4月14日以来在熊本、大分两县连续发生强震，灾情严重。nippno.com日本网整理汇编了专为外国人提供的多语种灾害支援服务信息，包括网络服务、免费电话翻译及咨询服务等。

各类信息网站

地震信息

日本气象厅（英文）

各类交通信息

日本国家旅游局（英文）

JR九州

英文

中文简体

中文繁体

韩文

九州观光推进机构

英文

中文简体

中文繁体

韩文

有关各类赈灾支援和避难场所信息

熊本县政府网站（自动翻译）

英文

中文简体

中文繁体

韩文

熊本市网站（自动翻译）

英文

熊本市国际交流振兴事业团

英文

中文简体

韩文

熊本市国际交流会馆开设了面向外国人的避难所

电话号码：096-359-2121

电邮：pj-info@kumamoto-if.or.jp

（电话、电邮均可使用英、中两种语言）

熊本市国际交流会馆网站（英文）

熊本市国际交流会馆Facebook（部分为英文）

Kumamoto International

Facebook（英文）有各类灾民援助信息

面向游客的应急住宿设施

airbnb

介绍各种灾害应对措施

《东京防灾》手册

英文版

中文简体版

韩文版

“灾害时的母乳育儿”

英文、中文简体、中文繁体、韩文、葡萄牙语

免费电话翻译、咨询

免费电话翻译

通话费由使用者负担

BeBorn

电话号码：092-687-5137

（对应文种：英文、中文、韩文、泰文、越文、印尼文、葡萄牙文、西班牙文、法文、俄文）

Bricks

电话号码：050-5814-7230

（对应文种：英文、中文、韩文、葡萄牙文、西班牙文）

Brainpress

电话号码：050-5577-8581

（对应文种：英文、中文、韩文、葡萄牙文、西班牙文）

远程医疗翻译服务mediPhone（一般社团法人JIGH）

电话号码：050-3171-8522

（对应文种：英文、中文）

网站

免费电话咨询

贴心热线（外国人求助热线）

电话号码：0120-279-338

（对应文种：英文、他加禄文、韩文朝鲜文、中文、西班牙文、葡萄牙文、泰文）

网站

Facebook

免费Wi-Fi服务

在熊本县内的“Docomo Wi-Fi”、“au Wi-Fi SPOT”、“Softbank Wi-Fi spot”等公共无线局域网络服务（免费Wi-Fi服务），选择SSID“00000JAPAN”后即可免费联网。

（以上信息内容为截止至2016年4月20日。标题图片：熊本市国际交流会馆开设的面向外国人的避难所，2016年4月19日，熊本市中央区，图片提供：时事社）