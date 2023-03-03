回顧2013的WBC「臺日熱戰」：10年後兩地棒球進化的光與影

回顧2013的WBC「臺日熱戰」：10年後兩地棒球進化的光與影運動
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
4小時37分的熱戰
1月26日的下午，當日本本土正受到大風雪侵襲，連東京都出現降雪的極寒天氣時，位於臺灣最南端的屏東縣仍是25度陽光普照的好天氣。位於農地間的中信兄弟職棒球隊練習基地，正迎接職棒春訓的開工。待1月29日後，不少國家隊球員紛紛前往台中報到，準備迎接棒球界的盛事——第5屆的世界棒球經典賽（WBC）。
春訓期間，許多選手都加緊調整提能，希望能早日進入狀況。當中41歲的老將周思齊，也在中外野加緊練習，體能不輸給年輕選手；而在一旁的投手丘上，42歲的二軍投手教練王建民則是緊盯每個年輕球員的狀態。倒退至10年前，王建民與周思齊，兩人當時與中華隊成員，在東京巨蛋與日本國家隊展開一場熱烈激戰。
當時2013年，中華隊與日本隊在東京巨蛋上演4小時又37分鐘的「臺日熱戰」。先發主投6局的王建民，幾乎封鎖日本隊打者。原先2比0領先的中華隊，在8局上遭逢日本反攻2分成平手。到了8局下，周思齊在中華隊跑者一、三壘有人時，從田中將大（樂天）手中敲出超前分，一度中華3比2再度領先。
然而，日本隊也相當有韌性。9局上再靠著井端弘和敲出追平分安打，雙方進入延長賽。日本隊最後靠著中田翔的高飛犧牲打，以4比3超前中華取得勝利。雙方纏鬥十局，直到最後一刻都無法放鬆，被視為該屆最精彩的比賽之一。賽後當時日本游擊手坂本勇人一句「沒想到棒球是這麼可怕的運動」，道盡當時的劍拔弩張。
不甘心的眼淚
比賽結束後，落寞的中華隊選手集結在巨蛋投手丘上，排成一字原型後脫帽敬禮，這段「圓陣敬禮」引起現場許多臺日球迷鼓掌。不過在選手們走下投手丘後，面對比賽落敗的事實，許多人仍是忍不住悲從中來。
「當下全隊集合在哭，全隊一起哭，很惋惜，都留下不開心的眼淚」周思齊想起這段時還是有點感慨。王建民對此也是思考了一下，然後說「大家有很沮喪，有球員真的有哭，好不容易打到這樣，就在最後一局（輸掉）。」
當時整場比賽，王建民拿出既有的沉默性格投球，面對每個日本打者都冷靜處理掉，一度給對方很大壓力。只是，比賽最終中華隊還是一分飲恨。被問及當下的體悟，王建民説「大家都盡力了，做到自己工作，球是圓的，但確實打了一場精彩的比賽。」
而在10年過去後，中華隊的陣容又歷經一波新的調整，本屆入選的球員中，包括效力大聯盟的張育成、曾打過大聯盟的吉力吉撈・鞏冠等，都是相當強勁的打者。國內中華職棒的郭天信、陳晨威、王威晨、江坤宇等，都是打、守俱佳的球員。
投手方面，則是有效力日本職棒的宋家豪等，中華職棒則有先發的黃子鵬、江少慶、後援的陳禹勳等，都是一時之選。臺灣過去參加WBC，只有在2013年打進過第二輪，其他都是在首輪就敗下陣，2009年甚至48小時內就在東京被淘汰，本屆面對A組的古巴、荷蘭、巴拿馬等強國，務必要先取下2勝。
然而，掌握球賽的細節也相當重要，周思齊就認為，2013那場比賽，9局上鳥谷敬的盜壘相當重要，改變了整場比賽，也顯示當時臺日兩國在情蒐上的差距。
情蒐技術造就的差距
2013年的東京戰，原先9局上2人出局時，在一壘的鳥谷敬面對中華隊後援的陳鴻文，突然起身往二壘衝，成功盜上二壘。
周思齊回憶説：「鳥谷敬為什麼敢盜壘，他後來非常明確的說，那個盜壘是非常好的時機。然後他很大膽，都兩出局了，被觸殺就結束了，非常大膽」，周思齊連用兩次「大膽」來形容鳥谷敬的決定。
原來，當下鳥谷敬的大膽，也是搭配日本隊的情蒐而下的決定。周思齊再說「事後人家問為什麼，他說情蒐給我的資訊是很明確的。因為投手秒數超過他盜壘秒數，所以他很大膽地跑，但我們那時完全是沒有這方面的盜壘的資訊，那時臺灣都沒有。」
當時的情蒐不足，王建民也有點印象「那時就是看個一兩場（影片），數據不多」。因此整場比賽就是以自己在行的伸卡球為主，沒有特別針對誰去對付。被問到有印象的打者，王建民笑了一下說，左打的阿部（慎之助）吧。
隨後這十年內，王建民在內在大聯盟打球的選手，開始在休賽之餘帶進許多美國的現代運動科學技術。包括各項儀器等，從零開始打造現代化球員的科學訓練環境。王建民說：「2013年那時比較多就是體能、重訓會有健身教練，但現在是訓練結合運動科學，建立一套個人化課程。」
日本強投如林攻勢強
而其中日本的運動科學，十年內又有大幅進步。包括本屆日本隊巨投大谷翔平，就是在美國強大的運動科學輔助下進化成完美的「二刀流」，還有羅德隊的佐佐木朗希等，都是在運動科學輔助下，高中就能投到160公里。還有國內聯賽最強的山本由伸跟大聯盟資深巨頭達比修有，強投陣容令人印象深刻。
打者方面，日本的外野先發以大聯盟球員為主，但大聯盟新生吉田正尚，及首次加入的美日混血球員努托巴來日本會合時間較晚，能否適時融入團隊將是關鍵。內野陣容則是匯集國內聯賽兩聯盟的全壘打王村上宗隆跟山川穗高，勢必能發揮關鍵一擊作用。
王建民説：「臺灣設備沒有像日本齊全，所以在訓練上隨時影像還是比較少。投手最好的訓練是每一球都有數據，這球投出去感覺是什麼，瞬間才會增進記憶。臺灣的設備都還是投完一個系列後才能去看全部影片，看到時才知道要改進哪邊，但可能下次（投球記憶）又模糊了。」
周思齊則點出日本的強項「學習」，他說「日本學習美國最新科技，運用民間系統大量引進到日本。他們很會學習，留下資訊後，採集。再透過自我解讀內化，他們一直都在做，也很大量做，但我們仍很少，訊息量不夠，採集量有限。」
臺灣棒球「如何定位」
十年過去，面對這次經典賽，「重奪冠軍」早是日本的不動目標，但「如何定位」或許是中華隊現今的問題。
周思齊説：「我們可以去試著思考他們怎麼進步，但我們是要用『世界角度』？還是『亞洲第一』？還是只想『打敗日韓』去做？三個定位不太一樣。」他認為臺灣現在仍只有想打敗日韓「一場就很開心」，但對比日本與韓國想稱霸第一仍是不同。他補充「我不能說是或不是，對與不對，但是格局站在什麼位置，就會決定定位。」
如同日本足球想要稱霸世界，便制定出「百年構想」，希望讓日本成為不輸歐洲的足球大國，而在2022年世足賽，日本就擊敗德國與西班牙，持續朝足球大國邁進。周思齊説「我們希望訓練品質，軟、硬體都要一樣，不一定求踢贏，不一定求打贏，但我們期待有朝一日可以贏，那就是世界格局，那我們有沒有這種野心，這很重要。」
王建民則認為，就以單純的十年來看，政府跟棒球協會要如何帶動基層、各級學校培育，適時做好國家隊換血很重要。「之前國家隊都是某些人一直打，中間就會空一大段（時間）」，像日本國家隊定期換血，讓25-30歲成為主力，王建民認為這更加重要。
臺灣與日本的棒球對戰，過去一直為臺灣球迷津津樂道。十年前臺灣曾一度相當接近勝利，但終究欠缺臨門一腳。如今十年過後，日本的目標始終鮮明，穩健走向下一階段，而臺灣的棒球仍須在思索定位之餘，強化運動的軟硬體，未來或許仍有一段長路要走。
標題圖片：2013年WBC臺日對戰中，王建民擔任先發投手。2013年3月8日，日本東京（AFP / 時事）