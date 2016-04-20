A string of quakes centered in Kumamoto and Ōita Prefectures have severely disrupted communities throughout the region. Below is multilingual information and services for foreign residents and travelers in the area.
Information Sites
Seismic Data
Japan Meteorological Agency (English)
Transportation
Japan National Tourism Organization (English)
JR Kyūshū
English
Chinese simplified characters
Chinese traditional characters
Korean
Kyūshū Tourism Promotion Organization
English
Chinese simplified characters
Chinese traditional characters
Korean
Evacuation Facilities and Relief Services
Kumamoto Prefecture website (automated translation)
English
Chinese simplified characters
Chinese traditional characters
Korean
Kumamoto City website (automated translation)
Kumamoto International Foundation
English
Korean
Chinese simplified characters
Tel: 096-359-2121
Email: pj-info@kumamoto-if.or.jp
(English and Chinese)
Kumamoto City International Center English webpage
Facebook page (some information in English)
Kumamoto International
Facebook page (information in English)
Search Site for Medical Facilities Supporting Foreign Languages
Kumamoto City Medical Association
Disaster Preparedness Manuals and Other Information
Tokyo Bōsai handbook
English
Chinese simplified characters
Korean
Caring for an infant during a disaster
English, Chinese simplified characters, Chinese traditional characters, Korean, and Portuguese
Free Telephone Interpretation and Consultation Services
Interpretation Services
(Users bear the cost of calls)BeBorn
Tel: 092-687-5137
(English, Mandarin, Korean, Thai, Vietnamese, Indonesian, Portuguese, Spanish, French, and Russian)
Tel: 050-5814-7230
(English, Chinese, Korean, Portuguese, and Spanish)
Tel: 050-5577-8581
(English, Chinese, Korean, Portuguese, and Spanish)
Tel: 050-3171-8522
(English and Chinese)
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Free Telephone ConsultationYorisoi Hotline
Tel: 0120-279-338
(Toll free: English, Tagalog, Korean, Chinese, Spanish, Portuguese, and Thai)
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Free Wi-Fi
Free Wi-Fi is available within Kumamoto Prefecture on the following services: Docomo Wi-Fi, au Wi-Fi Spot, and SoftBank Wi-Fi Spot. To connect, choose “00000JAPAN” from the SSID field.(Information current as of April 20, 2016. Banner photo: People rest at an evacuation center for foreign nationals at the Kumamoto City International Center in Kumamoto City, Kumamoto Prefecture, on Tuesday, April 19, 2016. © Honma Yuki/Jiji)