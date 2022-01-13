源平：名門標誌，榮光長存

天皇賜姓

眾所皆知，源氏和平氏都是皇族後裔。都屬於「臣籍降下」，也就是脫離皇族身份的皇子們的子孫。

古代日本人的姓名採用的是「氏姓制度」。氏姓就是氏（Uji）和姓（Kabane）。氏是血親集團，姓表示階級地位。

舉個例子，飛鳥時代權傾一時的蘇我氏。蘇我是氏（Uji），姓（Kabane）是「大臣（Ooomi）」，大臣是最高級別。

再說回到臣籍降下的源平，「源」「平」原本是氏，但到了源氏和平氏誕生的平安時代，人們開始稱氏為姓（Sei），所以本文統稱為「姓（Sei）」（雖然漢字表記均為「姓」，但在本文中，讀作「Kabane」時，表「階級地位」，讀作「Sei」時則表示「血親集團，即氏」——譯注）。

此外，源平的姓（Kabane）是「朝臣（Ason）」。看漢字就能猜出，指的是「朝廷的臣子」。 所以，賴朝是源朝臣賴朝，清盛則是平朝臣清盛。

源平，再加上「藤原」「橘」，就是「源平藤橘」四氏。四氏被認為是日本人的姓（Sei）的源流。平安末期的京都，幾乎所有人自報家門時都會說自己是其中某家的子弟。源平對於日本人的姓就是這麼重要。

為了不造成誤解，特此補充一下，源氏和平氏並不都是賴朝和清盛這類武士，也有一些是貴族，被稱為「公家平氏」「公家源氏」。

清盛的正妻時子便出身於公家平氏中的堂上家，再往後看，活躍於幕末舞臺的岩倉具視則是公家源氏中的久我家旁支出身。

作為武家而興盛起來的，有以桓武天皇（第50代天皇，在位時期天應元年到延曆25年，即781年到806年）為家祖的「桓武平氏」，還有以清和天皇（第56代天皇，在位時期是天安2年到貞觀18年，即858年到876年）為家祖的「清和源氏」。

桓武平氏和清和源氏不斷分家，源氏子孫遷至信濃、攝津、大和、甲斐、常陸、河內等地，平氏子孫則遷至阪東、伊勢等地，他們定居下來，很快就憑藉強大武力背景力壓中央朝廷的貴族階層。





賴朝是河內源氏的子孫，清盛是伊勢平氏的子孫。

此外，支援賴朝參加源平合戰，最後就位鐮倉幕府執權的北條氏則一般認為是伊勢平氏（也有意見對北條家屬于平氏表示質疑），賴朝的戰友關東的千葉、三浦兩氏據說是阪東平氏。

室町幕府的將軍家——足利氏是河內源氏。擔任幕府守護的細川氏、斯波氏、今川氏也是足利氏的支流。

到了戰國時代，著名的武田信玄是甲斐源氏，上杉謙信的家族長尾氏則是阪東平氏。

雖然只列舉了冰山一角，但也可以看出源平確實奠定了武家強大的地位。