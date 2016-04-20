4月14日から熊本、大分で相次いでいる地震に関する外国人向けの情報サイトや無料電話通訳・相談サービスなどをまとめた。

情報サイト

地震情報

気象庁（英語）

交通情報

日本政府観光局 （英語）

JR九州

英語

中国語簡体字

中国語繁体字

韓国語

九州観光推進機構

英語

中国語簡体字

中国語繁体字

韓国語

被災者への支援や避難所などの情報

熊本県ウェブサイト（自動翻訳）

英語

中国語簡体字

中国語繁体字

韓国語

熊本市ウェブサイト（自動翻訳）

英語

熊本市国際交流振興事業団

英語

中国語簡体字

韓国語

熊本市国際交流会館に外国人対象の避難所を開設中

電話 096-359-2121

Eメール pj-info@kumamoto-if.or.jp

（いずれも英語、中国語対応可）

熊本市国際交流会館（英語）

熊本市国際交流会館 Facebook（一部英語）

Kumamoto International

Facebook（英語）被災者支援情報あり

多言語対応医療機関の検索

熊本市医師会

旅行者向け緊急宿泊施設情報

airbnb

災害時の対処法などの情報

「東京防災」ガイドブック

英語

中国語簡体字

韓国語

「災害のときの母乳育児」

英語、中国語簡体字、中国語繁体字、韓国語、ポルトガル語

無料電話通訳・相談

電話通訳

いずれも通話料は利用者が負担

電話 092-687-5137

（英語、中国語［北京語］、韓国語、タイ語、ベトナム語、インドネシア語、ポルトガル語、スペイン語、フランス語、ロシア語対応）

電話 050-5814-7230

（英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語対応）

電話 050-5577-8581

（英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語対応）

電話 050-3171-8522

（英語、中国語対応）

ウェブサイト

電話相談

電話 0120-279-338

（通話料無料、英語、タガログ語、韓国語、中国語、スペイン語、ポルトガル語、タイ語対応）

ウェブサイト

Facebook

無料Wi-Fi

公衆無線LANサービス「Docomo Wi-Fi」、「au Wi-Fi SPOT」、「ソフトバンクWi-Fiスポット」の熊本県内のアクセスポイントでは、共通のSSID「00000JAPAN」を選択することで、無料でインターネットに接続できる。

（情報は全て2016年4月20日現在、バナー写真＝熊本市国際交流会館に開設された外国人対象の避難所［2016年4月19日、熊本市中央区／写真＝時事］）