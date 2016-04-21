Una sucesión de terremotos ocurridos en las prefecturas de Kumamoto y Ōita han desgarrado seriamente a las comunidades en toda la región. A continuación podrán encontrar datos sobre los servicios de información disponibles en varios idiomas para los residentes extranjeros y turistas internacionales en la zona.

Sitios de información

Información sobre los terremotos

Agencia Meteorológica de Japón (en inglés)

Transporte

Organización Nacional del Turismo Japonés (en inglés)

JR de Kyūshū (en inglés)

Lugares de evacuación y servicios de ayuda

Sitio web de la prefectura de Kumamoto (en inglés, traducción automática)

Sitio web de la ciudad de Kumamoto (en inglés, traducción automática)

Kumamoto International Foundation (en inglés)

Centro Internacional de la Ciudad de Kumamoto (lugar de evacuación)

Tel: 096-359-2121

Email: pj-info@kumamoto-if.or.jp

(Inglés y chino)

Sitio web en inglés del Centro Internacional de la Ciudad de Kumamoto

Página de Facebook (alguna información disponible en inglés)

Página de Facebook Internacional de Kumamoto (información en inglés)

Alojamiento de urgencia para los afectados por el terremoto

airbnb

Teléfonos de interpretación y servicios de consulta

Servicios de interpretación

(Los usuarios se hacen cargo del coste de la llamada)

BRIKs

Tel: 050-5814-7230

(Español, inglés, chino, coreano y portugués)

BeBorn

Tel: 092-687-5137

(Español, inglés, mandarin, coreano, tailandés, vietnamita, indonesio, portugués, francés y ruso)

MediPhone hotline (Instituto Japonés para la Salud Global)

Tel: 050-3171-8522

(Inglés y chino)

Sitio web: http://jigh.org/news/jigh/3490

Consultas telefónicas gratuitas

Yorisoi Hotline

Tel: 0120-279-338

(Sin coste: Español, inglés, tagalog, coreano, chino, portugués y tailandés)

Sitio web: http://279338.jp/yorisoi/foreign/

Facebook: https://www.facebook.com/yorisoi2foreigners

Wi-Fi gratuita

Hay Wi-Fi gratuita disponible en la prefectura de Kumamoto a través de los siguientes servicios: Docomo Wi-Fi, au Wi-Fi Spot, y SoftBank Wi-Fi Spot. Para conectarse a estas redes hay que elegir “00000JAPAN” en el campo SSID.

(Información del 20 de abril de 2016)