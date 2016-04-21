4月14日以來在熊本、大分兩縣連續發生強震，災情嚴重。nippno.com整理彙編了專為外國人提供的多語種災害支援服務資訊，包括網路服務、免費電話翻譯及諮詢服務等。
各類資訊網站
地震資訊
各類交通資訊
有關各類賑災支援和避難場所資訊
熊本市網站（自動翻譯）
英文
熊本市國際交流會館開設了面向外國人的避難所
電話號碼：096-359-2121
Email：pj-info@kumamoto-if.or.jp
（電話、Email均可使用英、中兩種語言）
Kumamoto International
Facebook（英文）有各類災民援助資訊
面向遊客的應急住宿設施
介紹各種災害應對措施
「災害時的母乳育兒」
英文、中文簡體、中文繁體、韓文、葡萄牙語
免費電話翻譯、諮詢
免費電話翻譯
通話費由使用者負擔
BeBorn
電話號碼：092-687-5137
（對應文種：英文、中文、韓文、泰文、越文、印尼文、葡萄牙文、西班牙文、法文、俄文）
Bricks
電話號碼：050-5814-7230
（對應文種：英文、中文、韓文、葡萄牙文、西班牙文）
Brainpress
電話號碼：050-5577-8581
（對應文種：英文、中文、韓文、葡萄牙文、西班牙文）
遠距醫療翻譯服務mediPhone（一般社團法人JIGH）
電話號碼：050-3171-8522
（對應文種：英文、中文）
網站
免費電話諮詢
貼心熱線（外國人求助熱線）
電話號碼：0120-279-338
（對應文種：英文、他加祿文、韓文朝鮮文、中文、西班牙文、葡萄牙文、泰文）
網站
Facebook
免費Wi-Fi服務
在熊本縣內的「Docomo Wi-Fi」、「au Wi-Fi SPOT」、「Softbank Wi-Fi spot」等公共無線區域網路服務（免費Wi-Fi服務），選擇SSID「00000JAPAN」後即可免費聯網。（以上資訊內容為截止至2016年4月20日。標題圖片：熊本市國際交流會館開設的面向外國人的避難所，2016年4月19日，熊本市中央區，圖片提供：時事社）