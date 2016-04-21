4月14日以來在熊本、大分兩縣連續發生強震，災情嚴重。nippno.com整理彙編了專為外國人提供的多語種災害支援服務資訊，包括網路服務、免費電話翻譯及諮詢服務等。

各類資訊網站

地震資訊

日本氣象廳（英文）

各類交通資訊

日本國家旅遊局（英文）

JR九州

英文

中文簡體

中文繁體

韓文

九州觀光推進機構

英文

中文簡體

中文繁體

韓文

有關各類賑災支援和避難場所資訊

熊本縣政府網站（自動翻譯）

英文

中文簡體

中文繁體

韓文

熊本市網站（自動翻譯）

英文

熊本市國際交流振興事業團

英文

中文簡體

韓文

熊本市國際交流會館開設了面向外國人的避難所

電話號碼：096-359-2121

Email：pj-info@kumamoto-if.or.jp

（電話、Email均可使用英、中兩種語言）

熊本市國際交流會館網站（英文）

熊本市國際交流會館Facebook（部分為英文）

Kumamoto International

Facebook（英文）有各類災民援助資訊

面向遊客的應急住宿設施

airbnb

介紹各種災害應對措施

《東京防災》手冊

英文版

中文簡體版

韓文版

「災害時的母乳育兒」

英文、中文簡體、中文繁體、韓文、葡萄牙語

免費電話翻譯、諮詢

免費電話翻譯

通話費由使用者負擔

BeBorn

電話號碼：092-687-5137

（對應文種：英文、中文、韓文、泰文、越文、印尼文、葡萄牙文、西班牙文、法文、俄文）

Bricks

電話號碼：050-5814-7230

（對應文種：英文、中文、韓文、葡萄牙文、西班牙文）

Brainpress

電話號碼：050-5577-8581

（對應文種：英文、中文、韓文、葡萄牙文、西班牙文）

遠距醫療翻譯服務mediPhone（一般社團法人JIGH）

電話號碼：050-3171-8522

（對應文種：英文、中文）

網站

免費電話諮詢

貼心熱線（外國人求助熱線）

電話號碼：0120-279-338

（對應文種：英文、他加祿文、韓文朝鮮文、中文、西班牙文、葡萄牙文、泰文）

網站

Facebook

免費Wi-Fi服務

在熊本縣內的「Docomo Wi-Fi」、「au Wi-Fi SPOT」、「Softbank Wi-Fi spot」等公共無線區域網路服務（免費Wi-Fi服務），選擇SSID「00000JAPAN」後即可免費聯網。

（以上資訊內容為截止至2016年4月20日。標題圖片：熊本市國際交流會館開設的面向外國人的避難所，2016年4月19日，熊本市中央區，圖片提供：時事社）