處處都有避邪物的臺灣和日本――爆竹與Amabie

自古以來，人們認為生病或天然災害等是由具有人格的某種存在所引起的，故生活中會融入一些具有驅趕力量的辟邪物和儀式，像是日本的注連繩、撒豆、菖蒲澡，或者是臺灣的鞭炮、春聯等，都是典型例子。同樣是「驅邪」文化深根於生活中的臺灣和日本，但是形式迥異。筆者移居臺灣近10年，參雜個人的生活體驗，嘗試比較臺日的驅邪文化。

嚇跑惡鬼的鞭炮聲 每逢農曆3月左右（國曆3到5月），臺灣就會舉辦盛大的道教慶典活動「鎮瀾宮大甲媽祖遶境進香」（今年是國曆4月舉行）。將載著女神媽祖像的神轎在進香隊伍中壓陣，幾十萬人信眾跟隨在後，從臺中市的大甲鎮瀾宮往返距離170公里遠的嘉義縣新港奉天宮，為期9天。 筆者移居臺灣後不久，也曾經徒步參加進香去程，神轎所到之處都是震耳欲聾的鞭炮聲，只好用面紙塞住耳朵，雙腳踩著紅色的鞭炮屑一步步前進。

這個時候，我聽到人生中最令人喪膽銷魂的巨大聲響。神轎在深夜從鎮瀾宮出發前，會連續點燃三發如水桶般大小的巨型炮，又被稱為「起馬炮」，一陣轟然巨響，感覺連廟也在震動，視野頓時完全被土黃色煙塵覆蓋。聽說這麼做具有驅邪的作用。

自古以來，人們認為生病或天然災害等的災難是由具有人格的某種邪惡存在所引起的。在漢字文化圈是以魔、鬼、煞等字來表現，於是隨身攜帶具有辟邪力量的天然物、繪畫、文字等，以及在傳統節日進行祭典儀式來祈求無病消災。今天我們習以為常的民俗節慶，或者是平時經常看到的物品裡面，有不少具有驅邪功用或者是本來有但後來消失了。 長年居住在臺灣，親眼看過的驅邪方法五花八門，其中也有和日本傳統習慣重疊的，饒富趣味。端午節會把菖蒲葉束起來掛在門口，傳統民宅的屋頂上有像沖繩的「琉球獅子」（シーサー）的石像坐鎮，在道教宮廟拿到的放著符紙的紅布袋「平安符」，與日本神社的御守十分相似。