В связи с продолжающимися землетрясениями в префектурах Кумамото и Ойта мы собрали информацию об информационных сайтах, бесплатных консультационных и переводческих телефонных сервисах для иностранных граждан, проживающих в Японии.

Японские информационные ресурсы

Информация о землятрясении

Японское метеорологическое агентство (на английском языке)

Информация о транспорте на острове Кюсю

Visit Japan

JR Kyushu (на английском языке)

Организация по развитию туризма на Кюсю (на английском языке)

Информация о поддержке пострадавшим, эвакуационных центрах и т.д.

Префектура Кумамото (автоматический перевод на английский)

Сайт города Кумамото (автоматический перевод на английский)

Международный фонд г. Кумамото (на английском языке)

В Международном центре г. Кумамото открывается эвакуационный центр для иностранцев.

Телефон: 096-359-2121

E-mail: pj-info@kumamoto-if.or.jp

(могут принимать телефонные звонки и электронные письма на английском и китайском языках)

Международный центр г. Кумамото (на английском языке)

Facebook Международный центр г. Кумамото (частично на английском языке)

Facebook Kumamoto International (на английском языке)

Предоставляется информация для поддержки пострадавшим от землетрясения

Временное проживание для туристов

airbnb (на японском языке)

Руководства по поведению во время стихийного бедствия

Руководство Токио босай

(на английском языке)

Обращение с детьми во время стихийного бедствия

(на английском языке)

Бесплатные переводческие услуги по телефону и телефонная консультация

Бесплатные переводческие услуги по телефону

Расходы за телефонную связь оплачиваются пользователем.

Телефон: 092-687-5137

(Английский, китайский упрощенный, корейский, тайский, вьетнамский, индонезийский, португальский, испанский, французский, русский)

Телефон: 050-5814-7230

(английский, китайский, корейский, португальский, испанский)

Телефон: 050-5577-8581

(английский, китайский, корейский, португальский, испанский)

(фонд «Японский институт глобальной медицины»)

Телефон: 050-3171-8522

(английский, китайский)

Бесплатная телефонная консультация

Телефон: 0120-279-338

(Звонок бесплатный, могут отвечать на английском, тагальском, корейском, китайском, испанском, португальском и тайском языках)

Сайт: http://279338.jp/yorisoi/foreign/ (на японском и др. языках)

«Ёрисои хотлайн» на Facebook

Бесплатный Wi-Fi

Общественные сервисы беспроводной связи LAN Docomo Wi-Fi, au Wi-Fi SPOT, Softbank Wi-Fi Spot предлагают бесплатное подключение к Интернет в Кумамото через SSID 00000JAPAN.

Фотография к заголовку: Эвакуационный центр для иностранцев, проживающих в Международном центре г. Кумамото, 19 апреля 2016 г., р-н Тюо г. Кумамото (фотография предоставлена Jiji Press)

Информация дана на 20 апреля 2016 г.