賢故實》中的插圖，批字為「源朝臣義家」。武家源氏的榮光始於義家（國立國會圖書館藏）