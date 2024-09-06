鋒利且價格適宜的日本製造指甲剪，成為了備受訪日遊客喜愛的紀念品。日本國內市場份額最大的刀具公司「貝印」，據說在印度當地生產的產品銷量也在不斷增加。對此，我們採訪了貝印的「指甲剪大師」，請她向我們介紹了指甲剪的正確使用方法、選購方法以及產品背後的理念等。

學習正確的指甲知識 選擇適合自己的指甲剪

擁有「指甲剪大師」資格的淺見芽生子（貝印提供） 借此機會，我再次拜訪了貝印公司的東京本部（千代田區岩本町），希望學習了解修剪指甲和選購指甲剪的正確方法。接待我的是指甲剪顧問淺見芽生子。在貝印，對於本公司的刀具、指甲剪、剪刀等產品擁有豐富專業知識的員工，會被公司評為「大師」。目前，在指甲剪領域擁有最高大師資格的僅有兩人，就是前文中為孩子們舉辦講座的山田規光久和淺見芽生子，足見其門檻之高。 淺見芽生子告訴記者說：「只有了解正確的指甲知識，才能選到適合自己的指甲剪。然而，學校並不會教學生如何正確剪指甲，所以貝印一直在努力普及這些知識。」除了以貝印創立之地岐阜縣關市為中心，舉辦以小學生為主的「指甲剪講座」外，指甲剪顧問還會參加全國各地的各種相關活動和研討會，普及「正確修剪指甲」的知識。

貝印公司東京本部的展廳中陳列著各種指甲剪、菜刀及剃刀等 理想的指甲長度為0.5mm到1mm 指甲最理想的長度，是指尖和指甲尖端持齊平狀態。儘管會因人而異，但一般來說，指甲尖白色部分的長度保持在0.5-1mm最合適。 指甲主要由蛋白質構成，水分含量約為12%到16%，如果留得太長，指甲尖很容易乾燥、斷裂。有資料顯示，指甲尖長度如果保持在1mm以下沒有任何問題，但如果長到2mm，細菌數量將增至63萬個，若長到3mm時，可達340萬個。如果指甲斷裂，斷面不平整，還可能滋生更多細菌。 手指甲每天成長約0.1mm，腳趾甲每天成長約0.05mm。因此，較為理想的是，手指甲每5天到1週剪一次，腳趾甲每10天到2週剪一次。剪指甲時，一次大面積修剪的話負擔很大，最好一點一點地剪。此外，應注意讓刀刃與指甲面呈直角，依照甲尖中間部分、左右兩側和兩頭的順序，至少分成5次修剪成帶圓角的方形。 指甲問題的改善方法 對於嵌甲，最好將指甲剪成方形，保留指甲的兩角。指甲橫向拱起的弧度，由指甲向下的彎曲力和指尖向上的推力之平衡形成。如果彎曲力過強或指尖向上的支撐力過弱，就容易形成嵌甲。 此外，鞋子太緊導致腳尖受壓，或走路時習慣用腳後跟發力，指尖得不到鍛煉，以及缺乏運動等，都可能造成嵌甲。不剪掉指甲兩端，能夠分散指甲的向下彎曲力，也能更好地獲得指尖的支撐力，進而有助於改善嵌甲。 另外，指甲剪的鋒利度非常重要。指甲由三層構成，如果指甲剪較鈍，會造成斷面凹凸不平，導致指甲斷裂或分成兩層。使用鋒利的指甲剪，剪指甲時刀刃與指甲面保持垂直，剪完再用指甲銼修整斷面，這樣做是保持指甲健康的關鍵。 當然，由於個體差異，所以沒有絕對正確的指甲修剪方法。淺見說：「指甲每天都在生長，了解並踐行保持指甲健康的方法，就是『愛護自己』。」指甲一般都是父母懷著愛心為孩子修剪，孩子們由此而學會修剪方法，並以這樣的方式代代相傳，所以，盡可能地傳承正確的知識和方法很重要。面向未來，淺見希望能幫助大家將這種做法更好地代代傳承下去。

貝印的指甲剪，鋒利度是由工匠們手工調整的（貝印）

很多家長和孩子一起來參加剪指甲科普講座

多種指甲剪組合使用 了解剪指甲的基本方法後，下一步，就是選擇適合自己的指甲剪。指甲剪大致可分為以下幾類：杠杆型、鉗子型和剪刀型。 在日本，杠杆型指甲剪最為常見，刀刃多為「弧口」，便於修整形狀。在歐美，鉗子型是主流，用較小的力氣就能剪斷硬物，適合厚硬的腳趾甲。剪刀型則便於進行較為細緻的操作，適合嬰幼兒以及指甲易裂的人。

貝印的主流產品是杠杆型指甲剪，但也有許多鉗子型產品。帶放大鏡的指甲剪很受老年人歡迎 即使同為杠杆型指甲剪，使用時也要注意尺寸。成年男性剪手指甲最好用中號，剪大而厚的腳趾甲時用大號更好。一家人的體型、指甲大小都不一樣，因此不宜於共用一把指甲剪。 由於腳趾甲比較寬，因此比起弧口刃，平口刃或比較容易看清刀口的「斜平口刃」用起來更方便。有嵌甲問題的人建議用弧型的凸刃，先剪指甲中間部分，再修整兩側，剪成方形。此外，還有一種適合指甲小的孩子和女性的「拱形」指甲剪，它的刀刃縱側面也呈弧形。而帶放大鏡的指甲剪則受到老年人的好評。 淺見告訴記者說，她自己區分使用四種不同的指甲剪。雖然有些並不常用，但因為東西不貴，所以常備一套也是不錯的選擇。

用於嵌甲的指甲剪。左起依次為凸刃、斜平口刃和凸刃鉗子型指甲剪