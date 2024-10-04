「瀨戶內海Oceans X」：從宇和海離島開始的海洋垃圾清理行動

一艘特殊的船隻巡迴於人跡罕至的海岸，收集漂流的垃圾。一個以「改變世界的海洋，從瀨戶內海開始」為口號的項目全面啟動。7月22日，120人在愛媛縣的一個離島上，冒著酷暑展開了海洋垃圾的收集清理工作。

拯救被漂流垃圾侵襲的島嶼！ 7月22日，在愛媛縣宇和島市的離島群啟動了一項垃圾清理項目。該項目啟用了登陸艇，並配有塑膠壓縮機和減容機等設備，以收集清理被沖到島上的大量漂流垃圾。在交通不便的偏遠的島嶼地區，清理團隊收集了約30噸海洋垃圾。 此次垃圾清理行動是瀨戶內海沿岸的愛媛、香川、廣島、岡山4縣與日本財團合作開展的「瀨戶內海Oceans X」項目的一部分。該項目原定於2021財年開始，為期4年，但今年4月決定將其延長至2027財年，並加強了工作力度——將垃圾回收量從每年平均26噸增加到86噸。在此次行動中，完成了年度目標的35%。

120人在宇和島港口集結，舉行了出征儀式 此次清理行動的地點愛媛縣西部的宇和海，是瀨戶內海的西大門。這裡地處太平洋洋流的分流點，因而鯛魚等海產資源豐富，但同時也湧入了大量漂流垃圾。由於島嶼眾多且溺灣錯綜複雜，很多地方交通難以觸達。據統計，垃圾停留點多達560處，總量相當於3.2萬輛輕型卡車的容量。 針對將這裡選為垃圾清理行動開始之地的理由，日本財團會長笹川陽平解釋說：「宇和海的漂流垃圾大多來自他縣或海外，愛媛縣實際上是受害者。在了解現狀後，我認為這裡是需要優先處理的重點區域。」由於靠近外海，這裡的海浪較大，作業難度很高，但如果在這裡的行動取得成效，將為整個項目的推進增添信心。

分乘不同船隻前往西部約20公里外的離島

在人跡罕至的海岸，120人揮汗清掃 此次垃圾清理行動有120名志工參加，其中包括日本財團會長笹川陽平、愛媛縣知事中村時廣、當地漁業合作社成員以及國中生等。他們從宇和島港口分乘租用船隻，經過約30分鐘的航行後，抵達近海的島嶼戶島。

此次行動基地所在的海岸，從遠處就能看到堆積如山的垃圾

此次行動中使用的總噸位300的登陸艇，清潔車輛也能上下自如 戶島周長約18公里，居民約200人，主要從事鰤魚的養殖。清掃團隊的船隻通過居民村落，駛向西部的岬角，一個名為「長崎鼻」的無人地帶。 登陸艇是一種特殊的船隻，可從船頭延伸出一個大坡道，即使在沒有碼頭的海岸，也能將作業車輛和人員送上岸。它主要用於軍事目的，用來收集和運輸垃圾則尚無先例。運送志工的船隻靠上登陸艇，大家通過坡道和臨時碼頭，無需擔心被海水打濕腳，輕鬆地踏上海岸。

在前期工作中，已將白色浮標和黑色浮具集中到了海浪觸達不到的海岸深處

在佈滿石塊，行走艱難的海岸，啟動人海戰術展開清掃（日本財團提供） 上岸後，映入眼簾的是大量垃圾，它們被分為了塑膠大型浮標、浮具和其他垃圾。3天前開始了試驗性清理，這些垃圾是用小型船隻從戶島和附近離島運送來的。 大家首先通過接力方式將白色浮標搬運到岸邊，並裝入一個個大袋子中，使用起重機將它們搬運到登陸艇上。

使用大型起重機高效進行裝船工作

塑膠粉碎機（左）和減容機（右） 船上配備的塑膠壓縮機可以將大體積的浮標壓縮到原來的4分之1大小，而且，據說如果多花些時間，使用該設備還可以將物體進一步壓縮到10分之1大小。隨後，浮具也通過同樣的方式被運送到船上，並用粉碎機打成小石子大小的顆粒。 剩下的各種塑膠垃圾，比如塑膠箱、塑膠桶、寶特瓶、泡麵容器等，也通過分工合作來收集和分類，全部垃圾在1小時內全部清理完畢。 中村知事望著被清理乾淨的海岸感慨道：「我親身體會到這種方法能夠一舉清除那些令人絕望的垃圾。希望國家在進行垃圾回收作業時也考慮使用這種船隻。」

日常生活中隨處可見的塑膠製品以垃圾的形式大量漂流到了離島的海岸

中村知事（左）和笹川會長接力搬運垃圾