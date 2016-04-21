4月14日以来在熊本、大分两县连续发生强震，灾情严重。nippno.com日本网整理汇编了专为外国人提供的多语种灾害支援服务信息，包括网络服务、免费电话翻译及咨询服务等。
各类信息网站
地震信息
各类交通信息
有关各类赈灾支援和避难场所信息
熊本市网站（自动翻译）
英文
熊本市国际交流会馆开设了面向外国人的避难所
电话号码：096-359-2121
电邮：pj-info@kumamoto-if.or.jp
（电话、电邮均可使用英、中两种语言）
Kumamoto International
Facebook（英文）有各类灾民援助信息
面向游客的应急住宿设施
介绍各种灾害应对措施
“灾害时的母乳育儿”
英文、中文简体、中文繁体、韩文、葡萄牙语
免费电话翻译、咨询
免费电话翻译
通话费由使用者负担
BeBorn
电话号码：092-687-5137
（对应文种：英文、中文、韩文、泰文、越文、印尼文、葡萄牙文、西班牙文、法文、俄文）
Bricks
电话号码：050-5814-7230
（对应文种：英文、中文、韩文、葡萄牙文、西班牙文）
Brainpress
电话号码：050-5577-8581
（对应文种：英文、中文、韩文、葡萄牙文、西班牙文）
远程医疗翻译服务mediPhone（一般社团法人JIGH）
电话号码：050-3171-8522
（对应文种：英文、中文）
网站
免费电话咨询
贴心热线（外国人求助热线）
电话号码：0120-279-338
（对应文种：英文、他加禄文、韩文朝鲜文、中文、西班牙文、葡萄牙文、泰文）
网站
Facebook
免费Wi-Fi服务
在熊本县内的“Docomo Wi-Fi”、“au Wi-Fi SPOT”、“Softbank Wi-Fi spot”等公共无线局域网络服务（免费Wi-Fi服务），选择SSID“00000JAPAN”后即可免费联网。（以上信息内容为截止至2016年4月20日。标题图片：熊本市国际交流会馆开设的面向外国人的避难所，2016年4月19日，熊本市中央区，图片提供：时事社）