A string of quakes centered in Kumamoto and Ōita Prefectures have severely disrupted communities throughout the region. Below is multilingual information and services for foreign residents and travelers in the area.

Information Sites

Seismic Data

Japan Meteorological Agency (English)

Transportation

Japan National Tourism Organization (English)

JR Kyūshū

English
Chinese simplified characters
Chinese traditional characters
Korean

Kyūshū Tourism Promotion Organization

English
Chinese simplified characters
Chinese traditional characters
Korean

Evacuation Facilities and Relief Services

Kumamoto Prefecture website (automated translation)

English
Chinese simplified characters
Chinese traditional characters
Korean

Kumamoto City website (automated translation)

English

Kumamoto International Foundation

English
Korean
Chinese simplified characters

Kumamoto City International Center (evacuation facility)

Tel: 096-359-2121
Email: pj-info@kumamoto-if.or.jp
(English and Chinese)
Kumamoto City International Center English webpage
Facebook page (some information in English)

Kumamoto International

Facebook page (information in English)

Search Site for Medical Facilities Supporting Foreign Languages

Kumamoto City Medical Association

Disaster Preparedness Manuals and Other Information

Tokyo Bōsai handbook

English
Chinese simplified characters
Korean

Caring for an infant during a disaster

English, Chinese simplified characters, Chinese traditional characters, Korean, and Portuguese

Free Telephone Interpretation and Consultation Services

Interpretation Services

(Users bear the cost of calls)

BeBorn

Tel: 092-687-5137
(English, Mandarin, Korean, Thai, Vietnamese, Indonesian, Portuguese, Spanish, French, and Russian)

Bricks

Tel: 050-5814-7230
(English, Chinese, Korean, Portuguese, and Spanish)

Brainpress

Tel: 050-5577-8581
(English, Chinese, Korean, Portuguese, and Spanish)

MediPhone hotline (Japan Institute for Global Health)

Tel: 050-3171-8522
(English and Chinese)
Webpage

Free Telephone Consultation

Yorisoi Hotline

Tel: 0120-279-338
(Toll free: English, Tagalog, Korean, Chinese, Spanish, Portuguese,  and Thai)
Webpage
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Free Wi-Fi

Free Wi-Fi is available within Kumamoto Prefecture on the following services: Docomo Wi-Fi, au Wi-Fi Spot, and SoftBank Wi-Fi Spot. To connect, choose “00000JAPAN” from the SSID field.

(Information current as of April 20, 2016. Banner photo: People rest at an evacuation center for foreign nationals at the Kumamoto City International Center in Kumamoto City, Kumamoto Prefecture, on Tuesday, April 19, 2016. © Honma Yuki/Jiji)